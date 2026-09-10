Описание товара Память оперативная DDR4 Crucial 8Gb 3200MHz (CT8G4DFRA32A)

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти - отличный выбор для базового апгрейда или сборки недорогой системы, ориентированной на повседневные задачи. Она идеально подойдёт для офисного ПК, домашнего мультимедийного центра или учёбы, обеспечивая комфортную работу с документами, браузером с множеством вкладок и нетребовательными приложениями. Для современных игр или профессиональных задач вроде видеомонтажа одного модуля на 8 ГБ будет недостаточно, но он станет отличной отправной точкой для последующего расширения до двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с современными и уже устоявшимися платформами на базе процессоров Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 2000 и выше. Данный модуль выполнен в форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для установки в слоты настольных материнских плат. Помните, что физически он несовместим со слотами для DDR3 или DDR5, а также с компактными слотами ноутбуков (SO-DIMM).

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим базовым уровнем для систем начального уровня. Заявленная частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы и скорости загрузки приложений. В одноканальном режиме эта память справится с повседневной нагрузкой, но для игр и серьёзной многозадачности критически важно будет добавить вторую идентичную планку для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что гарантирует низкое тепловыделение и энергопотребление. Для достижения заявленной частоты 3200 МГц в большинстве случаев потребуется активировать в BIOS материнской платы профиль Intel XMP (Extreme Memory Profile). Этот предустановленный профиль автоматически настроит все необходимые параметры, включая тайминги и напряжение, избавляя пользователя от сложностей ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с материнскими платами, оснащёнными слотами DDR4. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата и процессор официально поддерживают режим работы на частоте 3200 МГц. На некоторых старых платформах или с базовыми чипсетами для работы на такой скорости может потребоваться установка процессора с поддержкой разгона памяти и активация XMP. Для полной гарантии совместимости проверьте QVL (список квалифицированных модулей) на сайте производителя вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в лаконичном компактном форм-факторе без массивных радиаторов. Это является преимуществом при сборке компактных систем или использовании крупных башенных кулеров, так как исключает риск механического конфликта. Отсутствие радиатора не является проблемой для данного модуля, так как он работает на стандартном напряжении и не предназначен для экстремального разгона, что гарантирует стабильные температуры даже под нагрузкой.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и значительного увеличения пропускной способности настоятельно рекомендуется приобрести второй такой же модуль и установить их в правильные слоты материнской платы для активации двухканального режима. Если вы планируете расширение в будущем, старайтесь покупать максимально идентичную по характеристикам (объём, частота, тайминги) память, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это использование одного модуля, что означает работу в менее производительном одноканальном режиме. Для игр и ресурсоёмких задач одного 8 ГБ модуля будет мало, рассматривайте его как первый шаг к комплекту 2x8 ГБ. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает XMP-профили для лёгкой настройки частоты 3200 МГц. Этот модуль оптимален для пользователей, собирающих или обновляющих бюджетный ПК с перспективой быстрого добавления второй планки, а также для офисных систем, где высокая частота обеспечит запас быстродействия.