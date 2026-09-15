Описание товара Память оперативная DDR4 Apacer 8GB 3200MHz UDIMM (AH4U08G32C28YTBAA-1)

Для кого и под какие задачи

Один модуль памяти Apacer объёмом 8 ГБ на частоте 3200 МГц представляет собой отличное решение для базового апгрейда или сборки недорогой домашней или офисной системы. Эта планка позволит комфортно работать с документами, серфить в интернете с множеством вкладок, использовать нетребовательные приложения и даже играть в некоторые игры на минимальных настройках. Для современных игр или серьёзной работы с графикой и видео рекомендуется рассматривать комплект из двух таких модулей для активации двухканального режима, который заметно повысит общую производительность системы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти четвёртого поколения - DDR4. Это означает, что он совместим только с материнскими платами, оснащёнными слотами именно для DDR4. Планка выполнена в форм-факторе UDIMM (Unbuffered DIMM), который является стандартом для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что модули DDR4 имеют физический ключ (вырез в контактной площадке), отличный от DDR3 или DDR5, поэтому установить их в неподходящий слот невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 8 ГБ на сегодняшний день считается базовым для большинства задач. Этого достаточно для работы в Windows 10 или 11, запуска офисного пакета, просмотра видео и нетребовательных игр. Заявленная частота 3200 МГц обеспечивает хорошую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, особенно в паре с современным процессором. Прирост в играх от перехода с частоты 2400 МГц на 3200 МГц может составить несколько кадров в секунду, а в приложениях, активно работающих с памятью, - снижение времени выполнения операций.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данной модели составляют CL16, что для частоты 3200 МГц является сбалансированным и распространённым значением, обеспечивающим низкую латентность. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.35 В. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0. Это значит, что после активации соответствующего профиля в BIOS материнской платы память автоматически запустится на своих номинальных характеристиках, избавляя пользователя от сложной ручной настройки таймингов и напряжения.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel (процессоры Core серий 8-го поколения и новее с чипсетами, поддерживающими DDR4) и AMD (процессоры Ryzen на архитектуре Zen+, Zen 2, Zen 3 и новее с чипсетами AM4). Для достижения частоты 3200 МГц на некоторых старых платах может потребоваться обновление BIOS. Обратите внимание, что поддержка максимальной частоты памяти также зависит от возможностей самого процессора и материнской платы, поэтому перед покупкой стоит сверить спецификации ваших компонентов.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти не оснащена отдельным радиатором охлаждения. Для работы на частоте 3200 МГц при стандартном напряжении пассивного охлаждения, которое обеспечивает поток воздуха от корпусных вентиляторов, обычно достаточно. Отсутствие массивного радиатора делает планку низкопрофильной, что полностью исключает конфликты с установкой даже самых крупных процессорных кулеров башенного типа в компактных корпусах.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой одиночный модуль (одну планку) памяти. При установке в систему только одной планки память будет работать в одноканальном режиме, что ограничивает её пропускную способность. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и получения максимальной производительности в играх и приложениях настоятельно рекомендуется использовать два одинаковых модуля, установленных в правильные слоты материнской платы (обычно слоты A2 и B2) для активации двухканального режима.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты DDR4. Помните, что для двухканального режима нужны два идентичных модуля, поэтому для новой сборки лучше сразу приобретать готовый комплект из двух планок. Если вы докупаете эту планку к уже имеющейся в системе, старайтесь, чтобы модули совпадали по ключевым характеристикам: объёму, частоте и основным таймингам (CL). Это минимизирует риск нестабильной работы. Данная модель оптимальна для бюджетного апгрейда или создания недорогой системы с перспективой добавления второй такой же планки в будущем.