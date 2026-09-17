Оперативная память Netac Shadow S 8GB DDR4-3200 (PC4-25600) C16 16-20-20-40 1.35V XMP Memory module (DIMM) White
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Netac Shadow S 8GB DDR4-3200 (PC4-25600) C16 16-20-20-40 1.35V XMP Memory module (DIMM) White
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти представляет собой оптимальный выбор для сборки недорогого, но отзывчивого домашнего или игрового компьютера, а также для апгрейда уже существующей системы. Объема в 8 ГБ хватит для комфортной работы в Windows, веб-серфинга с десятками вкладок, офисных задач и даже для многих современных игр на средних настройках. Для ресурсоемких задач, таких как профессиональный монтаж видео, 3D-рендеринг или одновременная работа в нескольких тяжелых приложениях, стоит рассматривать комплект из двух или четырех таких модулей для получения большего общего объема.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который является современным и актуальным решением для большинства настольных ПК. Поколение DDR4 пришло на смену DDR3, предлагая более высокие частоты, меньшее рабочее напряжение и улучшенную эффективность. Форм-фактор DIMM четко указывает, что планка предназначена для установки в стандартные слоты материнских плат настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим базовым уровнем для современной системы. Заявленная частота работы - 3200 МГц, которая обеспечивает высокую пропускную способность. Переход с базовых 2133 или 2400 МГц на такие скоростные характеристики сделает систему заметно отзывчивее, особенно в играх, где высокая частота памяти напрямую влияет на минимальный и средний FPS, а также сократит время загрузки уровней и уменьшит микрозадержки.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL16 с рядом 16-20-20-40, что является сбалансированным показателем для частоты 3200 МГц. Более низкие тайминги означают меньшую задержку при доступе к данным, и в паре с высокой частотой они дают ощутимый прирост производительности. Рабочее напряжение составляет 1.35 В, что типично для скоростных модулей DDR4. Ключевая особенность - поддержка профиля Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить настройки с заявленной частотой и таймингами в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного конфигурирования.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с любыми настольными материнскими платами, имеющими слоты под DDR4. Это касается как платформ Intel (чипсеты серий 200 и новее), так и AMD (платформы AM4 и AM5, но для AM5 требуется память DDR5, поэтому модуль совместим только с AM4). Важно помнить, что для активации частоты 3200 МГц через XMP необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, B560, Z590, B550, X570 и аналогичные), а также достаточно свежая версия BIOS. На платах с чипсетами начального уровня память, скорее всего, будет работать на штатной частоте процессора, например, 2133 или 2400 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен алюминиевым радиатором белого цвета, который не только придает планке стильный внешний вид, но и выполняет практическую функцию, отводя тепло от чипов памяти при высоких нагрузках и длительной работе на заявленной частоте. Конструкция радиатора достаточно компактна, что сводит к минимуму риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными кулерами, что важно при сборке в корпусах с ограниченным свободным пространством.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Для его активации необходимо установить два идентичных модуля в соответствующие слоты на материнской плате (обычно они обозначены одним цветом), что удвоит пропускную способность подсистемы памяти. Поэтому для новой сборки или серьезного апгрейда стоит сразу приобретать комплект из двух таких планок. Добавление еще одного одиночного модуля к уже существующему возможно, но для стабильной работы лучше использовать планки с максимально близкими характеристиками.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата использует слоты именно для памяти DDR4, так как поколения DDR3, DDR4 и DDR5 физически несовместимы друг с другом. Учитывайте, что для работы на заявленных 3200 МГц необходим процессор с поддержкой таких частот и соответствующая материнская плата, как было указано выше. Если вы собираете мощную игровую систему или рабочую станцию, одного модуля на 8 ГБ может быть недостаточно, и лучше сразу выбрать комплект из двух модулей общей емкостью 16 ГБ. Данная модель станет отличным выбором для тех, кто ищет доступный, но быстрый модуль для апгрейда или сборки ПК начального и среднего уровня с акцентом на баланс цены и производительности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти представляет собой оптимальный выбор для сборки недорогого, но отзывчивого домашнего или игрового компьютера, а также для апгрейда уже существующей системы. Объема в 8 ГБ хватит для комфортной работы в Windows, веб-серфинга с десятками вкладок, офисных задач и даже для многих современных игр на средних настройках. Для ресурсоемких задач, таких как профессиональный монтаж видео, 3D-рендеринг или одновременная работа в нескольких тяжелых приложениях, стоит рассматривать комплект из двух или четырех таких модулей для получения большего общего объема.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который является современным и актуальным решением для большинства настольных ПК. Поколение DDR4 пришло на смену DDR3, предлагая более высокие частоты, меньшее рабочее напряжение и улучшенную эффективность. Форм-фактор DIMM четко указывает, что планка предназначена для установки в стандартные слоты материнских плат настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим базовым уровнем для современной системы. Заявленная частота работы - 3200 МГц, которая обеспечивает высокую пропускную способность. Переход с базовых 2133 или 2400 МГц на такие скоростные характеристики сделает систему заметно отзывчивее, особенно в играх, где высокая частота памяти напрямую влияет на минимальный и средний FPS, а также сократит время загрузки уровней и уменьшит микрозадержки.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL16 с рядом 16-20-20-40, что является сбалансированным показателем для частоты 3200 МГц. Более низкие тайминги означают меньшую задержку при доступе к данным, и в паре с высокой частотой они дают ощутимый прирост производительности. Рабочее напряжение составляет 1.35 В, что типично для скоростных модулей DDR4. Ключевая особенность - поддержка профиля Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить настройки с заявленной частотой и таймингами в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного конфигурирования.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с любыми настольными материнскими платами, имеющими слоты под DDR4. Это касается как платформ Intel (чипсеты серий 200 и новее), так и AMD (платформы AM4 и AM5, но для AM5 требуется память DDR5, поэтому модуль совместим только с AM4). Важно помнить, что для активации частоты 3200 МГц через XMP необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, B560, Z590, B550, X570 и аналогичные), а также достаточно свежая версия BIOS. На платах с чипсетами начального уровня память, скорее всего, будет работать на штатной частоте процессора, например, 2133 или 2400 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен алюминиевым радиатором белого цвета, который не только придает планке стильный внешний вид, но и выполняет практическую функцию, отводя тепло от чипов памяти при высоких нагрузках и длительной работе на заявленной частоте. Конструкция радиатора достаточно компактна, что сводит к минимуму риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными кулерами, что важно при сборке в корпусах с ограниченным свободным пространством.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Для его активации необходимо установить два идентичных модуля в соответствующие слоты на материнской плате (обычно они обозначены одним цветом), что удвоит пропускную способность подсистемы памяти. Поэтому для новой сборки или серьезного апгрейда стоит сразу приобретать комплект из двух таких планок. Добавление еще одного одиночного модуля к уже существующему возможно, но для стабильной работы лучше использовать планки с максимально близкими характеристиками.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата использует слоты именно для памяти DDR4, так как поколения DDR3, DDR4 и DDR5 физически несовместимы друг с другом. Учитывайте, что для работы на заявленных 3200 МГц необходим процессор с поддержкой таких частот и соответствующая материнская плата, как было указано выше. Если вы собираете мощную игровую систему или рабочую станцию, одного модуля на 8 ГБ может быть недостаточно, и лучше сразу выбрать комплект из двух модулей общей емкостью 16 ГБ. Данная модель станет отличным выбором для тех, кто ищет доступный, но быстрый модуль для апгрейда или сборки ПК начального и среднего уровня с акцентом на баланс цены и производительности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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