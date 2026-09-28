Описание товара Память оперативная DDR4 Kingston 8Gb 3200MHz (KVR32S22S8/8)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти отлично подойдет для базового апгрейда офисного или домашнего ПК, а также для сборки недорогой, но отзывчивой системы для повседневных задач. С объёмом 8 ГБ вы сможете комфортно работать с документами, сёрфить в интернете с множеством вкладок и запускать нетребовательные приложения без заметных тормозов. Однако для современных игр, профессионального монтажа видео или серьёзной многозадачности стоит рассматривать комплекты от 16 ГБ и выше.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который пришёл на смену DDR3 и предлагает возросшую пропускную способность при сниженном энергопотреблении. Память выполнена в форм-факторе DIMM, что означает её предназначение исключительно для настольных компьютеров. Важно помнить, что слоты для DDR4 на материнской плате имеют иной ключ-прорезь по сравнению со слотами DDR3 или DDR5, поэтому установить этот модуль в неподходящую платформу физически невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 8 ГБ и стандартную частоту 3200 МГц. Такая частота является оптимальным выбором для платформ на базе современных процессоров Intel Core и AMD Ryzen, обеспечивая хороший баланс между стоимостью и производительностью. В повседневном использовании вы ощутите плавность работы системы и быструю загрузку приложений, а в играх более высокая, чем у базовых моделей 2666 МГц, частота может дать небольшой, но стабильный прирост к минимальному FPS.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данной памяти составляют CL22, что является типичным значением для недорогих модулей стандарта JEDEC. Более высокие тайминги по сравнению с игровыми наборами означают чуть большую задержку при обращении к данным, но в реальных сценариях эта разница для обычного пользователя малозаметна. Модуль работает на штатном напряжении 1.2 В и не поддерживает профили автоматического разгона XMP, поэтому его частота 3200 МГц будет достигнута только на совместимых платформах, которые сами поддерживают такую скорость по умолчанию.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными материнскими платами, имеющими слоты DDR4, и процессорами Intel 10-го поколения и новее или AMD Ryzen серии 3000 и новее, чьи контроллеры памяти официально поддерживают частоту 3200 МГц. Для более старых платформ на Intel 9-го поколения или AMD Ryzen 2000 серии память, скорее всего, будет работать на меньшей частоте, например 2666 или 2933 МГц. Обязательно проверяйте список поддерживаемых памятью (QVL) для вашей конкретной материнской платы в руководстве пользователя.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель не оснащена радиатором и представлена в классическом низкопрофильном исполнении. Отсутствие радиатора не является проблемой, так как модуль работает на стандартных частотах и напряжении, не склонных к сильному нагреву. Низкий профиль планки является её большим преимуществом, так как гарантирует отсутствие конфликтов с массивными процессорными кулерами при установке в ближайший к процессору слот.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который существенно повышает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом. Если вы планируете в будущем расширять объём, крайне рекомендуется покупать планку с максимально схожими характеристиками, а в идеале - точно такую же, чтобы минимизировать риск несовместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение этой памяти - отсутствие профиля XMP, что делает её зависимой от возможностей контроллера памяти вашего процессора и материнской платы. На некоторых бюджетных платах частота 3200 МГц может не поддерживаться, и память будет работать на меньшей скорости. Этот модуль - разумный выбор для тех, кому нужен недорогой апгрейд или сборка системы с акцентом на надёжность и совместимость без разгона. Геймерам и энтузиастам, стремящимся выжать максимум, лучше обратить внимание на комплекты с более низкими таймингами и поддержкой XMP.