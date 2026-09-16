Описание товара Память оперативная Crucial 8GB Basic SODIMM DDR4-3200 (CB8GS3200)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти - оптимальное решение для безопасного и бюджетного апгрейда ноутбука или компактного десктопа. Он подойдет пользователям, которые хотят повысить отзывчивость системы при работе с офисными приложениями, веб- серфинге с множеством вкладок или легком редактировании фотографий. Для современных игр или профессионального видеомонтажа одного модуля на 8 ГБ будет недостаточно, но он станет отличной первой ступенью для увеличения общего объема памяти в паре с уже установленной планкой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное поколение DDR4, которое обеспечивает более высокую скорость передачи данных и меньшее энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, что означает компактный размер для установки исключительно в ноутбуки, мини-ПК, моноблоки и некоторые материнские платы компактных форматов. Важно помнить, что этот модуль физически несовместим со стандартными слотами DIMM для полноразмерных настольных компьютеров.

Объем, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 8 ГБ, который является базовым для комфортной работы в 2024 году. Частота 3200 МГц обеспечивает хорошую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки приложений и общем ощущении плавности системы. В реальных сценариях этот параметр особенно важен для встроенной графики процессоров AMD Ryzen или Intel, так как она использует часть оперативной памяти, и более высокая скорость напрямую влияет на fps в нетребовательных играх.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и нагреву. Тайминги оптимизированы для стабильной работы на заявленной частоте 3200 МГц. Данная модель относится к категории Basic и не поддерживает профили автоматического разгона XMP/EXPO, что характерно для большинства ноутбучных решений - память будет работать на частоте, которую автоматически определит и установит контроллер памяти вашего процессора, часто с учетом ограничений платформы.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с подавляющим большинством ноутбуков и систем на платформах Intel и AMD, выпущенных за последние годы и использующих память DDR4. Однако максимальная рабочая частота будет зависеть от конкретной модели процессора и материнской платы. Перед покупкой крайне важно уточнить, поддерживает ли ваше устройство DDR4 и какая максимальная частота памяти в нем официально заявлена, чтобы избежать ситуации, когда модуль будет работать на более низкой, например, 2666 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в классическом низкопрофильном дизайне без радиаторов. Это стандартное решение для ноутбучной памяти, где пространство внутри корпуса ограничено, а тепловыделение при штатном напряжении 1.2 В не требует дополнительного охлаждения. Отсутствие радиатора гарантирует совместимость с любым ноутбуком, где есть слот для апгрейда, и не создает проблем с установкой.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность, необходимо установить два идентичных модуля в соответствующие слоты. Если в вашем ноутбуке один слот уже занят, например, планкой на 4 ГБ, то добавление этого модуля увеличит общий объем до 12 ГБ, но система будет работать в гибком асимметричном двухканальном режиме, что все равно лучше одноканального.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание при выборе следует уделить физической совместимости: ваш ноутбук должен иметь свободный слот SO-DIMM для DDR4. Также стоит проверить спецификации производителя ноутбука на предмет максимально поддерживаемого объема и частоты памяти. Этот модуль - разумный выбор для базового улучшения производительности стареющего ноутбука. Если же вы собираетесь заниматься задачами, требующими более 16 ГБ ОЗУ, лучше сразу рассмотреть комплект из двух модулей или один модуль большего объема, если это поддерживается платформой.