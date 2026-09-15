Описание товара Память оперативная DDR4 Netac Shadow II 8Gb PC28800, 3600Mhz, (NTSWD4P36SP-08W)

Для кого и под какие задачи

Одиночный модуль Netac Shadow II объемом 8 ГБ на базе DDR4 – это отличное решение для бюджетного апгрейда старого ПК или сборки новой недорогой системы, ориентированной на повседневные задачи и нетребовательные игры. Он оптимально подходит для офисной работы, веб-серфинга с множеством вкладок, использования легких приложений и старых проектов, где 8 ГБ еще остаются достаточным минимумом. Для современных AAA-игр и профессиональных задач вроде монтажа видео или 3D-рендеринга одного такого модуля будет мало, но он станет хорошей основой для дальнейшего расширения до 16 ГБ в двухканальном режиме.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает совместимость только с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под это поколение. Поколение DDR4 обеспечивает улучшенную энергоэффективность и более высокий потенциал частот по сравнению с устаревшей DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планка предназначена для установки в настольные компьютеры, и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где требуются модули формата SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 8 ГБ на одном модуле является распространённым вариантом для создания базовых конфигураций. Частота 3600 МГц относится к высокому диапазону для платформы DDR4 и обеспечивает отличную пропускную способность, что положительно сказывается на плавности в играх, особенно в связке с процессорами AMD Ryzen, и на общей отзывчивости системы в многозадачных сценариях. Однако для раскрытия всего потенциала такой высокой частоты в одноканальном режиме потребуется мощный процессор и качественная материнская плата.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Хотя точные тайминги для данной модели не указаны, для частоты 3600 МГц типичными являются значения вроде CL18 или CL16, где более низкая задержка CL улучшает общую латентность. Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении, скорее всего 1.35 В, что выше базовых 1.2 В и связано с применением профиля разгона XMP 2.0. Именно активация профиля XMP в BIOS материнской платы позволяет автоматически получить заявленные 3600 МГц без сложных ручных настроек, что критически важно для стабильной работы на высокой частоте.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel (начиная с чипсетов серий 100-600) и AMD (платформы AM4 и новее), поддерживающими DDR4 и частоту 3600 МГц через XMP или его аналог для AMD – D.O.C.P. / A-XMP. Важно помнить, что не каждая бюджетная материнская плата, особенно на базе чипсетов начального уровня, может стабильно работать с такой высокой частотой, поэтому проверка списка поддержки памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы будет не лишней.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен радиатором из серии Shadow II, который не только придает планке агрессивный игровой вид, но и помогает рассеивать тепло при работе на высоких частотах под нагрузкой. Высота радиатора, как правило, умеренная, что снижает риск конфликта с массивными башенными кулерами процессора. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для сборок, где внешний вид не является приоритетом или где нужна максимальная совместимость по габаритам.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль, поэтому из коробки он будет работать в одноканальном режиме, что ограничивает пропускную способность памяти. Для получения максимальной производительности, особенно в играх и требовательных приложениях, рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты материнской платы (обычно слоты A2 и B2) для активации двухканального режима. При дальнейшем расширении важно стараться использовать планки с максимально близкими характеристиками – частотой, таймингами и ревизией чипов.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение – использование лишь одного модуля, что не даст прироста от двухканального режима. Также учтите, что для работы на заявленной частоте 3600 МГц обязательна активация профиля XMP в BIOS, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 или 2400 МГц. Этот модуль – разумный выбор для тех, кто собирает систему с нуля с планами быстрого добавления второй планки или для апгрейда существующего ПК, где один слот свободен. Если же вам нужен готовый высокопроизводительный комплект для игр здесь и сейчас, лучше сразу рассмотреть набор из двух модулей (2x8 ГБ) той же серии.