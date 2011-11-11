Описание товара Память оперативная DDR3 Kingston 8Gb 1600MHz (KVR16N11/8WP)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти оптимально подходит для апгрейда старого домашнего, офисного или игрового компьютера на базе платформ, использующих память DDR3. Он позволит комфортно работать с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями, старыми и нетребовательными современными играми, а также обеспечит достаточный объем для базового монтажа видео. Если вы ищете надежное решение для повышения отзывчивости системы без замены процессора и материнской платы, эта планка станет практичным выбором.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к третьему поколению памяти DDR3, что определяет его совместимость исключительно с материнскими платами, оснащенными слотами DIMM под DDR3. Он использует форм-фактор DIMM для настольных компьютеров, поэтому не подойдет для ноутбуков, где требуются компактные модули SO-DIMM. Переход на более новые поколения, такие как DDR4 или DDR5, физически невозможен без замены всей платформы.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объем 8 ГБ, что на сегодня является базовым комфортным минимумом для большинства повседневных задач и многозадачности. Рабочая частота составляет 1600 МГц, что было стандартным значением для многих систем на процессорах Intel Core i3/i5/i5 и AMD FX/Phenom. По сравнению с модулями на 1333 МГц эта частота дает небольшой прирост в пропускной способности, который может быть заметен в играх и тяжелых приложениях, снижая узкие места системы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает с латентностью CL11 и стандартным для DDR3 напряжением 1.5 В. Эти тайминги являются типичными для частоты 1600 МГц и обеспечивают стабильную работу без дополнительных настроек. Данная планка не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP и рассчитана на работу на штатных частотах, что делает её максимально простой в установке и совместимой с широким кругом старых материнских плат.

Совместимость с платформой

Память совместима с настольными платформами Intel (сокеты LGA 1150, 1155, 1156, 1366, 2011) и AMD (сокеты AM3+, AM3, FM2+, FM2), использующими память DDR3. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DIMM для DDR3, а не для более новых поколений. Заявленная частота 1600 МГц будет гарантированно достигнута только если её поддерживают процессор и чипсет.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в низкопрофильном формате без массивного радиатора, что является его неоспоримым преимуществом при установке в корпуса с ограниченным пространством или с крупными процессорными кулерами. Такая конструкция исключает риск конфликтов с системой охлаждения. Планка имеет простой и лаконичный дизайн без подсветки, ориентированный на надежность и функциональность, а не на визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить две идентичные планки в соответствующие слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом. Если вы планируете апгрейд, целесообразно сразу приобрести второй такой же модуль для работы в двухканале, так как смешивание планок с разными характеристиками может привести к нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главный нюанс - строгая привязка к устаревшему стандарту DDR3, что делает эту память решением исключительно для апгрейда существующих систем. Убедитесь в поддержке частоты 1600 МГц вашей платформой. Для сборки нового компьютера такой модуль не подходит. Для игровых систем на DDR3 предпочтительнее использовать комплект из двух планок для двухканального режима. Если ваша задача - просто увеличить объем памяти в старом ПК для повседневных задач, этот надежный модуль от Kingston станет отличным выбором.