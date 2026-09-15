Описание товара Оперативная память Indilinx DIMM 16GB DDR4-3200 (IND-ID4P32SP16X)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предлагает отличный баланс объема и скорости для пользователей, которые хотят повысить отзывчивость своей системы без больших вложений. Он станет отличным выбором для апгрейда офисного или домашнего компьютера, обеспечивая комфортную работу с множеством вкладок в браузере, офисными пакетами и нетребовательными приложениями. Для игровых ПК начального и среднего уровня 16 ГБ на частоте 3200 МГц - это разумный базовый стандарт, который хорошо справляется с большинством современных проектов, хотя для сложных рабочих задач, таких как видеомонтаж или 3D-рендеринг, стоит рассмотреть комплект из двух модулей для активации двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами планка оперативной памяти стандарта DDR4. Это означает, что она совместима только с материнскими платами, оснащенными слотами именно под DDR4, и не подойдет для старых систем с DDR3 или новейших платформ под DDR5. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что указывает на его предназначение для классических настольных компьютеров; для ноутбуков и компактных систем требуются модули SO-DIMM, которые физически меньше.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 16 ГБ, что на сегодняшний день является комфортным стандартом для большинства пользовательских задач. Рабочая частота памяти равна 3200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность для быстрой загрузки данных процессором. В играх и повседневных приложениях переход, например, с базовой частоты в 2133 МГц на 3200 МГц может дать ощутимый прирост к минимальному FPS и общей плавности, особенно в паре с современными процессорами AMD Ryzen или Intel Core.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные тайминги, такие как CL (CAS Latency), определяют задержки при доступе к данным и вместе с частотой формируют итоговую скорость отклика. Данная память работает на стандартном для DDR4 напряжении, обычно равном 1.2 В или 1.35 В в зависимости от профиля. Для достижения заявленной частоты 3200 МГц, которая часто превышает базовую для платформы, модуль, скорее всего, поддерживает технологию автоматического разгона XMP (Extreme Memory Profile) для плат Intel или её аналог, что позволяет получить максимальную производительность простым выбором профиля в BIOS материнской платы.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel (сокеты LGA 1200, 1700) и AMD (сокеты AM4), поддерживающими стандарт DDR4. Важно помнить, что для стабильной работы на частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, позволяющим разгон памяти (например, B560, B660, Z-серии у Intel или B550, X570 у AMD), и процессор с соответствующим контроллером. Перед покупкой всегда сверяйте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти, судя по названию, поставляется без массивных алюминиевых радиаторов. Это стандартное решение для модулей со средними частотами, где тепловыделение не столь велико, а основное преимущество - это низкий профиль и доступная цена. Такая планка гарантированно не столкнется с крупными башенными кулерами процессора при установке. Подсветка и декоративные элементы в этой модели отсутствуют, что делает её практичным и незаметным компонентом для лаконичных сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для раскрытия всего потенциала современных платформ, особенно в играх и требовательных приложениях, критически важно использовать память в двухканальном режиме. Поэтому для новой сборки рекомендуется приобрести сразу два идентичных модуля, а для апгрейда - найти в точности такую же планку для установки в правильные слоты на материнской плате. Смешивание модулей с разными характеристиками может привести к нестабильной работе на пониженных частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это одноканальный режим работы при использовании одной планки, что снижает пропускную способность памяти. Для полной совместимости и выхода на частоту 3200 МГц убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают разгон памяти (XMP/AMP), и при необходимости обновите BIOS. Этот модуль - разумный бюджетный выбор для апгрейда системы с DDR4 или для сборки недорогого ПК, где на первом месте стоит объем, а не максимальная частота. Геймерам и пользователям рабочих станций для серьезного прироста производительности лучше сразу рассматривать комплект из двух модулей с аналогичными или более низкими таймингами.