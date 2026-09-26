Память оперативная A-Data 8GB DDR4 3200 U-DIMM XPG SPECTRIX D35G RGB (AX4U32008G16A-SBKD35G)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная A-Data 8GB DDR4 3200 U-DIMM XPG SPECTRIX D35G RGB (AX4U32008G16A-SBKD35G)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти отлично подойдет геймерам и энтузиастам, которые собирают новый системный блок или проводят апгрейд текущей игровой системы. Сбалансированная частота в 3200 МГц и объем в 8 ГБ закроют потребности большинства современных игр, обеспечивая высокий fps и плавность геймплея, особенно в паре с быстрым процессором и видеокартой. Для рабочих задач вроде монтажа видео или работы с тяжелыми приложениями этот модуль стоит рассматривать как часть двухканального комплекта на 16 ГБ или больше, чтобы избежать нехватки памяти при высокой нагрузке.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современное поколение памяти DDR4, что обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор U-DIMM указывает на то, что это планка для настольных персональных компьютеров, и она физически не подойдет для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как разные поколения памяти несовместимы между собой.
Объём, частота и реальная производительность
Объем одного модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим базовым уровнем для игр и многозадачности. Номинальная частота 3200 МГц существенно повышает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению со стандартными 2133 или 2400 МГц, что напрямую влияет на скорость отклика в играх, особенно в процессорозависимых сценах, и ускоряет работу в требовательных приложениях. Для полного раскрытия потенциала в играх и профессиональных задачах рекомендуется устанавливать две такие планки для активации двухканального режима.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти имеют значение CL16, что в сочетании с частотой 3200 МГц дает хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Рабочее напряжение составляет 1.35 В, что является стандартным для DDR4 на таких частотах. Для простой и безопасной настройки модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически выставить заявленные частоту и тайминги в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручных сложных настроек.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающими память DDR4. Однако для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходимо, чтобы данную частоту поддерживали и процессор, и материнская плата, что стоит проверить в спецификациях чипсета. На некоторых старых платформах или при использовании нескольких модулей может потребоваться ручная настройка или обновление BIOS для стабильной работы на высоких частотах.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планка оснащена алюминиевым радиатором серии Spectrix D35G, который эффективно рассеивает тепло от чипов памяти при длительной работе на высоких частотах, способствуя стабильности системы. Визуальным преимуществом является адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с системами освещения материнских плат от основных производителей через специальное программное обеспечение, что позволит создать гармоничный дизайн игрового ПК.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данная позиция представляет собой одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в настольных ПК рекомендуется покупать и устанавливать память парами, чтобы активировать двухканальный режим работы, который значительно увеличивает скорость обмена данными с процессором. Если вы планируете расширять объем в будущем, старайтесь докупать идентичные модули с теми же частотой, таймингами и ревизией чипов для минимизации рисков нестабильной работы.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевым ограничением является несовместимость с платформами под DDR3 или DDR5 - физический ключ-вырез на планке другой. Высота модуля с радиатором может создать конфликт с некоторыми массивными башенными кулерами процессора, поэтому стоит заранее оценить свободное пространство в корпусе. Для идеальной сборки ориентируйтесь на два таких модуля для двухканального режима, проверьте поддержку частоты 3200 МГц вашей материнской платой и процессором и убедитесь, что вы готовы настроить XMP в BIOS для выхода на заявленные характеристики.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти отлично подойдет геймерам и энтузиастам, которые собирают новый системный блок или проводят апгрейд текущей игровой системы. Сбалансированная частота в 3200 МГц и объем в 8 ГБ закроют потребности большинства современных игр, обеспечивая высокий fps и плавность геймплея, особенно в паре с быстрым процессором и видеокартой. Для рабочих задач вроде монтажа видео или работы с тяжелыми приложениями этот модуль стоит рассматривать как часть двухканального комплекта на 16 ГБ или больше, чтобы избежать нехватки памяти при высокой нагрузке.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современное поколение памяти DDR4, что обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор U-DIMM указывает на то, что это планка для настольных персональных компьютеров, и она физически не подойдет для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как разные поколения памяти несовместимы между собой.
Объём, частота и реальная производительность
Объем одного модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим базовым уровнем для игр и многозадачности. Номинальная частота 3200 МГц существенно повышает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению со стандартными 2133 или 2400 МГц, что напрямую влияет на скорость отклика в играх, особенно в процессорозависимых сценах, и ускоряет работу в требовательных приложениях. Для полного раскрытия потенциала в играх и профессиональных задачах рекомендуется устанавливать две такие планки для активации двухканального режима.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти имеют значение CL16, что в сочетании с частотой 3200 МГц дает хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Рабочее напряжение составляет 1.35 В, что является стандартным для DDR4 на таких частотах. Для простой и безопасной настройки модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически выставить заявленные частоту и тайминги в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручных сложных настроек.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающими память DDR4. Однако для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходимо, чтобы данную частоту поддерживали и процессор, и материнская плата, что стоит проверить в спецификациях чипсета. На некоторых старых платформах или при использовании нескольких модулей может потребоваться ручная настройка или обновление BIOS для стабильной работы на высоких частотах.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планка оснащена алюминиевым радиатором серии Spectrix D35G, который эффективно рассеивает тепло от чипов памяти при длительной работе на высоких частотах, способствуя стабильности системы. Визуальным преимуществом является адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с системами освещения материнских плат от основных производителей через специальное программное обеспечение, что позволит создать гармоничный дизайн игрового ПК.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данная позиция представляет собой одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в настольных ПК рекомендуется покупать и устанавливать память парами, чтобы активировать двухканальный режим работы, который значительно увеличивает скорость обмена данными с процессором. Если вы планируете расширять объем в будущем, старайтесь докупать идентичные модули с теми же частотой, таймингами и ревизией чипов для минимизации рисков нестабильной работы.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевым ограничением является несовместимость с платформами под DDR3 или DDR5 - физический ключ-вырез на планке другой. Высота модуля с радиатором может создать конфликт с некоторыми массивными башенными кулерами процессора, поэтому стоит заранее оценить свободное пространство в корпусе. Для идеальной сборки ориентируйтесь на два таких модуля для двухканального режима, проверьте поддержку частоты 3200 МГц вашей материнской платой и процессором и убедитесь, что вы готовы настроить XMP в BIOS для выхода на заявленные характеристики.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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