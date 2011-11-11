Память DDR3 8Gb 1600MHz AMD R538G1601S2S-UO
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Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Тайминги
11-11-11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб.
В наличии
Код товара: 65727
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 570 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х3х1
Вес, г.
92
Описание товара Память DDR3 8Gb 1600MHz AMD R538G1601S2S-UO
Модуль памяти AMD Radeon 8G DDR3 1600 SO DIMM R5 Entertainment Series Black R538G1601S2S-UO — это устройство, предназначенное для расширения объёма оперативной памяти в компьютере.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Развернуть
Напряжение питания
1, 5
Страна производитель
Китай
Модуль памяти AMD Radeon 8G DDR3 1600 SO DIMM R5 Entertainment Series Black R538G1601S2S-UO — это устройство, предназначенное для расширения объёма оперативной памяти в компьютере.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR4, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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Память DDR3 8Gb 1600MHz AMD R538G1601S2S-UO - стоимость товара 2570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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