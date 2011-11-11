Память оперативная DDR3 Digma 8Gb 1600MHz (DGMAS31600008D)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR3 Digma 8Gb 1600MHz (DGMAS31600008D)
Для кого и под какие задачи
Данный модуль памяти идеально подойдет для пользователей, желающих недорого и эффективно обновить старый настольный компьютер или офисную систему. Он закрывает базовые потребности в быстродействии для повседневной работы: запуск операционной системы, работа с документами, просмотр видео и веб-серфинг с большим количеством вкладок станут заметно комфортнее. Если же вы собираете игровую систему начального уровня на устаревшей, но еще актуальной платформе, этот объем в 8 ГБ позволит запускать многие современные проекты, хотя для самых требовательных игр в паре с мощной видеокартой может потребоваться добавление второго такого же модуля для активации двухканального режима.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR3, который является ключевым фактором совместимости. Важно понимать, что память DDR3 физически и электрически несовместима со слотами для более новых поколений DDR4 или DDR5. Этот модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что указывает на его предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. При выборе обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет именно слоты DIMM для памяти DDR3.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объем 8 ГБ, что является оптимальным минимумом для современного использования, позволяя системе не прибегать к активному использованию файла подкачки при умеренной нагрузке. Частота 1600 МГц является распространенным и сбалансированным стандартом для DDR3, обеспечивая достаточную пропускную способность для процессоров того поколения. В реальных задачах, таких как работа в офисных пакетах или нетребовательные игры, эта частота дает хороший отклик, однако разница с более медленными модулями, например, 1333 МГц, часто будет не столь радикальной, как при переходе между разными поколениями памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Типичные тайминги для модуля DDR3-1600 находятся в районе CL11, что обеспечивает приемлемую латентность для данного класса памяти. Рабочее напряжение стандартных модулей DDR3 составляет 1.5 В, что важно учитывать при совместимости с некоторыми материнскими платами, поддерживающими как стандартное, так и пониженное напряжение (Low Voltage - DDR3L). Данная память, скорее всего, не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, и её заявленная частота 1600 МГц может быть достигнута либо автоматически, либо при ручном выборе соответствующего множителя и напряжений в BIOS материнской платы.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с платформами на базе процессоров Intel (сокеты LGA 1150, 1155, 1156, 2011) и AMD (сокеты AM3, AM3+, FM1, FM2), использующих чипсеты с поддержкой DDR3. Критически важно проверить спецификации вашей материнской платы на максимально поддерживаемый объем на канал и частоту. Некоторые бюджетные платы могут по умолчанию запускать память на частоте 1333 МГц, и для работы на 1600 МГц потребуется ручная активация соответствующего профиля в BIOS. Также помните, что DDR3 не работает в платах, рассчитанных на DDR4 или DDR2.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель, судя по всему, выполнена в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Для памяти DDR3, работающей на стандартных частотах и напряжении, пассивное охлаждение не является критически необходимым, так как тепловыделение невысоко. Отсутствие массивного радиатора является преимуществом при установке, так как исключает риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Внешний вид модуля минималистичен и не предполагает декоративной подсветки, что делает его идеальным выбором для простых и функциональных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала большинства современных платформ, особенно в играх и приложениях, чувствительных к пропускной способности памяти, крайне рекомендуется устанавливать память парами для активации двухканального режима. Это означает, что для оптимальной производительности стоит рассмотреть покупку двух идентичных модулей и установить их в правильные слоты на материнской плате (обычно это слоты одного цвета). В будущем вы сможете добавить второй такой же модуль для увеличения общего объема до 16 ГБ и включения двухканального режима.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это поколение DDR3, которое уже не актуально для новых сборок. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет соответствующие слоты. При смешивании этого модуля с уже установленной памятью возможны проблемы: система может снизить частоту или увеличить тайминги до уровня самого медленного модуля. Для игровых систем на платформе DDR3 рекомендуется изначально планировать комплект из двух модулей для двухканального режима. Этот модуль - отличный выбор для бюджетного апгрейда старого ПК или замены вышедшей из строя планки, но для новых сборок стоит рассматривать современные стандарты DDR4 или DDR5.
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль памяти идеально подойдет для пользователей, желающих недорого и эффективно обновить старый настольный компьютер или офисную систему. Он закрывает базовые потребности в быстродействии для повседневной работы: запуск операционной системы, работа с документами, просмотр видео и веб-серфинг с большим количеством вкладок станут заметно комфортнее. Если же вы собираете игровую систему начального уровня на устаревшей, но еще актуальной платформе, этот объем в 8 ГБ позволит запускать многие современные проекты, хотя для самых требовательных игр в паре с мощной видеокартой может потребоваться добавление второго такого же модуля для активации двухканального режима.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR3, который является ключевым фактором совместимости. Важно понимать, что память DDR3 физически и электрически несовместима со слотами для более новых поколений DDR4 или DDR5. Этот модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что указывает на его предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. При выборе обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет именно слоты DIMM для памяти DDR3.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объем 8 ГБ, что является оптимальным минимумом для современного использования, позволяя системе не прибегать к активному использованию файла подкачки при умеренной нагрузке. Частота 1600 МГц является распространенным и сбалансированным стандартом для DDR3, обеспечивая достаточную пропускную способность для процессоров того поколения. В реальных задачах, таких как работа в офисных пакетах или нетребовательные игры, эта частота дает хороший отклик, однако разница с более медленными модулями, например, 1333 МГц, часто будет не столь радикальной, как при переходе между разными поколениями памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Типичные тайминги для модуля DDR3-1600 находятся в районе CL11, что обеспечивает приемлемую латентность для данного класса памяти. Рабочее напряжение стандартных модулей DDR3 составляет 1.5 В, что важно учитывать при совместимости с некоторыми материнскими платами, поддерживающими как стандартное, так и пониженное напряжение (Low Voltage - DDR3L). Данная память, скорее всего, не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, и её заявленная частота 1600 МГц может быть достигнута либо автоматически, либо при ручном выборе соответствующего множителя и напряжений в BIOS материнской платы.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с платформами на базе процессоров Intel (сокеты LGA 1150, 1155, 1156, 2011) и AMD (сокеты AM3, AM3+, FM1, FM2), использующих чипсеты с поддержкой DDR3. Критически важно проверить спецификации вашей материнской платы на максимально поддерживаемый объем на канал и частоту. Некоторые бюджетные платы могут по умолчанию запускать память на частоте 1333 МГц, и для работы на 1600 МГц потребуется ручная активация соответствующего профиля в BIOS. Также помните, что DDR3 не работает в платах, рассчитанных на DDR4 или DDR2.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель, судя по всему, выполнена в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Для памяти DDR3, работающей на стандартных частотах и напряжении, пассивное охлаждение не является критически необходимым, так как тепловыделение невысоко. Отсутствие массивного радиатора является преимуществом при установке, так как исключает риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Внешний вид модуля минималистичен и не предполагает декоративной подсветки, что делает его идеальным выбором для простых и функциональных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала большинства современных платформ, особенно в играх и приложениях, чувствительных к пропускной способности памяти, крайне рекомендуется устанавливать память парами для активации двухканального режима. Это означает, что для оптимальной производительности стоит рассмотреть покупку двух идентичных модулей и установить их в правильные слоты на материнской плате (обычно это слоты одного цвета). В будущем вы сможете добавить второй такой же модуль для увеличения общего объема до 16 ГБ и включения двухканального режима.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это поколение DDR3, которое уже не актуально для новых сборок. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет соответствующие слоты. При смешивании этого модуля с уже установленной памятью возможны проблемы: система может снизить частоту или увеличить тайминги до уровня самого медленного модуля. Для игровых систем на платформе DDR3 рекомендуется изначально планировать комплект из двух модулей для двухканального режима. Этот модуль - отличный выбор для бюджетного апгрейда старого ПК или замены вышедшей из строя планки, но для новых сборок стоит рассматривать современные стандарты DDR4 или DDR5.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR4, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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