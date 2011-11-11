Память оперативная DDR3 Digma 8Gb 1600MHz (DGMAD31600008D)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR3 Digma 8Gb 1600MHz (DGMAD31600008D)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR3 идеально подходит для планового апгрейда старого настольного компьютера или офисной системы, где важна надежность и стабильность, а не пиковая скорость. Он поможет оживить ПК на платформах Intel 3-4 поколения или AMD AM3+, обеспечив комфортную работу с документами, веб-браузером с десятками вкладок и нетребовательными приложениями. Для современных игр, профессионального монтажа видео или сложного 3D-рендеринга этот модуль будет узким местом, но для повседневных задач и легкого гейминга прошлых лет объема 8 ГБ на канал вполне достаточно.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR3, что означает его совместимость только с материнскими платами, оснащенными слотами именно для этого поколения памяти. Он использует форм-фактор DIMM, предназначенный для классических настольных компьютеров, и физически не встанет в слоты для более новых DDR4 или DDR5, а также в компактные ноутбучные слоты SO-DIMM. Выбор этого типа памяти автоматически определяет круг совместимых платформ, которые уже считаются устаревшими, но все еще широко используются.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 8 ГБ, что для платформы DDR3 является солидной величиной и часто является оптимальным решением для полной замены старых планок на 2 или 4 ГБ. Рабочая частота 1600 МГц является одной из самых распространенных и сбалансированных для этого поколения, обеспечивая достаточную пропускную способность для процессоров того времени. В реальных сценариях такая частота положительно сказывается на общей отзывчивости системы и скорости загрузки приложений, особенно в паре с другим таким же модулем в двухканальном режиме.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Характеристики таймингов и рабочего напряжения для этой модели обычно указываются как стандартные для частоты 1600 МГц. Типичное напряжение для DDR3 составляет 1.5 В, что является штатным показателем для большинства модулей этого поколения. Стоит учитывать, что для автоматической настройки на заявленную частоту в BIOS материнской платы может потребоваться активация профиля XMP (Extreme Memory Profile), хотя многие платформы DDR3 часто корректно определяют такие параметры и без него.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными материнскими платами, использующими чипсеты с поддержкой DDR3, например, Intel серий 6, 7, 8, 9 (для процессоров Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell) или AMD для платформ AM3/AM3+ (Phenom II, FX). Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR3, а не для более новых стандартов. Также рекомендуется проверить список поддерживаемых производителем платы модулей памяти (QVL) и обновить BIOS до актуальной версии для лучшей совместимости.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель, судя по описанию, не оснащена дополнительными радиаторами охлаждения, что является типичным решением для модулей DDR3 со штатными частотами. При штатной работе без разгона нагрев чипов памяти невелик, и пассивного обдува от корпусных вентиляторов более чем достаточно для стабильной работы. Отсутствие массивного радиатора также является плюсом при установке, так как исключает возможные конфликты с габаритными процессорными кулерами башенного типа.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров, даже устаревших платформ, крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме, который вдвое увеличивает пропускную способность. Для его активации необходимо установить два идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. Если вы планируете дальнейшее расширение, старайтесь докупать максимально похожий по характеристикам модуль, но идеальным решением является покупка сразу готового двухканального комплекта из двух планок.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это поколение DDR3, которое несовместимо с современными платами под DDR4 или DDR5. Убедитесь, что ваша система поддерживает именно этот тип памяти. Заявленная частота 1600 МГц поддерживается большинством платформ, но на самых старых или бюджетных материнских платах память может запуститься на более низкой частоте, например, 1333 МГц. Этот модуль - оптимальный выбор для недорогого, но эффективного апгрейда старого ПК до 16 ГБ (в паре со вторым таким же), для сборки новой системы на базе DDR3 он также подойдет, но стоит рассматривать только при строгом ограничении бюджета, так как новые платформы предлагают значительно более высокую производительность.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR3 идеально подходит для планового апгрейда старого настольного компьютера или офисной системы, где важна надежность и стабильность, а не пиковая скорость. Он поможет оживить ПК на платформах Intel 3-4 поколения или AMD AM3+, обеспечив комфортную работу с документами, веб-браузером с десятками вкладок и нетребовательными приложениями. Для современных игр, профессионального монтажа видео или сложного 3D-рендеринга этот модуль будет узким местом, но для повседневных задач и легкого гейминга прошлых лет объема 8 ГБ на канал вполне достаточно.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR3, что означает его совместимость только с материнскими платами, оснащенными слотами именно для этого поколения памяти. Он использует форм-фактор DIMM, предназначенный для классических настольных компьютеров, и физически не встанет в слоты для более новых DDR4 или DDR5, а также в компактные ноутбучные слоты SO-DIMM. Выбор этого типа памяти автоматически определяет круг совместимых платформ, которые уже считаются устаревшими, но все еще широко используются.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 8 ГБ, что для платформы DDR3 является солидной величиной и часто является оптимальным решением для полной замены старых планок на 2 или 4 ГБ. Рабочая частота 1600 МГц является одной из самых распространенных и сбалансированных для этого поколения, обеспечивая достаточную пропускную способность для процессоров того времени. В реальных сценариях такая частота положительно сказывается на общей отзывчивости системы и скорости загрузки приложений, особенно в паре с другим таким же модулем в двухканальном режиме.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Характеристики таймингов и рабочего напряжения для этой модели обычно указываются как стандартные для частоты 1600 МГц. Типичное напряжение для DDR3 составляет 1.5 В, что является штатным показателем для большинства модулей этого поколения. Стоит учитывать, что для автоматической настройки на заявленную частоту в BIOS материнской платы может потребоваться активация профиля XMP (Extreme Memory Profile), хотя многие платформы DDR3 часто корректно определяют такие параметры и без него.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными материнскими платами, использующими чипсеты с поддержкой DDR3, например, Intel серий 6, 7, 8, 9 (для процессоров Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell) или AMD для платформ AM3/AM3+ (Phenom II, FX). Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR3, а не для более новых стандартов. Также рекомендуется проверить список поддерживаемых производителем платы модулей памяти (QVL) и обновить BIOS до актуальной версии для лучшей совместимости.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель, судя по описанию, не оснащена дополнительными радиаторами охлаждения, что является типичным решением для модулей DDR3 со штатными частотами. При штатной работе без разгона нагрев чипов памяти невелик, и пассивного обдува от корпусных вентиляторов более чем достаточно для стабильной работы. Отсутствие массивного радиатора также является плюсом при установке, так как исключает возможные конфликты с габаритными процессорными кулерами башенного типа.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров, даже устаревших платформ, крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме, который вдвое увеличивает пропускную способность. Для его активации необходимо установить два идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. Если вы планируете дальнейшее расширение, старайтесь докупать максимально похожий по характеристикам модуль, но идеальным решением является покупка сразу готового двухканального комплекта из двух планок.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это поколение DDR3, которое несовместимо с современными платами под DDR4 или DDR5. Убедитесь, что ваша система поддерживает именно этот тип памяти. Заявленная частота 1600 МГц поддерживается большинством платформ, но на самых старых или бюджетных материнских платах память может запуститься на более низкой частоте, например, 1333 МГц. Этот модуль - оптимальный выбор для недорогого, но эффективного апгрейда старого ПК до 16 ГБ (в паре со вторым таким же), для сборки новой системы на базе DDR3 он также подойдет, но стоит рассматривать только при строгом ограничении бюджета, так как новые платформы предлагают значительно более высокую производительность.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR4, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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