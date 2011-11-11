Описание товара Оперативная память Apacer 4GB DDR3 UDIMM (AU04GFA60CATBGC/DL.04G2K.KAM)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти - оптимальный выбор для недорогого апгрейда или сборки базового офисного, мультимедийного или домашнего компьютера. Четыре гигабайта объёма позволят комфортно работать с офисными пакетами, веб-браузером с умеренным количеством вкладок и нетребовательными приложениями. Однако для современных игр, профессионального монтажа видео или серьёзной многозадачности этого объёма будет недостаточно, здесь стоит рассматривать комплекты от 8 ГБ и новейшие поколения памяти.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR3 - уже не самого нового, но всё ещё актуального для миллионов существующих систем. Это означает, что он совместим только с материнскими платами и процессорами, разработанными под слоты для DDR3. Форм-фактор UDIMM (Unbuffered DIMM) указывает на использование в обычных настольных ПК, в отличие от серверных решений. Крайне важно проверить, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR3, так как модули разных поколений физически несовместимы.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает объёмом 4 ГБ и номинальной частотой 1600 МГц. Данная частота является одной из распространённых для DDR3 и обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач. В паре с современным SSD такой объём памяти позволит системе оставаться отзывчивой при работе с документами и интернетом. Однако стоит понимать, что для тяжёлой нагрузки одного модуля и такого объёма не хватит - система будет активно использовать файл подкачки на диске, что серьёзно замедлит работу.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля составляют CL11, что является типичным значением для памяти DDR3-1600. В сочетании с частотой это определяет латентность - задержку перед выполнением операции. Рабочее напряжение стандартно для DDR3 и составляет 1.5 В. Данная планка не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, она работает на своих заводских характеристиках, что упрощает установку и гарантирует стабильность на широком спектре старого железа.

Совместимость с платформой

Модуль предназначен для платформ Intel и AMD, использующих память DDR3. Это могут быть процессоры Intel Core 2-го, 3-го, 4-го поколений (Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell) и аналогичные по времени AMD FX, A-series. Совместимость необходимо уточнять по спецификациям конкретной материнской платы. Частота 1600 МГц поддерживается большинством чипсетов того периода, но в некоторых базовых системах память может запуститься на более низкой частоте, например, 1333 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом форм-факторе без радиатора. Для стандартного напряжения DDR3 и частоты 1600 МГц активное охлаждение не требуется, модуль не подвержен сильному нагреву даже при постоянной нагрузке. Отсутствие радиатора делает планку низкопрофильной, что полностью исключает какие-либо конфликты с установленными процессорными кулерами, даже самыми массивными. Внешний вид строгий и функциональный, без подсветки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить два идентичных (рекомендуется) модуля в соответствующие слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. Если вы планируете апгрейд, стоит проверить наличие свободных слотов и при возможности добавить такую же планку для получения 8 ГБ в двухканале, что будет лучшим решением, чем использование одного модуля на 4 ГБ.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - поколение DDR3. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для этого типа памяти, так как DDR4 и DDR5 физически не подойдут. Поскольку это одиночный модуль, для раскрытия потенциала системы желательно использование парного комплекта. При смешивании с другими модулями DDR3 (даже с такой же частотой) есть риск нестабильной работы, память может запуститься на настройках самого медленного модуля. Этот модуль - разумный выбор для бюджетного увеличения объёма ОЗУ в старой, но рабочей системе, но не для сборки нового производительного ПК.