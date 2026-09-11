Память оперативная DDR5 Samsung 32Gb UDIMM (M323R4GA3BB0-CQK)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR5 Samsung 32Gb UDIMM (M323R4GA3BB0-CQK)
Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти отлично подойдет для создания или апгрейда рабочей станции, предназначенной для ресурсоемких задач. Его солидный объем в 32 ГБ закроет потребности в профессиональном монтаже видео, работе с 3D-графикой, рендеринге сложных сцен, а также в обработке больших массивов данных. Для современных игр и многозадачности с десятками вкладок браузера и фоновыми приложениями такого объема более чем достаточно, что делает модуль универсальным решением как для мощного домашнего ПК, так и для офисной системы, где важна стабильность и отзывчивость при работе с тяжелым софтом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это модуль памяти поколения DDR5, что означает значительный шаг вперед по сравнению с DDR4 в плане пропускной способности и энергоэффективности. Поколение памяти жестко определяет совместимость: данная планка подойдет только для современных материнских плат с соответствующими слотами под DDR5. Форм-фактор UDIMM указывает на то, что это стандартная небуферизованная память для настольных ПК, которая несовместима со слотами для ноутбучных модулей SO-DIMM или серверной памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает емкость 32 ГБ, что является оптимальным балансом для большинства высокопроизводительных систем сегодня. Стоит обратить внимание на то, что речь идет об одном модуле, поэтому для активации двухканального режима, критически важного для раскрытия потенциала процессора, потребуется установка второй идентичной планки. Частота памяти является базовой для стандарта DDR5 и обеспечивает надежную работу без необходимости активации профилей разгона, что особенно ценится в корпоративных средах и системах, где на первом месте стоит стабильность.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Данный модуль позиционируется как надежное OEM-решение, поэтому он, как правило, работает на заводских частотах и таймингах, заявленных производителем чипов. Поддержка профилей автоматического разгона, таких как XMP для Intel или EXPO для AMD, в таких модулях чаще всего отсутствует, что обеспечивает максимальную совместимость и стабильность прямо из коробки. Рабочее напряжение соответствует стандарту DDR5, что гарантирует энергоэффективность и сниженное тепловыделение по сравнению с предыдущими поколениями.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами на базе процессоров Intel Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также AMD Ryzen серии 7000 и новее, при условии наличия на материнской плате слотов DDR5. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно тип памяти DDR5, так как слоты несовместимы с DDR4. Для гарантированной работы на заявленных характеристиках рекомендуется использовать материнскую плату с обновленной версией BIOS/UEFI.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов, что характерно для многих OEM-решений и модулей, ориентированных на стабильность, а не на экстремальный разгон. Отсутствие массивного радиатора делает планку низкопрофильной, что исключает любые возможные конфликты с установленным процессорным кулером любого размера. Такой дизайн идеально подходит для сборок в компактных корпусах, офисных рабочих станциях или системах, где внешний вид и подсветка не являются приоритетом.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 32 ГБ. Для достижения максимальной производительности в настольных системах настоятельно рекомендуется устанавливать память парами, чтобы задействовать двухканальный режим, который может существенно увеличить скорость обмена данными с процессором. Если вы планируете расширять объем в будущем, лучше сразу приобрести идентичный модуль для формирования пары, так как смешивание памяти с разными характеристиками даже в пределах одного поколения может привести к нестабильной работе на пониженных частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главный нюанс заключается в том, что это один модуль, и для двухканального режима потребуется вторая планка. Данная память - это надежное решение от одного из лидеров рынка чипов, ориентированное на стабильность и совместимость, а не на рекордные частоты. Она оптимально подойдет для пользователей, которые собирают производительную рабочую станцию или игровой ПК с акцентом на надежность, не планируя заниматься ручным разгоном. Если же вам критически важны максимальные частоты и низкие тайминги с возможностью тонкой настройки через XMP/EXPO, стоит рассмотреть специализированные игровые комплекты. При выборе всегда сверяйте поколение DDR5 с поддержкой вашей материнской платы и процессора.
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти отлично подойдет для создания или апгрейда рабочей станции, предназначенной для ресурсоемких задач. Его солидный объем в 32 ГБ закроет потребности в профессиональном монтаже видео, работе с 3D-графикой, рендеринге сложных сцен, а также в обработке больших массивов данных. Для современных игр и многозадачности с десятками вкладок браузера и фоновыми приложениями такого объема более чем достаточно, что делает модуль универсальным решением как для мощного домашнего ПК, так и для офисной системы, где важна стабильность и отзывчивость при работе с тяжелым софтом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это модуль памяти поколения DDR5, что означает значительный шаг вперед по сравнению с DDR4 в плане пропускной способности и энергоэффективности. Поколение памяти жестко определяет совместимость: данная планка подойдет только для современных материнских плат с соответствующими слотами под DDR5. Форм-фактор UDIMM указывает на то, что это стандартная небуферизованная память для настольных ПК, которая несовместима со слотами для ноутбучных модулей SO-DIMM или серверной памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает емкость 32 ГБ, что является оптимальным балансом для большинства высокопроизводительных систем сегодня. Стоит обратить внимание на то, что речь идет об одном модуле, поэтому для активации двухканального режима, критически важного для раскрытия потенциала процессора, потребуется установка второй идентичной планки. Частота памяти является базовой для стандарта DDR5 и обеспечивает надежную работу без необходимости активации профилей разгона, что особенно ценится в корпоративных средах и системах, где на первом месте стоит стабильность.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Данный модуль позиционируется как надежное OEM-решение, поэтому он, как правило, работает на заводских частотах и таймингах, заявленных производителем чипов. Поддержка профилей автоматического разгона, таких как XMP для Intel или EXPO для AMD, в таких модулях чаще всего отсутствует, что обеспечивает максимальную совместимость и стабильность прямо из коробки. Рабочее напряжение соответствует стандарту DDR5, что гарантирует энергоэффективность и сниженное тепловыделение по сравнению с предыдущими поколениями.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами на базе процессоров Intel Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также AMD Ryzen серии 7000 и новее, при условии наличия на материнской плате слотов DDR5. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно тип памяти DDR5, так как слоты несовместимы с DDR4. Для гарантированной работы на заявленных характеристиках рекомендуется использовать материнскую плату с обновленной версией BIOS/UEFI.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов, что характерно для многих OEM-решений и модулей, ориентированных на стабильность, а не на экстремальный разгон. Отсутствие массивного радиатора делает планку низкопрофильной, что исключает любые возможные конфликты с установленным процессорным кулером любого размера. Такой дизайн идеально подходит для сборок в компактных корпусах, офисных рабочих станциях или системах, где внешний вид и подсветка не являются приоритетом.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 32 ГБ. Для достижения максимальной производительности в настольных системах настоятельно рекомендуется устанавливать память парами, чтобы задействовать двухканальный режим, который может существенно увеличить скорость обмена данными с процессором. Если вы планируете расширять объем в будущем, лучше сразу приобрести идентичный модуль для формирования пары, так как смешивание памяти с разными характеристиками даже в пределах одного поколения может привести к нестабильной работе на пониженных частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главный нюанс заключается в том, что это один модуль, и для двухканального режима потребуется вторая планка. Данная память - это надежное решение от одного из лидеров рынка чипов, ориентированное на стабильность и совместимость, а не на рекордные частоты. Она оптимально подойдет для пользователей, которые собирают производительную рабочую станцию или игровой ПК с акцентом на надежность, не планируя заниматься ручным разгоном. Если же вам критически важны максимальные частоты и низкие тайминги с возможностью тонкой настройки через XMP/EXPO, стоит рассмотреть специализированные игровые комплекты. При выборе всегда сверяйте поколение DDR5 с поддержкой вашей материнской платы и процессора.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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