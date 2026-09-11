Память оперативная A-Data DDR5-6400 16GB (AX5U6400C3216G-DCLARBK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Память оперативная A-Data DDR5-6400 16GB (AX5U6400C3216G-DCLARBK)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти идеально подходит для сборщиков производительных игровых систем и мощных рабочих станций на современной платформе DDR5. С объёмом 16 ГБ на одну планку он отлично справится с требовательными играми нового поколения, которые активно используют быструю память, и обеспечит комфортную работу в профессиональных средах для монтажа видео или 3D-моделирования при использовании в двухканальной конфигурации. Однако для задач, связанных с рендерингом сверхвысокого разрешения или одновременной работой с множеством тяжёлых виртуальных машин, может потребоваться комплект с большим суммарным объёмом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для установки в настольные компьютеры. Это важно учитывать при апгрейде, так как физически он не подойдёт для ноутбуков или плат с устаревшими слотами под DDR4.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 16 ГБ, а при покупке пары в двухканальном режиме вы получите 32 ГБ - отличный баланс для большинства актуальных задач. Заявленная частота 6400 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с большими архивами данных и общую плавность в сценариях с высокой многозадачностью. Для геймеров на платформах AMD Ryzen 7000 и Intel Core 12-го поколения и новее такой показатель частоты является оптимальным для раскрытия потенциала процессора.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти составляют CL32, что в сочетании с высокой частотой 6400 МГц даёт хороший баланс между низкой задержкой и высокой пропускной способностью. Для работы на заявленных скоростях модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически настроить все необходимые параметры, включая напряжение, простым выбором профиля в BIOS материнской платы. Это избавляет от сложностей ручного разгона для начинающих пользователей.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами Intel (сокеты LGA 1700, 1851) и AMD (сокет AM5), поддерживающими стандарт DDR5. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, так как они не взаимозаменяемы с DDR4. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя платы, чтобы гарантировать стабильную работу на частоте 6400 МГц, особенно при установке четырёх модулей.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён компактным алюминиевым радиатором тёмного цвета, который эффективно рассеивает тепло при длительных нагрузках, обеспечивая стабильность работы на высоких частотах. Его конструкция отличается небольшой высотой, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. В этой модели не предусмотрена RGB-подсветка, что делает её отличным выбором для лаконичных сборок, где важна производительность, а не световые эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Перед вами одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров настоятельно рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Это означает, что для достижения максимальной производительности стоит приобрести два одинаковых модуля и установить их в соответствующие слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. В дальнейшем расширить объём до 64 ГБ можно, докупив ещё один такой же модуль, но стабильность работы на высоких частотах при заполнении всех четырёх слотом не гарантирована и требует проверки.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это несовместимость с платформами под память DDR4, устанавливать этот модуль в старый слот нельзя физически. Для выхода на заявленные 6400 МГц необходима материнская плата среднего или высокого класса с качественной схемой питания памяти и, желательно, свежей версией BIOS. Если вы собираете бюджетную систему, возможно, есть смысл рассмотреть более доступные комплекты DDR5 с частотой 5200-6000 МГц. Данный модуль станет отличным выбором для геймера или энтузиаста, который собирает сбалансированную систему на DDR5 и планирует сразу использовать двухканальную конфигурацию для максимальной отдачи.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR5, 16 Гб, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, С подсветкой, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 87 570 руб.21893 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-7600 (PVX532G76C36K)
-
В наличииЦена 88 000 руб.22000 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-8200 (PVX532G82C38K)
-
В наличииЦена 88 000 руб.22000 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-7600 (PVX548G76C36K)
-
В наличииЦена 88 000 руб.22000 руб. в СплитПамять оперативная Patriot DDR5 2x16GB 8000MHz Viper Xtreme 5 RG...
-
В наличииЦена 92 940 руб.23235 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6400MHz (AX5U6400C3216G-DT...
-
В наличииЦена 104 840 руб.26210 руб. в СплитПамять оперативная Samsung 64GB DDR4 3200MHz DIMM (M393A8G40AB2-...
-
В наличииЦена 109 810 руб.27453 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Synology 16Gb 2666MHz (D4RD-2666-16G)
-
В наличииЦена 130 900 руб.32725 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Synology 16Gb 2666MHz (D4ECSO-2666-16G)
-
В наличииЦена 177 300 руб.44325 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Synology 16Gb 2666MHz (D4EC-2666-16G)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти идеально подходит для сборщиков производительных игровых систем и мощных рабочих станций на современной платформе DDR5. С объёмом 16 ГБ на одну планку он отлично справится с требовательными играми нового поколения, которые активно используют быструю память, и обеспечит комфортную работу в профессиональных средах для монтажа видео или 3D-моделирования при использовании в двухканальной конфигурации. Однако для задач, связанных с рендерингом сверхвысокого разрешения или одновременной работой с множеством тяжёлых виртуальных машин, может потребоваться комплект с большим суммарным объёмом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для установки в настольные компьютеры. Это важно учитывать при апгрейде, так как физически он не подойдёт для ноутбуков или плат с устаревшими слотами под DDR4.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 16 ГБ, а при покупке пары в двухканальном режиме вы получите 32 ГБ - отличный баланс для большинства актуальных задач. Заявленная частота 6400 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с большими архивами данных и общую плавность в сценариях с высокой многозадачностью. Для геймеров на платформах AMD Ryzen 7000 и Intel Core 12-го поколения и новее такой показатель частоты является оптимальным для раскрытия потенциала процессора.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти составляют CL32, что в сочетании с высокой частотой 6400 МГц даёт хороший баланс между низкой задержкой и высокой пропускной способностью. Для работы на заявленных скоростях модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически настроить все необходимые параметры, включая напряжение, простым выбором профиля в BIOS материнской платы. Это избавляет от сложностей ручного разгона для начинающих пользователей.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами Intel (сокеты LGA 1700, 1851) и AMD (сокет AM5), поддерживающими стандарт DDR5. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, так как они не взаимозаменяемы с DDR4. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя платы, чтобы гарантировать стабильную работу на частоте 6400 МГц, особенно при установке четырёх модулей.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён компактным алюминиевым радиатором тёмного цвета, который эффективно рассеивает тепло при длительных нагрузках, обеспечивая стабильность работы на высоких частотах. Его конструкция отличается небольшой высотой, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. В этой модели не предусмотрена RGB-подсветка, что делает её отличным выбором для лаконичных сборок, где важна производительность, а не световые эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Перед вами одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров настоятельно рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Это означает, что для достижения максимальной производительности стоит приобрести два одинаковых модуля и установить их в соответствующие слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. В дальнейшем расширить объём до 64 ГБ можно, докупив ещё один такой же модуль, но стабильность работы на высоких частотах при заполнении всех четырёх слотом не гарантирована и требует проверки.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это несовместимость с платформами под память DDR4, устанавливать этот модуль в старый слот нельзя физически. Для выхода на заявленные 6400 МГц необходима материнская плата среднего или высокого класса с качественной схемой питания памяти и, желательно, свежей версией BIOS. Если вы собираете бюджетную систему, возможно, есть смысл рассмотреть более доступные комплекты DDR5 с частотой 5200-6000 МГц. Данный модуль станет отличным выбором для геймера или энтузиаста, который собирает сбалансированную систему на DDR5 и планирует сразу использовать двухканальную конфигурацию для максимальной отдачи.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR5, 16 Гб, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, С подсветкой, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Отзывы о товаре Память оперативная A-Data DDR5-6400 16GB (AX5U6400C3216G-DCLARBK)