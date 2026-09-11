Оперативная память Patriot Viper Venom RGB DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6800Mhz (PVVR532G680C34K)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Оперативная память Patriot Viper Venom RGB DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6800Mhz (PVVR532G680C34K)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти рассчитан на геймеров и энтузиастов, собирающих производительную систему для современных игр в разрешении 1440p и 4K, а также для пользователей, работающих с требовательными приложениями для монтажа видео, 3D-моделирования или инженерных расчётов. Два модуля по 16 ГБ обеспечивают комфортный запас для многозадачности с десятками вкладок браузера, игровым клиентом и стримингом на фоне. Для базовых офисных задач такой объём и высокая частота являются избыточными, в то время как для профессиональных рабочих станций с рендерингом огромных сцен может потребоваться ещё больше памяти, но для подавляющего большинства высокопроизводительных ПК этот комплект станет отличным выбором.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает переход на новую архитектуру с более высокой пропускной способностью по сравнению с устаревающим DDR4. Это поколение памяти совместимо исключительно с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и новее, а также AMD Ryzen 7000 и новее, оснащённых соответствующими слотами. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что модули предназначены для настольных компьютеров и не подойдут для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух планок по 16 ГБ каждая, что в сумме даёт 32 ГБ - золотой стандарт для современных игровых и рабочих сборок. Номинальная частота 6800 МГц обеспечивает исключительно высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с большими данными и скорость рендеринга в профессиональных пакетах. В играх, особенно на процессорах AMD Ryzen 7000, высокая частота DDR5 может дать заметный прирост к минимальному FPS и общей плавности картинки, уменьшая узкие места.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти указаны как CL34, что является сбалансированным и довольно низким значением для такой высокой частоты 6800 МГц, обеспечивая хорошее соотношение между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Для работы на заявленных параметрах модули используют профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически применить оптимальные настройки частоты, таймингов и напряжения (обычно около 1.4 В) в BIOS материнской платы. Это избавляет от сложностей ручного разгона, хотя для опытных пользователей остаётся пространство для дальнейшей тонкой настройки.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с материнскими платами на чипсетах Intel Z690, Z790, B760, H770 и аналогичных для AMD - X670, B650. Крайне важно убедиться, что ваша конкретная модель материнской платы официально поддерживает частоту 6800 МГц и выше в спецификациях QVL. Для стабильной работы на таких высоких частотах может потребоваться обновление BIOS/UEFI до последней версии. Также стоит помнить, что процессоры, особенно бюджетные серии, могут иметь ограничение на максимально поддерживаемую частоту памяти.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами с агрессивным дизайном, которые эффективно отводят тепло от микросхем памяти при работе на высоких частотах под нагрузкой, обеспечивая стабильность. Верхнюю часть планок украшает адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с подсветкой других компонентов через ПО материнской платы (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и т.д.) для создания единого стиля сборки. Высота радиаторов умеренная, но перед покупкой стоит проверить их совместимость с вашим процессорным кулером, особенно если это крупная башенная или СЖО-система.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современных систем. Для правильной работы двухканального режима планки необходимо установить в слоты материнской платы, указанные в её инструкции (обычно это слоты A2 и B2). Докупать отдельные модули для расширения до 64 ГБ стоит с осторожностью, так как разные комплекты даже одной модели могут работать нестабильно на высоких частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это несовместимость с платформами под память DDR4: физически модуль DDR5 не встанет в слот DDR4. Даже на совместимой платформе гарантировать работу на частоте 6800 МГц можно только при использовании материнской платы высокого класса (Z790, X670) и качественного процессора с контроллером памяти. Смешивание этого комплекта с другими модулями памяти почти наверняка не позволит запустить систему на заявленных высоких частотах. При выборе ориентируйтесь на поддержку частоты вашей материнской платой, убедитесь, что 32 ГБ достаточно для ваших задач, и помните, что для игр баланс высокой частоты и низких таймингов часто важнее, чем экстремальная частота.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR5, 16 Гб, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, С подсветкой, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 65 950 руб.16488 руб. в СплитОперативная память ADATA LANCER BLADE RGB DDR5 DIMM 32GB 6400MHz...
-
В наличииЦена 67 640 руб.16910 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Synology 8Gb 2666MHz (D4EC-2666-8G)
-
В наличииЦена 69 950 руб.17488 руб. в СплитПамять оперативная Kingston 64GB DDR4 (KF436C16RB12K4/64)
-
В наличииЦена 74 170 руб.18543 руб. в СплитОперативная память Patriot Viper XTREME RGB DDR 5 DIMM 32Gb (16G...
-
В наличииЦена 74 850 руб.18713 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-8000 VXA532G8038K PATRIOT
-
В наличииЦена 77 210 руб.19303 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PAT...
-
В наличииЦена 77 540 руб.19385 руб. в СплитОперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 7400Mhz (PVX...
-
В наличииЦена 78 670 руб.19668 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Samsung 32GB PC25600 (M391A4G43BB1-CWE)
-
В наличииЦена 81 610 руб.20403 руб. в СплитПамять оперативная Patriot DDR5 2x16GB 6000MHz Viper Elite 5 Ult...
-
В наличииЦена 87 570 руб.21893 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-7600 (PVX532G76C36K)
-
В наличииЦена 88 000 руб.22000 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-8200 (PVX532G82C38K)
-
В наличииЦена 88 000 руб.22000 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-7600 (PVX548G76C36K)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти рассчитан на геймеров и энтузиастов, собирающих производительную систему для современных игр в разрешении 1440p и 4K, а также для пользователей, работающих с требовательными приложениями для монтажа видео, 3D-моделирования или инженерных расчётов. Два модуля по 16 ГБ обеспечивают комфортный запас для многозадачности с десятками вкладок браузера, игровым клиентом и стримингом на фоне. Для базовых офисных задач такой объём и высокая частота являются избыточными, в то время как для профессиональных рабочих станций с рендерингом огромных сцен может потребоваться ещё больше памяти, но для подавляющего большинства высокопроизводительных ПК этот комплект станет отличным выбором.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает переход на новую архитектуру с более высокой пропускной способностью по сравнению с устаревающим DDR4. Это поколение памяти совместимо исключительно с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и новее, а также AMD Ryzen 7000 и новее, оснащённых соответствующими слотами. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что модули предназначены для настольных компьютеров и не подойдут для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух планок по 16 ГБ каждая, что в сумме даёт 32 ГБ - золотой стандарт для современных игровых и рабочих сборок. Номинальная частота 6800 МГц обеспечивает исключительно высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с большими данными и скорость рендеринга в профессиональных пакетах. В играх, особенно на процессорах AMD Ryzen 7000, высокая частота DDR5 может дать заметный прирост к минимальному FPS и общей плавности картинки, уменьшая узкие места.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти указаны как CL34, что является сбалансированным и довольно низким значением для такой высокой частоты 6800 МГц, обеспечивая хорошее соотношение между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Для работы на заявленных параметрах модули используют профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически применить оптимальные настройки частоты, таймингов и напряжения (обычно около 1.4 В) в BIOS материнской платы. Это избавляет от сложностей ручного разгона, хотя для опытных пользователей остаётся пространство для дальнейшей тонкой настройки.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с материнскими платами на чипсетах Intel Z690, Z790, B760, H770 и аналогичных для AMD - X670, B650. Крайне важно убедиться, что ваша конкретная модель материнской платы официально поддерживает частоту 6800 МГц и выше в спецификациях QVL. Для стабильной работы на таких высоких частотах может потребоваться обновление BIOS/UEFI до последней версии. Также стоит помнить, что процессоры, особенно бюджетные серии, могут иметь ограничение на максимально поддерживаемую частоту памяти.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами с агрессивным дизайном, которые эффективно отводят тепло от микросхем памяти при работе на высоких частотах под нагрузкой, обеспечивая стабильность. Верхнюю часть планок украшает адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с подсветкой других компонентов через ПО материнской платы (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и т.д.) для создания единого стиля сборки. Высота радиаторов умеренная, но перед покупкой стоит проверить их совместимость с вашим процессорным кулером, особенно если это крупная башенная или СЖО-система.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современных систем. Для правильной работы двухканального режима планки необходимо установить в слоты материнской платы, указанные в её инструкции (обычно это слоты A2 и B2). Докупать отдельные модули для расширения до 64 ГБ стоит с осторожностью, так как разные комплекты даже одной модели могут работать нестабильно на высоких частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это несовместимость с платформами под память DDR4: физически модуль DDR5 не встанет в слот DDR4. Даже на совместимой платформе гарантировать работу на частоте 6800 МГц можно только при использовании материнской платы высокого класса (Z790, X670) и качественного процессора с контроллером памяти. Смешивание этого комплекта с другими модулями памяти почти наверняка не позволит запустить систему на заявленных высоких частотах. При выборе ориентируйтесь на поддержку частоты вашей материнской платой, убедитесь, что 32 ГБ достаточно для ваших задач, и помните, что для игр баланс высокой частоты и низких таймингов часто важнее, чем экстремальная частота.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR5, 16 Гб, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, С подсветкой, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Отзывы о товаре Оперативная память Patriot Viper Venom RGB DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6800Mhz (PVVR532G680C34K)