Память оперативная DDR5 Kingston Fury Beast 32GB PC5-41600 DIMM (KF552C40BBAK2-32)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR5 Kingston Fury Beast 32GB PC5-41600 DIMM (KF552C40BBAK2-32)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти DDR5 идеально подходит для геймеров и создателей контента, которые собирают современную высокопроизводительную систему с нуля или проводят серьёзный апгрейд. Объём в 32 ГБ с высокой частотой отлично справляется с требовательными играми в разрешении 1440p и 4K, параллельной работой в десятках вкладок браузера, а также с монтажом видео и 3D-рендерингом. Он предлагает сбалансированное решение, которое не является избыточным для базовых офисных задач, но и не относится к экстремальным оверклокерским наборам, закрывая большинство актуальных сценариев с большим запасом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами современное поколение оперативной памяти - DDR5, которое обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим стандартом DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Крайне важно помнить, что память стандарта DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или DDR3 на материнской плате.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ - золотой стандарт для игровых и рабочих ПК на 2024-2025 годы. Заявленная эффективная частота 5200 МГц (указанная в спецификации PC5-41600) обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на минимальный FPS в играх и скорость обработки данных в профессиональных приложениях. Такой объём и скорость позволяют без тормозов работать с тяжелыми проектами в Photoshop или Premiere Pro, держать открытыми множество фоновых приложений и наслаждаться плавным геймплеем в современных ААА-тайтлах.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Базовая латентность модулей составляет CL40 при рабочем напряжении 1.25 В, что является типичным и сбалансированным показателем для DDR5 на частоте 5200 МГц. Для простого и безопасного достижения заявленных характеристик комплект поддерживает технологию Intel XMP 3.0. После активации соответствующего профиля в BIOS материнской платы система автоматически настроит частоту, тайминги и напряжение, избавляя пользователя от ручных манипуляций. Это делает память отличным выбором для тех, кто хочет получить максимум производительности без глубокого погружения в оверклокинг.
Совместимость с платформой
Память Kingston Fury Beast DDR5 совместима с современными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений Core и чипсеты серий 600, 700) и AMD (процессоры Ryzen 7000/8000 серий и чипсеты AM5). Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5 и поддерживает частоты не ниже 5200 МГц. Для стабильной работы на заявленной скорости может потребоваться установка последней версии BIOS/UEFI.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами характерного дизайна Fury Beast. Их основная задача - эффективно рассеивать тепло, которое выделяется при работе на высоких частотах, обеспечивая стабильность даже при длительных нагрузках. Отсутствие RGB-подсветки делает этот комплект строгим и универсальным, а его компактная высота гарантирует отсутствие конфликтов с установкой массивных процессорных кулеров в большинстве корпусов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Это оптимальная конфигурация для активации двухканального режима работы на большинстве потребительских платформ, что вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для правильной установки планки следует разместить в слотах, рекомендованных производителем материнской платы (часто это A2 и B2), что позволит системе автоматически задействовать двухканальность и раскрыть весь потенциал комплекта.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это абсолютная несовместимость с платами и процессорами, поддерживающими только DDR4. На платформе AMD AM5 для стабильной работы высокочастотной памяти может быть критично обновление BIOS до последней версии. При выборе ориентируйтесь на свой процессор и материнскую плату, а также на реальные задачи: для игр и общей многозадачности 32 ГБ на частоте 5200 МГц - отличный выбор. Если же вы планируете работу с очень большими сценами для рендера или профессиональные задачи с виртуализацией, стоит рассмотреть комплекты большего объёма.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти DDR5 идеально подходит для геймеров и создателей контента, которые собирают современную высокопроизводительную систему с нуля или проводят серьёзный апгрейд. Объём в 32 ГБ с высокой частотой отлично справляется с требовательными играми в разрешении 1440p и 4K, параллельной работой в десятках вкладок браузера, а также с монтажом видео и 3D-рендерингом. Он предлагает сбалансированное решение, которое не является избыточным для базовых офисных задач, но и не относится к экстремальным оверклокерским наборам, закрывая большинство актуальных сценариев с большим запасом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами современное поколение оперативной памяти - DDR5, которое обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим стандартом DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Крайне важно помнить, что память стандарта DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или DDR3 на материнской плате.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ - золотой стандарт для игровых и рабочих ПК на 2024-2025 годы. Заявленная эффективная частота 5200 МГц (указанная в спецификации PC5-41600) обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на минимальный FPS в играх и скорость обработки данных в профессиональных приложениях. Такой объём и скорость позволяют без тормозов работать с тяжелыми проектами в Photoshop или Premiere Pro, держать открытыми множество фоновых приложений и наслаждаться плавным геймплеем в современных ААА-тайтлах.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Базовая латентность модулей составляет CL40 при рабочем напряжении 1.25 В, что является типичным и сбалансированным показателем для DDR5 на частоте 5200 МГц. Для простого и безопасного достижения заявленных характеристик комплект поддерживает технологию Intel XMP 3.0. После активации соответствующего профиля в BIOS материнской платы система автоматически настроит частоту, тайминги и напряжение, избавляя пользователя от ручных манипуляций. Это делает память отличным выбором для тех, кто хочет получить максимум производительности без глубокого погружения в оверклокинг.
Совместимость с платформой
Память Kingston Fury Beast DDR5 совместима с современными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений Core и чипсеты серий 600, 700) и AMD (процессоры Ryzen 7000/8000 серий и чипсеты AM5). Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5 и поддерживает частоты не ниже 5200 МГц. Для стабильной работы на заявленной скорости может потребоваться установка последней версии BIOS/UEFI.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами характерного дизайна Fury Beast. Их основная задача - эффективно рассеивать тепло, которое выделяется при работе на высоких частотах, обеспечивая стабильность даже при длительных нагрузках. Отсутствие RGB-подсветки делает этот комплект строгим и универсальным, а его компактная высота гарантирует отсутствие конфликтов с установкой массивных процессорных кулеров в большинстве корпусов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Это оптимальная конфигурация для активации двухканального режима работы на большинстве потребительских платформ, что вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для правильной установки планки следует разместить в слотах, рекомендованных производителем материнской платы (часто это A2 и B2), что позволит системе автоматически задействовать двухканальность и раскрыть весь потенциал комплекта.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это абсолютная несовместимость с платами и процессорами, поддерживающими только DDR4. На платформе AMD AM5 для стабильной работы высокочастотной памяти может быть критично обновление BIOS до последней версии. При выборе ориентируйтесь на свой процессор и материнскую плату, а также на реальные задачи: для игр и общей многозадачности 32 ГБ на частоте 5200 МГц - отличный выбор. Если же вы планируете работу с очень большими сценами для рендера или профессиональные задачи с виртуализацией, стоит рассмотреть комплекты большего объёма.
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