Оперативная память DDR4 HPE 32Gb 2933MHz (P00924-B21)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память DDR4 HPE 32Gb 2933MHz (P00924-B21)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти объемом 32 ГБ, работающий на частоте 2933 МГц, является сбалансированным решением для серьезных рабочих задач и многозадачности. Он идеально подойдет для сборки или апгрейда домашней рабочей станции, предназначенной для профессиональной работы с фото и видео, обработки данных, виртуализации или работы с большими базами. По сравнению с базовыми офисными комплектами на 8-16 ГБ этот модуль предлагает значительный запас по объему, позволяя держать открытыми множество тяжелых приложений без подтормаживаний, но при этом не претендует на статус экстремального геймерского решения с рекордными частотами.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR4 SDRAM, что является актуальным поколением для современных настольных платформ. Память DDR4 обеспечивает более высокую эффективную частоту и лучшее энергопотребление по сравнению с предыдущим DDR3. Форм-фактор – стандартный 288-контактный DIMM, что означает его совместимость исключительно со слотами для настольных материнских плат. Установить такой модуль в ноутбук или компактную систему невозможно, так как для них требуется меньший по размеру форм-фактор SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает значительный объем в 32 ГБ, что является оптимальным для ресурсоемких профессиональных приложений. Рабочая частота 2933 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки и обработки данных, особенно в связке с быстрыми NVMe-накопителями. В сценариях монтажа видео, 3D-рендеринга или работы в виртуальных машинах такой объем и скорость позволят системе работать намного отзывчивее, сокращая время ожидания, по сравнению с более медленными или менее объемными комплектами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Точные значения таймингов (задержек CL) для данной конкретной модели стоит уточнять в спецификациях, так как они непосредственно влияют на итоговую латентность памяти. Рабочее напряжение для DDR4, как правило, составляет 1.2 В, что ниже, чем у DDR3, и способствует снижению общего энергопотребления и тепловыделения системы. Данный модуль, скорее всего, работает на заводских настройках (JEDEC), и для активации заявленной частоты 2933 МГц может потребоваться включение профиля XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы, что автоматически выставит необходимые частоту, напряжение и тайминги.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами Intel (чипсеты серий 300, 400, 500, 600) и AMD (чипсеты серий 300, 400, 500, 600), поддерживающими стандарт DDR4. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM под DDR4, так как они несовместимы с DDR3 или DDR5 физически и электрически. Также необходимо проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя платы, чтобы гарантировать стабильную работу на частоте 2933 МГц, особенно при установке нескольких планок.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Судя по описанию, данная модель памяти, вероятно, выполнена в классическом низкопрофильном формате без массивных радиаторов. Это является преимуществом при сборке компактных систем или при использовании крупных башенных процессорных кулеров, которые могут нависать над слотами памяти. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на штатной частоте 2933 МГц, так как тепловыделение модулей DDR4 при таком напряжении достаточно низкое для стабильной работы даже под продолжительной нагрузкой.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить второй идентичный модуль в соответствующий слот на материнской плате, обычно обозначаемый одним цветом. Если вы планируете в будущем расширить объем, рекомендуется сразу покупать парный комплект из двух модулей или докупать абсолютно идентичную планку, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение – это физическая и электрическая несовместимость с платформами под DDR3 или DDR5. Перед покупкой обязательно сверьте поколение памяти и форм-фактор с вашей материнской платой. Учитывайте, что для работы на заявленной частоте 2933 МГц может потребоваться процессор и чипсет, поддерживающие такой режим, а также активация профиля XMP в BIOS. Этот модуль оптимален для пользователей, которым критически важен большой объем памяти для профессиональных задач, а не максимальная частота для игр. Если ваша цель – игровой ПК, возможно, имеет смысл рассмотреть комплект из двух модулей меньшего объема, но с более высокой частотой и низкими таймингами.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти объемом 32 ГБ, работающий на частоте 2933 МГц, является сбалансированным решением для серьезных рабочих задач и многозадачности. Он идеально подойдет для сборки или апгрейда домашней рабочей станции, предназначенной для профессиональной работы с фото и видео, обработки данных, виртуализации или работы с большими базами. По сравнению с базовыми офисными комплектами на 8-16 ГБ этот модуль предлагает значительный запас по объему, позволяя держать открытыми множество тяжелых приложений без подтормаживаний, но при этом не претендует на статус экстремального геймерского решения с рекордными частотами.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR4 SDRAM, что является актуальным поколением для современных настольных платформ. Память DDR4 обеспечивает более высокую эффективную частоту и лучшее энергопотребление по сравнению с предыдущим DDR3. Форм-фактор – стандартный 288-контактный DIMM, что означает его совместимость исключительно со слотами для настольных материнских плат. Установить такой модуль в ноутбук или компактную систему невозможно, так как для них требуется меньший по размеру форм-фактор SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает значительный объем в 32 ГБ, что является оптимальным для ресурсоемких профессиональных приложений. Рабочая частота 2933 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки и обработки данных, особенно в связке с быстрыми NVMe-накопителями. В сценариях монтажа видео, 3D-рендеринга или работы в виртуальных машинах такой объем и скорость позволят системе работать намного отзывчивее, сокращая время ожидания, по сравнению с более медленными или менее объемными комплектами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Точные значения таймингов (задержек CL) для данной конкретной модели стоит уточнять в спецификациях, так как они непосредственно влияют на итоговую латентность памяти. Рабочее напряжение для DDR4, как правило, составляет 1.2 В, что ниже, чем у DDR3, и способствует снижению общего энергопотребления и тепловыделения системы. Данный модуль, скорее всего, работает на заводских настройках (JEDEC), и для активации заявленной частоты 2933 МГц может потребоваться включение профиля XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы, что автоматически выставит необходимые частоту, напряжение и тайминги.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами Intel (чипсеты серий 300, 400, 500, 600) и AMD (чипсеты серий 300, 400, 500, 600), поддерживающими стандарт DDR4. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM под DDR4, так как они несовместимы с DDR3 или DDR5 физически и электрически. Также необходимо проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя платы, чтобы гарантировать стабильную работу на частоте 2933 МГц, особенно при установке нескольких планок.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Судя по описанию, данная модель памяти, вероятно, выполнена в классическом низкопрофильном формате без массивных радиаторов. Это является преимуществом при сборке компактных систем или при использовании крупных башенных процессорных кулеров, которые могут нависать над слотами памяти. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на штатной частоте 2933 МГц, так как тепловыделение модулей DDR4 при таком напряжении достаточно низкое для стабильной работы даже под продолжительной нагрузкой.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить второй идентичный модуль в соответствующий слот на материнской плате, обычно обозначаемый одним цветом. Если вы планируете в будущем расширить объем, рекомендуется сразу покупать парный комплект из двух модулей или докупать абсолютно идентичную планку, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение – это физическая и электрическая несовместимость с платформами под DDR3 или DDR5. Перед покупкой обязательно сверьте поколение памяти и форм-фактор с вашей материнской платой. Учитывайте, что для работы на заявленной частоте 2933 МГц может потребоваться процессор и чипсет, поддерживающие такой режим, а также активация профиля XMP в BIOS. Этот модуль оптимален для пользователей, которым критически важен большой объем памяти для профессиональных задач, а не максимальная частота для игр. Если ваша цель – игровой ПК, возможно, имеет смысл рассмотреть комплект из двух модулей меньшего объема, но с более высокой частотой и низкими таймингами.
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