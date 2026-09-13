Описание товара Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White RGB 32Gb, 5600Mhz, [KF556C40BWA-32] CL40

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти является отличным выбором для пользователей, собирающих новый современный ПК на платформах Intel Alder/Raptor Lake или AMD Ryzen 7000 серии. Сбалансированные характеристики делают его оптимальным решением для мощного игрового компьютера, рабочей станции для монтажа видео или работы с графикой, а также для ресурсоёмкой многозадачности. Объём в 32 ГБ с хорошей скоростью работы закрывает потребности большинства современных игр и профессиональных приложений с запасом, не входя в премиальную ценовую категорию.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR5, что означает принадлежность к новейшему поколению оперативной памяти для настольных компьютеров. DDR5 обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эти планки предназначены для установки в стандартные слоты материнских плат настольных ПК и физически несовместимы с ноутбучными слотами SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Номинальная частота работы составляет 5600 МГц, что является хорошим базовым уровнем для DDR5, обеспечивающим высокую пропускную способность и отзывчивость системы. Такой связки объёма и скорости более чем достаточно для комфортной игры в 4K, работы с десятками вкладок браузера и тяжёлыми приложениями одновременно, а также для не слишком экстремального рендеринга и монтажа.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL40, что является типичным показателем латентности для DDR5 на частоте 5600 МГц. Рабочее напряжение составляет 1.25 В. Для достижения заявленной частоты в 5600 МГц модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0. Это значит, что в BIOS/UEFI совместимой материнской платы достаточно выбрать готовый профиль, и память автоматически заработает на своих номинальных характеристиках, избавляя пользователя от сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Данная оперативная память совместима исключительно с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под стандарт DDR5. Это платформы на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и новее. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR5, так как слоты под DDR4 и DDR5 физически не совместимы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены стильными белыми алюминиевыми радиаторами, которые не только улучшают теплоотвод при продолжительной нагрузке, но и служат ключевым элементом дизайна сборки. В верхней части радиатора расположена адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с системами управления подсветкой от крупных производителей материнских плат (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и др.) для создания единого светового шоу в корпусе.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что оптимально для активации двухканального режима работы на большинстве современных платформ. Двухканальный режим позволяет существенно увеличить пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, что положительно сказывается на общей производительности системы. Для корректной активации этого режима планки нужно установить в слоты, рекомендуемые производителем материнской платы (обычно это слоты одного цвета).

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это физическая и электрическая несовместимость с платформами под память DDR4. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5. Для работы на заявленной частоте 5600 МГц потребуется активация профиля XMP в BIOS, а также поддержка этой частоты со стороны процессора и чипсета. При использовании очень крупных башенных кулеров стоит проверить, не будут ли они механически конфликтовать с высокими радиаторами памяти. Этот комплект - отличный сбалансированный выбор для новой сборки, но если ваш бюджет ограничен или вы планируете исключительно офисные задачи, можно рассмотреть более простые варианты без подсветки.