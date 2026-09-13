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Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM <PC5-44800, 5600MHz, CL40> FURY Beast white XMP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM FURY Beast white XMP

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Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM &lt;PC5-44800, 5600MHz, CL40&gt; FURY Beast white XMP - фото 1
Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM &lt;PC5-44800, 5600MHz, CL40&gt; FURY Beast white XMP - фото 2
Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM &lt;PC5-44800, 5600MHz, CL40&gt; FURY Beast white XMP - фото 3
Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM &lt;PC5-44800, 5600MHz, CL40&gt; FURY Beast white XMP - фото 4
Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM &lt;PC5-44800, 5600MHz, CL40&gt; FURY Beast white XMP - фото 5
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
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  • Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM &lt;PC5-44800, 5600MHz, CL40&gt; FURY Beast white XMP - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706551
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х3
Вес, г.
200

Описание товара Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM FURY Beast white XMP

Для кого и под какие задачи

Комплект Kingston FURY Beast white DDR5 объемом 32 ГБ идеально подходит для сборки современных игровых ПК и мощных рабочих станций, где важны и высокая скорость, и достаточный объем для комфортной работы. С таким объемом памяти вы легко справитесь с требовательными играми нового поколения, одновременным запуском множества приложений, потоковым вещанием и работой в профессиональных программах для монтажа или 3D-моделирования. Это золотая середина между базовыми комплектами на 16 ГБ для офисных задач и избыточными наборами на 64 ГБ для узкоспециализированных рабочих нагрузок.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это память стандарта DDR5, что означает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Модули выполнены в форм-факторе UDIMM, который предназначен для установки в стандартные слоты настольных материнских плат. Важно помнить, что физически слоты под DDR5 и DDR4 несовместимы, поэтому данный комплект подойдет только для новых платформ, поддерживающих этот тип памяти.

Объём, частота и реальная производительность

В комплекте две планки по 16 ГБ каждая, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Частота работы составляет 5600 МГц, обеспечивая высокую скорость передачи данных между процессором и памятью. В играх это может выражаться в увеличении минимального FPS и более стабильном фреймрейте, особенно на процессорах с мощной графикой, а при работе с «тяжелыми» приложениями — в сокращении времени отклика и ускорении обработки больших файлов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги комплекта обозначены как CL40, что в сочетании с высокой частотой 5600 МГц обеспечивает хороший баланс между пропускной способностью и задержками. Модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного разгона. Рабочее напряжение оптимизировано под стандарты DDR5 для стабильной работы на заявленных скоростях.

Совместимость с платформой

Комплект совместим с современными платформами Intel (сокеты LGA1700/1851) и AMD (сокеты AM5), поддерживающими память DDR5. Для активации профиля XMP и работы на частоте 5600 МГц необходима материнская плата с соответствующими возможностями и, желательно, актуальная версия BIOS. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5 и поддерживает такую высокую частоту для двухканального режима.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые эффективно отводят тепло при интенсивной нагрузке, способствуя долгосрочной стабильности. Дизайн радиаторов стильный, но не громоздкий, что минимизирует риск конфликта с установкой крупных процессорных кулеров. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает этот комплект отличным выбором для лаконичных и элегантных сборок без излишней подсветки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на общую производительность системы. Для установки рекомендуется размещать планки в соответствующих слотах на материнской плате, обычно обозначенных одним цветом, согласно инструкции к плате.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение — совместимость исключительно с платформами, поддерживающими DDR5. На более старых платах с DDR4 эти модули работать не будут. Частота 5600 МГц является высокой для некоторых бюджетных материнских плат, поэтому стабильность работы на максимуме стоит проверить в спецификациях вашей модели. Для дальнейшего апгрейда с добавлением еще двух планок рекомендуется использовать идентичные модули, так как смешивание комплектов с разными характеристиками может привести к сбоям или работе на более низких частотах.

Отзывы о товаре Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM FURY Beast white XMP




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 25
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Комплект Kingston FURY Beast white DDR5 объемом 32 ГБ идеально подходит для сборки современных игровых ПК и мощных рабочих станций, где важны и высокая скорость, и достаточный объем для комфортной работы. С таким объемом памяти вы легко справитесь с требовательными играми нового поколения, одновременным запуском множества приложений, потоковым вещанием и работой в профессиональных программах для монтажа или 3D-моделирования. Это золотая середина между базовыми комплектами на 16 ГБ для офисных задач и избыточными наборами на 64 ГБ для узкоспециализированных рабочих нагрузок.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это память стандарта DDR5, что означает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Модули выполнены в форм-факторе UDIMM, который предназначен для установки в стандартные слоты настольных материнских плат. Важно помнить, что физически слоты под DDR5 и DDR4 несовместимы, поэтому данный комплект подойдет только для новых платформ, поддерживающих этот тип памяти.

Объём, частота и реальная производительность

В комплекте две планки по 16 ГБ каждая, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Частота работы составляет 5600 МГц, обеспечивая высокую скорость передачи данных между процессором и памятью. В играх это может выражаться в увеличении минимального FPS и более стабильном фреймрейте, особенно на процессорах с мощной графикой, а при работе с «тяжелыми» приложениями — в сокращении времени отклика и ускорении обработки больших файлов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги комплекта обозначены как CL40, что в сочетании с высокой частотой 5600 МГц обеспечивает хороший баланс между пропускной способностью и задержками. Модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного разгона. Рабочее напряжение оптимизировано под стандарты DDR5 для стабильной работы на заявленных скоростях.

Совместимость с платформой

Комплект совместим с современными платформами Intel (сокеты LGA1700/1851) и AMD (сокеты AM5), поддерживающими память DDR5. Для активации профиля XMP и работы на частоте 5600 МГц необходима материнская плата с соответствующими возможностями и, желательно, актуальная версия BIOS. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5 и поддерживает такую высокую частоту для двухканального режима.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые эффективно отводят тепло при интенсивной нагрузке, способствуя долгосрочной стабильности. Дизайн радиаторов стильный, но не громоздкий, что минимизирует риск конфликта с установкой крупных процессорных кулеров. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает этот комплект отличным выбором для лаконичных и элегантных сборок без излишней подсветки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на общую производительность системы. Для установки рекомендуется размещать планки в соответствующих слотах на материнской плате, обычно обозначенных одним цветом, согласно инструкции к плате.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение — совместимость исключительно с платформами, поддерживающими DDR5. На более старых платах с DDR4 эти модули работать не будут. Частота 5600 МГц является высокой для некоторых бюджетных материнских плат, поэтому стабильность работы на максимуме стоит проверить в спецификациях вашей модели. Для дальнейшего апгрейда с добавлением еще двух планок рекомендуется использовать идентичные модули, так как смешивание комплектов с разными характеристиками может привести к сбоям или работе на более низких частотах.

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