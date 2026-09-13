Память оперативная Kingston DDR5 32GB 5200MHz Fury Beast (KF552C40BW-32)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 32GB 5200MHz Fury Beast (KF552C40BW-32)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 идеально подходит для пользователей, собирающих современный домашний или рабочий компьютер с запасом на будущее. Объём в 32 ГБ с высокой скоростью 5200 МГц уверенно справится с требовательными играми, многозадачностью при работе с десятками вкладок в браузере, офисными пакетами и даже лёгким монтажом видео. Для профильных рабочих станций, занятых сложным 3D-рендерингом или работой с огромными массивами данных, может потребоваться больший объём, но для большинства сценариев эта конфигурация является отличным сбалансированным выбором, превосходящим базовые офисные решения.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая представляет собой новейшее поколение для современных платформ. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Крайне важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со старыми слотами под DDR4 или DDR3, поэтому устанавливать её можно только в материнскую плату, оснащённую соответствующими разъёмами для данного поколения памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Частота работы составляет 5200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность данных между памятью и процессором. В играх это может вылиться в более высокий и стабильный FPS, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях сократит время обработки операций и повысит общую отзывчивость системы при работе с большими файлами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой тайминг памяти, отвечающий за задержки, имеет значение CL40 при номинальном напряжении 1.25 В. Такая комбинация частоты и таймингов является типичной для начального сегмента DDR5 и предлагает хороший баланс между скоростью и доступностью. Для достижения заявленных характеристик модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимальные настройки в BIOS материнской платы и получить обещанные 5200 МГц без ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии (на базе AM5). Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5 и поддерживает частоту не ниже 5200 МГц. На старых платформах под DDR4 или DDR3 эти модули работать не будут.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными радиаторами из чёрного алюминия, которые эффективно отводят тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Конструкция радиаторов не массивна, что минимизирует риск конфликта с установленными крупными процессорными кулерами. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для лаконичных сборок, не ориентированных на визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы, существенно увеличивающий эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным. Для активации этого режима планки нужно установить в слоты материнской платы, указанные в её руководстве (часто это разъёмы с одинаковым цветом). Докупать отдельные модули для расширения стоит с осторожностью, так как даже память с одинаковыми маркировками от другой партии может работать нестабильно.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это несовместимость с платформами под DDR4. Также заявленная частота 5200 МГц гарантированно достигается только при активации профиля XMP в BIOS совместимой материнской платы; в противном случае память будет работать на штатной для платформы частоте (часто 4800 МГц). При выборе ориентируйтесь на поддержку DDR5 вашей материнской платой, достаточность 32 ГБ для ваших задач и баланс между частотой и таймингами. Этот комплект станет отличным выбором для сборки нового ПК или апгрейда на современную платформу, где нужен солидный объём и высокая скорость без излишеств в виде подсветки.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 идеально подходит для пользователей, собирающих современный домашний или рабочий компьютер с запасом на будущее. Объём в 32 ГБ с высокой скоростью 5200 МГц уверенно справится с требовательными играми, многозадачностью при работе с десятками вкладок в браузере, офисными пакетами и даже лёгким монтажом видео. Для профильных рабочих станций, занятых сложным 3D-рендерингом или работой с огромными массивами данных, может потребоваться больший объём, но для большинства сценариев эта конфигурация является отличным сбалансированным выбором, превосходящим базовые офисные решения.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая представляет собой новейшее поколение для современных платформ. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Крайне важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со старыми слотами под DDR4 или DDR3, поэтому устанавливать её можно только в материнскую плату, оснащённую соответствующими разъёмами для данного поколения памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Частота работы составляет 5200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность данных между памятью и процессором. В играх это может вылиться в более высокий и стабильный FPS, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях сократит время обработки операций и повысит общую отзывчивость системы при работе с большими файлами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой тайминг памяти, отвечающий за задержки, имеет значение CL40 при номинальном напряжении 1.25 В. Такая комбинация частоты и таймингов является типичной для начального сегмента DDR5 и предлагает хороший баланс между скоростью и доступностью. Для достижения заявленных характеристик модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимальные настройки в BIOS материнской платы и получить обещанные 5200 МГц без ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии (на базе AM5). Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5 и поддерживает частоту не ниже 5200 МГц. На старых платформах под DDR4 или DDR3 эти модули работать не будут.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными радиаторами из чёрного алюминия, которые эффективно отводят тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Конструкция радиаторов не массивна, что минимизирует риск конфликта с установленными крупными процессорными кулерами. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для лаконичных сборок, не ориентированных на визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы, существенно увеличивающий эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным. Для активации этого режима планки нужно установить в слоты материнской платы, указанные в её руководстве (часто это разъёмы с одинаковым цветом). Докупать отдельные модули для расширения стоит с осторожностью, так как даже память с одинаковыми маркировками от другой партии может работать нестабильно.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это несовместимость с платформами под DDR4. Также заявленная частота 5200 МГц гарантированно достигается только при активации профиля XMP в BIOS совместимой материнской платы; в противном случае память будет работать на штатной для платформы частоте (часто 4800 МГц). При выборе ориентируйтесь на поддержку DDR5 вашей материнской платой, достаточность 32 ГБ для ваших задач и баланс между частотой и таймингами. Этот комплект станет отличным выбором для сборки нового ПК или апгрейда на современную платформу, где нужен солидный объём и высокая скорость без излишеств в виде подсветки.
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