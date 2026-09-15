Top.Mail.Ru
Оперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6600Mhz (NTZED5P66DP-32S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Оперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6600Mhz (NTZED5P66DP-32S)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Оперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6600Mhz (NTZED5P66DP-32S) - фото 1
Оперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6600Mhz (NTZED5P66DP-32S) - фото 2
Оперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6600Mhz (NTZED5P66DP-32S) - фото 3
Оперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6600Mhz (NTZED5P66DP-32S) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
6600
Пропускная способность, Мб/с
52800
Тайминги
34-40-40-105
Радиатор охлаждения
Да
  • Оперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6600Mhz (NTZED5P66DP-32S) - фото 1
  • Оперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6600Mhz (NTZED5P66DP-32S) - фото 2
  • Оперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6600Mhz (NTZED5P66DP-32S) - фото 3
  • Оперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6600Mhz (NTZED5P66DP-32S) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 920 руб. 
Начислим 927 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 630574
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Оперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6600Mhz (NTZED5P66DP-32S)
57 920 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
6600
Пропускная способность, Мб/с
52800
CAS Latency (CL), тактов
34
Тайминги
34-40-40-105
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х3
Вес, г.
300

Описание товара Оперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6600Mhz (NTZED5P66DP-32S)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 создан для требовательных пользователей, которые собирают производительный игровой компьютер или мощную рабочую станцию. Объём в 32 ГБ в двухканальном режиме отлично подходит для современных игр в высоких разрешениях, параллельной работы с тяжелыми приложениями, монтажа видео и рендеринга, а также для запуска множества вкладок браузера и фоновых задач без заметных подтормаживаний. Частота 6600 МГц выводит систему на новый уровень отзывчивости в сценариях, где важна высокая пропускная способность подсистемы памяти.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5 последнего поколения, которая предлагает существенный прирост в пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их совместимость исключительно с настольными материнскими платами, оснащенными слотами под DDR5. Использовать эти планки в старых платах под DDR4 или в ноутбуках физически невозможно из-за другого ключа расположения.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ быстрой двухканальной памяти. Такого объёма с запасом хватит для любых современных игр и большинства профессиональных задач. Высокая эффективная частота 6600 МГц напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью, что в играх может выражаться в более высоком и стабильном FPS, особенно при использовании мощной видеокарты, а в рабочих приложениях - в сокращении времени обработки и отклика.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Для достижения стабильной работы на высокой частоте 6600 МГц модули используют оптимизированные заводские тайминги и профиль Intel XMP 3.0. Просто активировав этот профиль в BIOS совместимой материнской платы, вы получите все заявленные характеристики без необходимости ручной и сложной настройки таймингов и напряжений. Этот подход обеспечивает идеальный баланс между низкой латентностью, высокой пропускной способностью и надёжностью в работе.

Совместимость с платформой

Данная память DDR5 совместима с современными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений Core и чипсеты серий 600/700) и AMD (процессоры Ryzen 7000/8000 серии на сокете AM5). Важно помнить, что для работы на заявленной частоте 6600 МГц требуется материнская плата среднего или высокого класса с качественной трассировкой и поддержкой таких скоростей, а также свежая версия прошивки BIOS/UEFI.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое модулями при работе на высоких частотах под нагрузкой. Это обеспечивает стабильность и продлевает срок службы компонентов. Высота модулей с радиаторами стандартна, что минимизирует риск конфликта с установленными башенными кулерами процессора, позволяя легко вписать комплект в большинство сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового двухмодульного комплекта, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Установив планки в правильные слоты материнской платы (обычно это слоты A2 и B2), вы удваиваете эффективную пропускную способность памяти по сравнению с одноканальным режимом. Для дальнейшего расширения объёма до 64 ГБ рекомендуется приобрести аналогичный комплект, но смешивание разных наборов памяти, даже с похожими характеристиками, не гарантирует стабильной совместной работы на высоких частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, а не под DDR4, так как эти поколения несовместимы. Для выхода на заявленную частоту 6600 МГц требуется процессор с сильным контроллером памяти и плата, официально поддерживающая такие скорости. Если вы собираете бюджетную систему, возможно, стоит обратить внимание на более доступные комплекты DDR5 с частотами 5600-6000 МГц. Этот же комплект Netac DDR5-6600 станет отличным выбором для геймеров и энтузиастов, стремящихся выжать максимум из новой платформы без погружения в экстремальный оверклокинг.

Отзывы о товаре Оперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6600Mhz (NTZED5P66DP-32S)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
6600
Пропускная способность, Мб/с
52800
CAS Latency (CL), тактов
34
Тайминги
34-40-40-105
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
да
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 создан для требовательных пользователей, которые собирают производительный игровой компьютер или мощную рабочую станцию. Объём в 32 ГБ в двухканальном режиме отлично подходит для современных игр в высоких разрешениях, параллельной работы с тяжелыми приложениями, монтажа видео и рендеринга, а также для запуска множества вкладок браузера и фоновых задач без заметных подтормаживаний. Частота 6600 МГц выводит систему на новый уровень отзывчивости в сценариях, где важна высокая пропускная способность подсистемы памяти.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5 последнего поколения, которая предлагает существенный прирост в пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их совместимость исключительно с настольными материнскими платами, оснащенными слотами под DDR5. Использовать эти планки в старых платах под DDR4 или в ноутбуках физически невозможно из-за другого ключа расположения.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ быстрой двухканальной памяти. Такого объёма с запасом хватит для любых современных игр и большинства профессиональных задач. Высокая эффективная частота 6600 МГц напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью, что в играх может выражаться в более высоком и стабильном FPS, особенно при использовании мощной видеокарты, а в рабочих приложениях - в сокращении времени обработки и отклика.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Для достижения стабильной работы на высокой частоте 6600 МГц модули используют оптимизированные заводские тайминги и профиль Intel XMP 3.0. Просто активировав этот профиль в BIOS совместимой материнской платы, вы получите все заявленные характеристики без необходимости ручной и сложной настройки таймингов и напряжений. Этот подход обеспечивает идеальный баланс между низкой латентностью, высокой пропускной способностью и надёжностью в работе.

Совместимость с платформой

Данная память DDR5 совместима с современными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений Core и чипсеты серий 600/700) и AMD (процессоры Ryzen 7000/8000 серии на сокете AM5). Важно помнить, что для работы на заявленной частоте 6600 МГц требуется материнская плата среднего или высокого класса с качественной трассировкой и поддержкой таких скоростей, а также свежая версия прошивки BIOS/UEFI.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое модулями при работе на высоких частотах под нагрузкой. Это обеспечивает стабильность и продлевает срок службы компонентов. Высота модулей с радиаторами стандартна, что минимизирует риск конфликта с установленными башенными кулерами процессора, позволяя легко вписать комплект в большинство сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового двухмодульного комплекта, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Установив планки в правильные слоты материнской платы (обычно это слоты A2 и B2), вы удваиваете эффективную пропускную способность памяти по сравнению с одноканальным режимом. Для дальнейшего расширения объёма до 64 ГБ рекомендуется приобрести аналогичный комплект, но смешивание разных наборов памяти, даже с похожими характеристиками, не гарантирует стабильной совместной работы на высоких частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, а не под DDR4, так как эти поколения несовместимы. Для выхода на заявленную частоту 6600 МГц требуется процессор с сильным контроллером памяти и плата, официально поддерживающая такие скорости. Если вы собираете бюджетную систему, возможно, стоит обратить внимание на более доступные комплекты DDR5 с частотами 5600-6000 МГц. Этот же комплект Netac DDR5-6600 станет отличным выбором для геймеров и энтузиастов, стремящихся выжать максимум из новой платформы без погружения в экстремальный оверклокинг.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Оперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6600Mhz (NTZED5P66DP-32S) - по цене 57920 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...