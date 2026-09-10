Память оперативная DDR4 Patriot Viper Steel Kit 64Gb (32Gbx2) 3600MHz (PVS464G360C8K)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot Viper Steel Kit 64Gb (32Gbx2) 3600MHz (PVS464G360C8K)
Для кого и под какие задачи
Этот мощный комплект оперативной памяти предназначен для опытных пользователей, которым необходим значительный запас производительности для работы с ресурсоёмкими проектами. Он станет отличным выбором для сборки рабочей станции для профессионального монтажа видео, 3D-рендеринга, работы с виртуальными машинами или сложными инженерными расчётами. В играх такой объём обеспечивает комфортную работу в разрешении 4K и многозадачность с запущенными приложениями на заднем плане, хотя для сугубо игровых ПК высокого класса часто обращают внимание на ещё более низкие тайминги.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 3000 и выше. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для установки в настольные компьютеры в специальные слоты на материнской плате. Важно помнить, что планки DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для более старых DDR3 или новых DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предлагает солидный суммарный объём в 64 ГБ, разделённый на две планки по 32 ГБ каждая. Такой объём с лихвой покрывает потребности даже самых требовательных профессиональных приложений и позволяет держать открытыми десятки вкладок браузера вместе с тяжёлым софтом. Рабочая частота 3600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что заметно ускоряет загрузку уровней в играх, обработку больших данных и общую отзывчивость системы под нагрузкой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой особенностью данного комплекта являются агрессивные тайминги CL18 при частоте 3600 МГц, что указывает на хороший потенциал модулей и относительно низкую задержку. Для стабильной работы на таких параметрах используется напряжение 1.35 В. Комплект поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированный профиль частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручных настроек и гарантируя выход на заявленную скорость.
Совместимость с платформой
Память совместима с материнскими платами на чипсетах Intel Z490, B560, Z590, Z690 и новее, а также AMD B550, X570 и новее, поддерживающих режим DDR4. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша конкретная материнская плата, согласно списку совместимости (QVL), поддерживает работу модулей объёмом 32 ГБ каждый и частоту 3600 МГц, особенно при использовании всех четырёх слотов. Для некоторых платформ может потребоваться обновление BIOS для обеспечения стабильности.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами серии Viper Steel, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти даже при длительных интенсивных нагрузках, способствуя стабильности. Дизайн радиаторов лаконичный и монолитный, без RGB-подсветки, что делает этот комплект идеальным выбором для строгих рабочих станций или сборок, где важна тишина и минимализм. Высота планок стандартная и обычно не вызывает конфликтов с крупными процессорными кулерами.
Комплектность, режимы работы и расширение
Вы приобретаете готовый комплект из двух идентичных модулей по 32 ГБ, что изначально предполагает работу в высокопроизводительном двухканальном режиме. Для его активации планки необходимо установить в слоты материнской платы, обычно обозначенные одним цветом, следуя инструкции к плате. Докупать отдельные модули к этому комплекту не рекомендуется во избежание проблем совместимости, а для дальнейшего расширения до 128 ГБ лучше приобрести идентичный комплект, но стабильность работы четырёх планок на высоких частотах не гарантирована и зависит от возможностей контроллера памяти процессора и материнской платы.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение связано с поддержкой больших объёмов и высоких частот вашей материнской платой и процессором — не все бюджетные чипсеты стабильно работают с частотой 3600 МГц при загрузке всех слотов. Убедитесь, что ваш блок питания достаточной мощности и качественный, так как разгон системы создаёт дополнительную нагрузку. Этот комплект оптимален для пользователей, которым необходим большой объём быстрой памяти для профессиональных задач или экстремальной многозадачности; для чисто игровых систем, где приоритет — минимальные задержки, иногда рассматривают комплекты с меньшим объёмом, но более низкими таймингами (например, CL16).
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Для кого и под какие задачи
Этот мощный комплект оперативной памяти предназначен для опытных пользователей, которым необходим значительный запас производительности для работы с ресурсоёмкими проектами. Он станет отличным выбором для сборки рабочей станции для профессионального монтажа видео, 3D-рендеринга, работы с виртуальными машинами или сложными инженерными расчётами. В играх такой объём обеспечивает комфортную работу в разрешении 4K и многозадачность с запущенными приложениями на заднем плане, хотя для сугубо игровых ПК высокого класса часто обращают внимание на ещё более низкие тайминги.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 3000 и выше. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для установки в настольные компьютеры в специальные слоты на материнской плате. Важно помнить, что планки DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для более старых DDR3 или новых DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предлагает солидный суммарный объём в 64 ГБ, разделённый на две планки по 32 ГБ каждая. Такой объём с лихвой покрывает потребности даже самых требовательных профессиональных приложений и позволяет держать открытыми десятки вкладок браузера вместе с тяжёлым софтом. Рабочая частота 3600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что заметно ускоряет загрузку уровней в играх, обработку больших данных и общую отзывчивость системы под нагрузкой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой особенностью данного комплекта являются агрессивные тайминги CL18 при частоте 3600 МГц, что указывает на хороший потенциал модулей и относительно низкую задержку. Для стабильной работы на таких параметрах используется напряжение 1.35 В. Комплект поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированный профиль частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручных настроек и гарантируя выход на заявленную скорость.
Совместимость с платформой
Память совместима с материнскими платами на чипсетах Intel Z490, B560, Z590, Z690 и новее, а также AMD B550, X570 и новее, поддерживающих режим DDR4. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша конкретная материнская плата, согласно списку совместимости (QVL), поддерживает работу модулей объёмом 32 ГБ каждый и частоту 3600 МГц, особенно при использовании всех четырёх слотов. Для некоторых платформ может потребоваться обновление BIOS для обеспечения стабильности.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами серии Viper Steel, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти даже при длительных интенсивных нагрузках, способствуя стабильности. Дизайн радиаторов лаконичный и монолитный, без RGB-подсветки, что делает этот комплект идеальным выбором для строгих рабочих станций или сборок, где важна тишина и минимализм. Высота планок стандартная и обычно не вызывает конфликтов с крупными процессорными кулерами.
Комплектность, режимы работы и расширение
Вы приобретаете готовый комплект из двух идентичных модулей по 32 ГБ, что изначально предполагает работу в высокопроизводительном двухканальном режиме. Для его активации планки необходимо установить в слоты материнской платы, обычно обозначенные одним цветом, следуя инструкции к плате. Докупать отдельные модули к этому комплекту не рекомендуется во избежание проблем совместимости, а для дальнейшего расширения до 128 ГБ лучше приобрести идентичный комплект, но стабильность работы четырёх планок на высоких частотах не гарантирована и зависит от возможностей контроллера памяти процессора и материнской платы.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение связано с поддержкой больших объёмов и высоких частот вашей материнской платой и процессором — не все бюджетные чипсеты стабильно работают с частотой 3600 МГц при загрузке всех слотов. Убедитесь, что ваш блок питания достаточной мощности и качественный, так как разгон системы создаёт дополнительную нагрузку. Этот комплект оптимален для пользователей, которым необходим большой объём быстрой памяти для профессиональных задач или экстремальной многозадачности; для чисто игровых систем, где приоритет — минимальные задержки, иногда рассматривают комплекты с меньшим объёмом, но более низкими таймингами (например, CL16).
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