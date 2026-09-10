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Память оперативная DDR4 Patriot Viper Steel Kit 64Gb (32Gbx2) 3600MHz (PVS464G360C8K) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR4 Patriot Viper Steel Kit 64Gb (32Gbx2) 3600MHz (PVS464G360C8K)

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Память оперативная DDR4 Patriot Viper Steel Kit 64Gb (32Gbx2) 3600MHz (PVS464G360C8K)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
Тайминги
18-22-22-42
Радиатор охлаждения
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 367117
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
CAS Latency (CL), тактов
18
Тайминги
18-22-22-42
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х2
Вес, г.
160

Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot Viper Steel Kit 64Gb (32Gbx2) 3600MHz (PVS464G360C8K)

Для кого и под какие задачи

Этот мощный комплект оперативной памяти предназначен для опытных пользователей, которым необходим значительный запас производительности для работы с ресурсоёмкими проектами. Он станет отличным выбором для сборки рабочей станции для профессионального монтажа видео, 3D-рендеринга, работы с виртуальными машинами или сложными инженерными расчётами. В играх такой объём обеспечивает комфортную работу в разрешении 4K и многозадачность с запущенными приложениями на заднем плане, хотя для сугубо игровых ПК высокого класса часто обращают внимание на ещё более низкие тайминги.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 3000 и выше. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для установки в настольные компьютеры в специальные слоты на материнской плате. Важно помнить, что планки DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для более старых DDR3 или новых DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предлагает солидный суммарный объём в 64 ГБ, разделённый на две планки по 32 ГБ каждая. Такой объём с лихвой покрывает потребности даже самых требовательных профессиональных приложений и позволяет держать открытыми десятки вкладок браузера вместе с тяжёлым софтом. Рабочая частота 3600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что заметно ускоряет загрузку уровней в играх, обработку больших данных и общую отзывчивость системы под нагрузкой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой особенностью данного комплекта являются агрессивные тайминги CL18 при частоте 3600 МГц, что указывает на хороший потенциал модулей и относительно низкую задержку. Для стабильной работы на таких параметрах используется напряжение 1.35 В. Комплект поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированный профиль частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручных настроек и гарантируя выход на заявленную скорость.

Совместимость с платформой

Память совместима с материнскими платами на чипсетах Intel Z490, B560, Z590, Z690 и новее, а также AMD B550, X570 и новее, поддерживающих режим DDR4. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша конкретная материнская плата, согласно списку совместимости (QVL), поддерживает работу модулей объёмом 32 ГБ каждый и частоту 3600 МГц, особенно при использовании всех четырёх слотов. Для некоторых платформ может потребоваться обновление BIOS для обеспечения стабильности.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами серии Viper Steel, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти даже при длительных интенсивных нагрузках, способствуя стабильности. Дизайн радиаторов лаконичный и монолитный, без RGB-подсветки, что делает этот комплект идеальным выбором для строгих рабочих станций или сборок, где важна тишина и минимализм. Высота планок стандартная и обычно не вызывает конфликтов с крупными процессорными кулерами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Вы приобретаете готовый комплект из двух идентичных модулей по 32 ГБ, что изначально предполагает работу в высокопроизводительном двухканальном режиме. Для его активации планки необходимо установить в слоты материнской платы, обычно обозначенные одним цветом, следуя инструкции к плате. Докупать отдельные модули к этому комплекту не рекомендуется во избежание проблем совместимости, а для дальнейшего расширения до 128 ГБ лучше приобрести идентичный комплект, но стабильность работы четырёх планок на высоких частотах не гарантирована и зависит от возможностей контроллера памяти процессора и материнской платы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение связано с поддержкой больших объёмов и высоких частот вашей материнской платой и процессором — не все бюджетные чипсеты стабильно работают с частотой 3600 МГц при загрузке всех слотов. Убедитесь, что ваш блок питания достаточной мощности и качественный, так как разгон системы создаёт дополнительную нагрузку. Этот комплект оптимален для пользователей, которым необходим большой объём быстрой памяти для профессиональных задач или экстремальной многозадачности; для чисто игровых систем, где приоритет — минимальные задержки, иногда рассматривают комплекты с меньшим объёмом, но более низкими таймингами (например, CL16).

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Patriot Viper Steel Kit 64Gb (32Gbx2) 3600MHz (PVS464G360C8K)




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
CAS Latency (CL), тактов
18
Тайминги
18-22-22-42
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот мощный комплект оперативной памяти предназначен для опытных пользователей, которым необходим значительный запас производительности для работы с ресурсоёмкими проектами. Он станет отличным выбором для сборки рабочей станции для профессионального монтажа видео, 3D-рендеринга, работы с виртуальными машинами или сложными инженерными расчётами. В играх такой объём обеспечивает комфортную работу в разрешении 4K и многозадачность с запущенными приложениями на заднем плане, хотя для сугубо игровых ПК высокого класса часто обращают внимание на ещё более низкие тайминги.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 3000 и выше. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для установки в настольные компьютеры в специальные слоты на материнской плате. Важно помнить, что планки DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для более старых DDR3 или новых DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предлагает солидный суммарный объём в 64 ГБ, разделённый на две планки по 32 ГБ каждая. Такой объём с лихвой покрывает потребности даже самых требовательных профессиональных приложений и позволяет держать открытыми десятки вкладок браузера вместе с тяжёлым софтом. Рабочая частота 3600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что заметно ускоряет загрузку уровней в играх, обработку больших данных и общую отзывчивость системы под нагрузкой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой особенностью данного комплекта являются агрессивные тайминги CL18 при частоте 3600 МГц, что указывает на хороший потенциал модулей и относительно низкую задержку. Для стабильной работы на таких параметрах используется напряжение 1.35 В. Комплект поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированный профиль частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручных настроек и гарантируя выход на заявленную скорость.

Совместимость с платформой

Память совместима с материнскими платами на чипсетах Intel Z490, B560, Z590, Z690 и новее, а также AMD B550, X570 и новее, поддерживающих режим DDR4. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша конкретная материнская плата, согласно списку совместимости (QVL), поддерживает работу модулей объёмом 32 ГБ каждый и частоту 3600 МГц, особенно при использовании всех четырёх слотов. Для некоторых платформ может потребоваться обновление BIOS для обеспечения стабильности.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами серии Viper Steel, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти даже при длительных интенсивных нагрузках, способствуя стабильности. Дизайн радиаторов лаконичный и монолитный, без RGB-подсветки, что делает этот комплект идеальным выбором для строгих рабочих станций или сборок, где важна тишина и минимализм. Высота планок стандартная и обычно не вызывает конфликтов с крупными процессорными кулерами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Вы приобретаете готовый комплект из двух идентичных модулей по 32 ГБ, что изначально предполагает работу в высокопроизводительном двухканальном режиме. Для его активации планки необходимо установить в слоты материнской платы, обычно обозначенные одним цветом, следуя инструкции к плате. Докупать отдельные модули к этому комплекту не рекомендуется во избежание проблем совместимости, а для дальнейшего расширения до 128 ГБ лучше приобрести идентичный комплект, но стабильность работы четырёх планок на высоких частотах не гарантирована и зависит от возможностей контроллера памяти процессора и материнской платы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение связано с поддержкой больших объёмов и высоких частот вашей материнской платой и процессором — не все бюджетные чипсеты стабильно работают с частотой 3600 МГц при загрузке всех слотов. Убедитесь, что ваш блок питания достаточной мощности и качественный, так как разгон системы создаёт дополнительную нагрузку. Этот комплект оптимален для пользователей, которым необходим большой объём быстрой памяти для профессиональных задач или экстремальной многозадачности; для чисто игровых систем, где приоритет — минимальные задержки, иногда рассматривают комплекты с меньшим объёмом, но более низкими таймингами (например, CL16).

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Память оперативная DDR4 Patriot Viper Steel Kit 64Gb (32Gbx2) 3600MHz (PVS464G360C8K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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