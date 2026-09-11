Описание товара Память оперативная DDR4 AMD 4Gb 3200MHz pc-25600 (R944G3206S1S-UO) oem

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти объемом 4 ГБ идеально подойдет для базового апгрейда старого ПК или сборки недорогой офисной, мультимедийной или домашней системы. Она справится с повседневными задачами: работой в офисных пакетах, серфингом в интернете с несколькими вкладками, просмотром видео. Однако для современных игр, профессионального монтажа видео или работы с тяжелыми приложениями в многозадачном режиме одного такого модуля будет недостаточно - потребуется установка второй идентичной планки или выбор комплекта большего объема.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное поколение DDR4, что обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров. Важно помнить, что планки DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому устанавливать их можно только в материнские платы, оснащенные соответствующими разъемами.

Объём, частота и реальная производительность

Объема 4 ГБ на сегодняшний день хватит лишь для самых простых сценариев использования. Частота 3200 МГц является хорошим показателем для платформы DDR4 и положительно влияет на скорость отклика системы и плавность в легких приложениях. Однако один модуль в одноканальном режиме серьезно ограничивает потенциальную производительность, поэтому для ощутимого прироста скорости, особенно в играх и приложениях, чувствительных к пропускной способности памяти, крайне рекомендуется использовать как минимум два модуля в двухканальной конфигурации.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные тайминги (например, CAS Latency) не указаны в названии, но, как правило, у модулей OEM-поставки они соответствуют стандартным задержкам JEDEC для данной частоты. Рабочее напряжение DDR4 составляет 1.2 В, что ниже, чем у DDR3, и способствует снижению энергопотребления и тепловыделения. Данная модель, судя по обозначению, является OEM-вариантом и, скорее всего, не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона XMP или EXPO. Это значит, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц ее должна официально поддерживать материнская плата и процессор.

Совместимость с платформой

Несмотря на присутствие в названии бренда AMD, этот модуль DDR4 совместим с современными платформами как AMD (сокеты AM4, AM5 с соответствующими контроллерами памяти), так и Intel (сокеты LGA 1200, 1700). Ключевое условие - наличие на материнской плате слотов DIMM под DDR4. Важно проверять спецификации процессора и материнской платы на предмет поддержки частоты 3200 МГц, особенно для процессоров Intel без индекса "K", которые могут иметь ограничения по частоте оперативной памяти.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль поставляется в OEM-исполнении, что означает отсутствие декоративных радиаторов охлаждения. Это делает планку максимально компактной и исключает любые конфликты с установленными процессорными кулерами, даже самыми крупными. С другой стороны, при длительных высоких нагрузках нагрев чипов памяти может быть несколько выше, но для стандартной частоты 3200 МГц и офисных задач это не является критичным фактором.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для раскрытия потенциала современной системы и значительного повышения производительности крайне желательно приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты материнской платы для активации двухканального режима. Он позволит практически удвоить эффективную пропускную способность. При дальнейшем расширении объема рекомендуется использовать модули с максимально близкими характеристиками (частота, тайминги, вольтаж), но идеальным вариантом является покупка сразу готового комплекта из двух или четырех планок.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это малый по современным меркам объем в 4 ГБ. Для комфортной работы Windows 10/11 и нескольких приложений рекомендуется минимум 8 ГБ (2 модуля по 4 ГБ). Также отсутствие профиля XMP/EXPO означает, что для работы на частоте 3200 МГц она должна входить в официальный список поддерживаемых частот (QVL) вашей материнской платы и процессора, иначе память может запуститься на стандартной для платформы частоте, например, 2133 или 2400 МГц. Этот модуль стоит рассматривать как бюджетный вариант для базового апгрейда или как временное решение с планом последующей покупки второй такой же планки.