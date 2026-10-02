Top.Mail.Ru
Память оперативная A-Data 32GB DDR4 3200 U-DIMM XPG Gammix D35 RGB (AX4U320032G16A-SWHD35) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Память оперативная A-Data 32GB DDR4 3200 U-DIMM XPG Gammix D35 RGB (AX4U320032G16A-SWHD35)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Память оперативная A-Data 32GB DDR4 3200 U-DIMM XPG Gammix D35 RGB (AX4U320032G16A-SWHD35) - фото 1
Память оперативная A-Data 32GB DDR4 3200 U-DIMM XPG Gammix D35 RGB (AX4U320032G16A-SWHD35) - фото 2
Память оперативная A-Data 32GB DDR4 3200 U-DIMM XPG Gammix D35 RGB (AX4U320032G16A-SWHD35) - фото 3
Память оперативная A-Data 32GB DDR4 3200 U-DIMM XPG Gammix D35 RGB (AX4U320032G16A-SWHD35) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
16-20-20
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная A-Data 32GB DDR4 3200 U-DIMM XPG Gammix D35 RGB (AX4U320032G16A-SWHD35) - фото 1
  • Память оперативная A-Data 32GB DDR4 3200 U-DIMM XPG Gammix D35 RGB (AX4U320032G16A-SWHD35) - фото 2
  • Память оперативная A-Data 32GB DDR4 3200 U-DIMM XPG Gammix D35 RGB (AX4U320032G16A-SWHD35) - фото 3
  • Память оперативная A-Data 32GB DDR4 3200 U-DIMM XPG Gammix D35 RGB (AX4U320032G16A-SWHD35) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634551
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х1
Вес, г.
40

Описание товара Память оперативная A-Data 32GB DDR4 3200 U-DIMM XPG Gammix D35 RGB (AX4U320032G16A-SWHD35)

Для кого и под какие задачи

Данный комплект оперативной памяти объемом 32 ГБ предназначен для пользователей, которые стремятся к максимальной отзывчивости системы в современных играх, работе с графикой, монтажом видео или серьезной многозадачности. Он предлагает отличный баланс между емкостью и скоростью, позволяя с комфортом держать открытыми десятки вкладок браузера, фоновые приложения и при этом быстро загружать уровни в играх. Эта память — оптимальный выбор для сборки новой производительной системы или апгрейда старой, когда базовых 16 ГБ уже недостаточно, а экстремальные частоты топовых комплектов не являются приоритетом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с подавляющим большинством современных настольных ПК на платформах Intel и AMD. Поколение DDR4 обеспечивает улучшенную энергоэффективность и более высокий потенциал частот по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор U-DIMM (Unbuffered DIMM) указывает на то, что это обычная небуферизованная память для потребительских материнских плат, которая устанавливается в стандартные слоты для настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков (где используется SO-DIMM).

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ — этого объема с избытком хватит для любых игр и большинства профессиональных задач. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость работы подсистемы памяти, особенно в связке с процессорами AMD Ryzen, чья архитектура чувствительна к частоте ОЗУ. В играх это может выражаться в более высоком и стабильном FPS, а при работе с тяжелыми приложениями — в снижении времени ожидания при обработке данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти имеют ключевое значение для ее отзывчивости: чем они ниже, тем меньше задержки. Данная модель работает с таймингами CL16, что является отличным компромиссом для частоты 3200 МГц, обеспечивая низкую латентность. Для автоматического разгона до заявленных характеристик модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, что позволяет легко активировать режим 3200 МГц в BIOS материнской платы без ручного подбора параметров. Рабочее напряжение при этом составляет стандартные для DDR4 1.35 В.

Совместимость с платформой

Память совместима с настольными материнскими платами, поддерживающими DDR4 и стандарт XMP. Это включает в себя платформы Intel начиная с чипсетов серии 100/200 и процессоров 6-го поколения Core, а также платформы AMD на базе процессоров Ryzen (начиная с первого поколения) и чипсетов AM4. Важно помнить, что для активации частоты 3200 МГц через XMP материнская плата и процессор должны официально поддерживать такой режим; на некоторых бюджетных платах может потребоваться ручная настройка или обновление BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены компактными алюминиевыми радиаторами серии D35, которые эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке, поддерживая стабильность работы на высоких частотах. Их высота невелика, что минимизирует риск конфликта с массивными процессорными кулерами при установке в слоты, ближайшие к сокету. Верхнюю часть радиатора украшает адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с подсветкой других компонентов через ПО материнской платы (Aura Sync, Mystic Light, Polychrome SYNC) для создания единого стиля сборки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных планок, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что значительно повышает производительность системы. Для правильной активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвертый слоты от процессора.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как модули разных поколений физически несовместимы. Для получения заявленной частоты 3200 МГц необходимо активировать профиль XMP в BIOS. Учтите, что смешивание этого комплекта с другими модулями памяти, даже той же частоты, может привести к нестабильной работе или сбросу частот до стандартных значений JEDEC (обычно 2133 или 2400 МГц). Данный комплект — отличный выбор для сбалансированной игровой или рабочей системы, где важны и объем, и скорость, а RGB-подсветка станет приятным бонусом к эстетике.

Отзывы о товаре Память оперативная A-Data 32GB DDR4 3200 U-DIMM XPG Gammix D35 RGB (AX4U320032G16A-SWHD35)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Данный комплект оперативной памяти объемом 32 ГБ предназначен для пользователей, которые стремятся к максимальной отзывчивости системы в современных играх, работе с графикой, монтажом видео или серьезной многозадачности. Он предлагает отличный баланс между емкостью и скоростью, позволяя с комфортом держать открытыми десятки вкладок браузера, фоновые приложения и при этом быстро загружать уровни в играх. Эта память — оптимальный выбор для сборки новой производительной системы или апгрейда старой, когда базовых 16 ГБ уже недостаточно, а экстремальные частоты топовых комплектов не являются приоритетом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с подавляющим большинством современных настольных ПК на платформах Intel и AMD. Поколение DDR4 обеспечивает улучшенную энергоэффективность и более высокий потенциал частот по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор U-DIMM (Unbuffered DIMM) указывает на то, что это обычная небуферизованная память для потребительских материнских плат, которая устанавливается в стандартные слоты для настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков (где используется SO-DIMM).

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ — этого объема с избытком хватит для любых игр и большинства профессиональных задач. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость работы подсистемы памяти, особенно в связке с процессорами AMD Ryzen, чья архитектура чувствительна к частоте ОЗУ. В играх это может выражаться в более высоком и стабильном FPS, а при работе с тяжелыми приложениями — в снижении времени ожидания при обработке данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти имеют ключевое значение для ее отзывчивости: чем они ниже, тем меньше задержки. Данная модель работает с таймингами CL16, что является отличным компромиссом для частоты 3200 МГц, обеспечивая низкую латентность. Для автоматического разгона до заявленных характеристик модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, что позволяет легко активировать режим 3200 МГц в BIOS материнской платы без ручного подбора параметров. Рабочее напряжение при этом составляет стандартные для DDR4 1.35 В.

Совместимость с платформой

Память совместима с настольными материнскими платами, поддерживающими DDR4 и стандарт XMP. Это включает в себя платформы Intel начиная с чипсетов серии 100/200 и процессоров 6-го поколения Core, а также платформы AMD на базе процессоров Ryzen (начиная с первого поколения) и чипсетов AM4. Важно помнить, что для активации частоты 3200 МГц через XMP материнская плата и процессор должны официально поддерживать такой режим; на некоторых бюджетных платах может потребоваться ручная настройка или обновление BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены компактными алюминиевыми радиаторами серии D35, которые эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке, поддерживая стабильность работы на высоких частотах. Их высота невелика, что минимизирует риск конфликта с массивными процессорными кулерами при установке в слоты, ближайшие к сокету. Верхнюю часть радиатора украшает адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с подсветкой других компонентов через ПО материнской платы (Aura Sync, Mystic Light, Polychrome SYNC) для создания единого стиля сборки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных планок, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что значительно повышает производительность системы. Для правильной активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвертый слоты от процессора.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как модули разных поколений физически несовместимы. Для получения заявленной частоты 3200 МГц необходимо активировать профиль XMP в BIOS. Учтите, что смешивание этого комплекта с другими модулями памяти, даже той же частоты, может привести к нестабильной работе или сбросу частот до стандартных значений JEDEC (обычно 2133 или 2400 МГц). Данный комплект — отличный выбор для сбалансированной игровой или рабочей системы, где важны и объем, и скорость, а RGB-подсветка станет приятным бонусом к эстетике.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память оперативная A-Data 32GB DDR4 3200 U-DIMM XPG Gammix D35 RGB (AX4U320032G16A-SWHD35) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...