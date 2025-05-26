Память оперативная DDR 4 Kingston FURY Beast 32Gb 3200Mhz (KF432C16BB/32)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR 4 Kingston FURY Beast 32Gb 3200Mhz (KF432C16BB/32)
Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти Kingston FURY Beast объёмом 32 ГБ предназначен для пользователей, которым необходимо эффективно работать с несколькими ресурсоёмкими приложениями одновременно. Он отлично подойдёт для геймеров на современных платформах, энтузиастов монтажа видео и обработки фото, а также для всех, кто устал от подтормаживаний системы при открытии десятков вкладок в браузере. С таким объёмом ОЗУ большинство текущих задач, включая игру в разрешении 1440p и работу с виртуальными машинами, будет выполняться с большим запасом производительности и без необходимости в частой подкачке данных на диск.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который является доминирующим решением для современных настольных ПК на платформах Intel и AMD. Это поколение обеспечивает оптимальный баланс между производительностью, энергоэффективностью и стоимостью, предлагая более высокие частоты и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что данная планка предназначена для установки в стандартные слоты материнской платы стационарного компьютера и не подходит для ноутбуков или компактных систем, где используется меньший по размеру SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из одной планки оперативной памяти объёмом 32 ГБ, что является отличным выбором для создания мощной рабочей станции или игровой системы. Номинальная частота работы составляет 3200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность для быстрой загрузки текстур в играх и ускорения операций в профессиональных приложениях. Для большинства пользователей связки 32 ГБ и скорости 3200 МГц более чем достаточно, чтобы ощутить плавность в многозадачности и получить заметный прирост FPS в играх по сравнению со стандартными частотами вроде 2666 МГц.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает с таймингами CL16, что в сочетании с частотой 3200 МГц даёт хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой задержкой. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.35 В. Для простой и безопасной активации заявленной частоты память поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически применить оптимальные настройки в BIOS материнской платы без ручных манипуляций. Это делает комплект удобным решением для пользователей, которые не хотят углубляться в тонкости оверклокинга.
Совместимость с платформой
Память Kingston FURY Beast DDR4 совместима с подавляющим большинством современных материнских плат на чипсетах Intel Z, B, H серий и AMD B, X серий, поддерживающих DDR4. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как они физически и электрически несовместимы с другими поколениями. Хотя частота 3200 МГц является распространённой, для её гарантированной работы на платформах AMD Ryzen или на некоторых платах Intel может потребоваться активация профиля XMP в UEFI/BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён стильным низкопрофильным радиатором из чёрного алюминия, который эффективно рассеивает тепло при продолжительной нагрузке, поддерживая стабильность работы. Его компактная высота сводит к минимуму риск конфликта с массивными процессорными кулерами башенного типа, что упрощает установку в большинство корпусов. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для минималистичных и рабочих сборок, где важна надёжность и эффективное охлаждение, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой одиночный модуль объёмом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который может существенно повысить производительность встроенной графики и в ряде приложений, рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить планки в правильные слоты на материнской плате, как это указано в её руководстве. Помните, что добавление планки другого объёма или с другими характеристиками может привести к работе всей памяти на наихудших общих таймингах и частоте.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевым ограничением является то, что это модуль DDR4, который не совместим с материнскими платами под DDR3 или DDR5. Поскольку это одна планка, для раскрытия потенциала системы в играх и приложениях, чувствительных к пропускной способности, желательно сразу планировать покупку пары. При выборе ориентируйтесь на поддержку вашей материнской платой частоты 3200 МГц через XMP и учитывайте, что для некоторых задач, например, для профессионального монтажа 4K-видео или сложной 3D-сцены, может быть предпочтительнее комплект из двух планок по 16 ГБ для активации двухканального режима. Данный модуль - это отличная основа для дальнейшего апгрейда или сбалансированное решение для рабочих станций, где первостепенным является большой объём, а не максимальная частота.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти Kingston FURY Beast объёмом 32 ГБ предназначен для пользователей, которым необходимо эффективно работать с несколькими ресурсоёмкими приложениями одновременно. Он отлично подойдёт для геймеров на современных платформах, энтузиастов монтажа видео и обработки фото, а также для всех, кто устал от подтормаживаний системы при открытии десятков вкладок в браузере. С таким объёмом ОЗУ большинство текущих задач, включая игру в разрешении 1440p и работу с виртуальными машинами, будет выполняться с большим запасом производительности и без необходимости в частой подкачке данных на диск.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который является доминирующим решением для современных настольных ПК на платформах Intel и AMD. Это поколение обеспечивает оптимальный баланс между производительностью, энергоэффективностью и стоимостью, предлагая более высокие частоты и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что данная планка предназначена для установки в стандартные слоты материнской платы стационарного компьютера и не подходит для ноутбуков или компактных систем, где используется меньший по размеру SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из одной планки оперативной памяти объёмом 32 ГБ, что является отличным выбором для создания мощной рабочей станции или игровой системы. Номинальная частота работы составляет 3200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность для быстрой загрузки текстур в играх и ускорения операций в профессиональных приложениях. Для большинства пользователей связки 32 ГБ и скорости 3200 МГц более чем достаточно, чтобы ощутить плавность в многозадачности и получить заметный прирост FPS в играх по сравнению со стандартными частотами вроде 2666 МГц.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает с таймингами CL16, что в сочетании с частотой 3200 МГц даёт хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой задержкой. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.35 В. Для простой и безопасной активации заявленной частоты память поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически применить оптимальные настройки в BIOS материнской платы без ручных манипуляций. Это делает комплект удобным решением для пользователей, которые не хотят углубляться в тонкости оверклокинга.
Совместимость с платформой
Память Kingston FURY Beast DDR4 совместима с подавляющим большинством современных материнских плат на чипсетах Intel Z, B, H серий и AMD B, X серий, поддерживающих DDR4. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как они физически и электрически несовместимы с другими поколениями. Хотя частота 3200 МГц является распространённой, для её гарантированной работы на платформах AMD Ryzen или на некоторых платах Intel может потребоваться активация профиля XMP в UEFI/BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён стильным низкопрофильным радиатором из чёрного алюминия, который эффективно рассеивает тепло при продолжительной нагрузке, поддерживая стабильность работы. Его компактная высота сводит к минимуму риск конфликта с массивными процессорными кулерами башенного типа, что упрощает установку в большинство корпусов. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для минималистичных и рабочих сборок, где важна надёжность и эффективное охлаждение, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой одиночный модуль объёмом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который может существенно повысить производительность встроенной графики и в ряде приложений, рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить планки в правильные слоты на материнской плате, как это указано в её руководстве. Помните, что добавление планки другого объёма или с другими характеристиками может привести к работе всей памяти на наихудших общих таймингах и частоте.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевым ограничением является то, что это модуль DDR4, который не совместим с материнскими платами под DDR3 или DDR5. Поскольку это одна планка, для раскрытия потенциала системы в играх и приложениях, чувствительных к пропускной способности, желательно сразу планировать покупку пары. При выборе ориентируйтесь на поддержку вашей материнской платой частоты 3200 МГц через XMP и учитывайте, что для некоторых задач, например, для профессионального монтажа 4K-видео или сложной 3D-сцены, может быть предпочтительнее комплект из двух планок по 16 ГБ для активации двухканального режима. Данный модуль - это отличная основа для дальнейшего апгрейда или сбалансированное решение для рабочих станций, где первостепенным является большой объём, а не максимальная частота.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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Достоинства:
Комментарий:
Товар в заводской упаковке, качество соответствует заявленному.
Достоинства:
Комментарий:
пишу отзыв спустя полгода , работала память на 3600 сейчас стали вылетать ошибки при установке игр , что только не пробовал делать а дело оказалось в памяти поменял профиль на 3000 и все заработало .
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл целый.Все работает как надо, все запоковано,товар не вскрывался. Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
топовая память, минусов нет
Достоинства:
Комментарий:
доставили быстро(1 день), упаковка в идеале, все запечатано, XMP на 3600 встал из коробки(B550M AORUS ELITE + R7 5700x), проблем\\ошибок нет (надеюсь и не будет), чипы SK hynix, плашки увесистые и толстые, греются ощутимо, ничего сверхъестественного, выше профилем, чем Fury Beast, которые я ими заменил, брал с расчетом на чуть большую стабильность, чтобы снизить нагрузку на контроллер памяти при 3600, прирост в скорости тут небольшой, но по показателям вполне себе, мне такое нравится - xmp поставил и забыл)
Достоинства:
Комментарий:
пришла память в запечатанной коробке, всё отлично, в биосе поставил XMP профиль всё работает)
Достоинства:
Комментарий:
Покупал 2х16 для замены 4х8. Так как предыдущие плашки были без подсветки, решил заодно с подсветкой взять эти. С платой MSI B550M-PRO VDH и Ryzen 7 5700X3D зафурыжили сразу, профиль XMP по 3600 Mt/s запустился без проблем. Подстветка нормально включается и выставляется через MSI Mystic Light, лично для меня это удобно, всё в одном. Буду пользоваться дальше, надеюсь, проблем не будет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная озу. Новая, заводские пломбы не вскрыты. XMP свой держит, тайминги низкие. Подсветка синхронизирована между обоими плашками.
Достоинства:
Комментарий:
Память встала без проблем, включил xmp профиль - стабильная работа, плашки тяжелые качественные, подсветка приятная, рекомендую, доставка быстрая, фирменная упаковка все запечатано и аккуратно
Достоинства:
Комментарий:
Гарантированное качество. Купил, поставил, забыл. Гонятся до 4133, но решил снизить. Ps. Жалко что подсветку без ПО не отключить.
Достоинства:
Комментарий:
Балдеж, завелась без проблем с р5 5600, поставил xmp и на этом всё Несколько месяцев без проблем :)
Достоинства:
Комментарий:
Отличные мозги, полёт нормальный, все тесты проходит. Упаковка заводская - хорошая и пупырка добавлена для учёта особенностей службы доставки.
Достоинства:
Комментарий:
отличные плашки в сë запустилось с разу
Достоинства:
Комментарий:
работает, завелась через xmp на своей частоте 3600, всё хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая память, xmp на b-450 чипсете спокойно завелась.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая память, сразу взяла xmp на 3600. До этого стояла adata, которая на такой частоте работать не хотела. P.S. R7 5700x3d, b550 Steel Legend
Достоинства:
Комментарий:
Мужики налетай!Это платный профиль разгона,за бабки делал,я не жадный.Отличная память по хорошей цене.Берите пример,помогайте людям с настройками,всем добра!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная ОЗУ. RGB работает. С прогой fury ctrl, можно настроить цвета по вкусу. Буду заказывать ещё две планки, чтоб все 128 гигов забить.
Достоинства:
Комментарий:
товар качественный, продавец адекватный, но по личным причинам пришлось отказаться, этот комментарий ни в коем случае не негативный. всем добра
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая память :) . 4000-16-22-22-39 CR1 напряжение V.1.45 шина Bclk+Fclk 2000Mhz R5 5800x. Добавил фото и, для секты Intel :) . Aida чт.п 55252, за.п 31993, кп.п 52594, зд.п 65.7нс, Julia 113454, Fp64 9738. Stalker Anomaly (100GB занимает это чудо :) 57-61 fps. 3440x1440 165Hz, Gf 3800Ti 12Gb. Для, нормальной работы подсветки, запустите, Вашу программу, по управлению ею, пока не запустил Asus Armoury Crate, светило коряво или вообще отключалось, хотел уже нести назад.
Достоинства:
Комментарий:
Память на GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2. r7 5700x3d работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо.Упаковка заводская но пломб не было.Завелась с полпинка.Будк тестить в играх.Дополняю отзыв:По сравнению с прошлой памятью которая вышла из строя эта память намного лучше.Фпс в сталкер 2 вырос с 43 до стабильных 120.Удивительно.
Достоинства:
Комментарий:
Память завелась на 3600, подсветка светится (лампочка горит, дурачок радуется). Заказ пришёл в упаковке, которую уже вскрывали, на фото видно как переклеен скотч. В комплекте не хватает листовки с информацией по гарантии.
Достоинства:
Комментарий:
После установки памяти в новую материнскую плату, решил потереть их своей микро-фиброй....стою такой тру-тру...слышу что то на пол падает. Закончил протирать, отложил плашки в сторону, смотрю какая то серенькая хрень на полу валяется, поднимаю, а это СМД компонент от плашки отвалился)))))Первый раз в жизни такое происходит вообще с ПК комплектующими) Благо память работает и надеюсь будет все без перебоев, так как по гарантии я такое не верну( зачем им верить что он отвалился от простых касаний тряпки, если можно сказать что ее уронил вот он и отвалился, гуляй лесом. Короче впечатление от покупки и в целом компание испортилось чуть
Отзывы о товаре Память оперативная DDR 4 Kingston FURY Beast 32Gb 3200Mhz (KF432C16BB/32)
Достоинства:
Комментарий:
Товар в заводской упаковке, качество соответствует заявленному.
Достоинства:
Комментарий:
пишу отзыв спустя полгода , работала память на 3600 сейчас стали вылетать ошибки при установке игр , что только не пробовал делать а дело оказалось в памяти поменял профиль на 3000 и все заработало .
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл целый.Все работает как надо, все запоковано,товар не вскрывался. Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
топовая память, минусов нет
Достоинства:
Комментарий:
доставили быстро(1 день), упаковка в идеале, все запечатано, XMP на 3600 встал из коробки(B550M AORUS ELITE + R7 5700x), проблем\\ошибок нет (надеюсь и не будет), чипы SK hynix, плашки увесистые и толстые, греются ощутимо, ничего сверхъестественного, выше профилем, чем Fury Beast, которые я ими заменил, брал с расчетом на чуть большую стабильность, чтобы снизить нагрузку на контроллер памяти при 3600, прирост в скорости тут небольшой, но по показателям вполне себе, мне такое нравится - xmp поставил и забыл)
Достоинства:
Комментарий:
пришла память в запечатанной коробке, всё отлично, в биосе поставил XMP профиль всё работает)
Достоинства:
Комментарий:
Покупал 2х16 для замены 4х8. Так как предыдущие плашки были без подсветки, решил заодно с подсветкой взять эти. С платой MSI B550M-PRO VDH и Ryzen 7 5700X3D зафурыжили сразу, профиль XMP по 3600 Mt/s запустился без проблем. Подстветка нормально включается и выставляется через MSI Mystic Light, лично для меня это удобно, всё в одном. Буду пользоваться дальше, надеюсь, проблем не будет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная озу. Новая, заводские пломбы не вскрыты. XMP свой держит, тайминги низкие. Подсветка синхронизирована между обоими плашками.
Достоинства:
Комментарий:
Память встала без проблем, включил xmp профиль - стабильная работа, плашки тяжелые качественные, подсветка приятная, рекомендую, доставка быстрая, фирменная упаковка все запечатано и аккуратно
Достоинства:
Комментарий:
Гарантированное качество. Купил, поставил, забыл. Гонятся до 4133, но решил снизить. Ps. Жалко что подсветку без ПО не отключить.
Достоинства:
Комментарий:
Балдеж, завелась без проблем с р5 5600, поставил xmp и на этом всё Несколько месяцев без проблем :)
Достоинства:
Комментарий:
Отличные мозги, полёт нормальный, все тесты проходит. Упаковка заводская - хорошая и пупырка добавлена для учёта особенностей службы доставки.
Достоинства:
Комментарий:
отличные плашки в сë запустилось с разу
Достоинства:
Комментарий:
работает, завелась через xmp на своей частоте 3600, всё хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая память, xmp на b-450 чипсете спокойно завелась.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая память, сразу взяла xmp на 3600. До этого стояла adata, которая на такой частоте работать не хотела. P.S. R7 5700x3d, b550 Steel Legend
Достоинства:
Комментарий:
Мужики налетай!Это платный профиль разгона,за бабки делал,я не жадный.Отличная память по хорошей цене.Берите пример,помогайте людям с настройками,всем добра!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная ОЗУ. RGB работает. С прогой fury ctrl, можно настроить цвета по вкусу. Буду заказывать ещё две планки, чтоб все 128 гигов забить.
Достоинства:
Комментарий:
товар качественный, продавец адекватный, но по личным причинам пришлось отказаться, этот комментарий ни в коем случае не негативный. всем добра
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая память :) . 4000-16-22-22-39 CR1 напряжение V.1.45 шина Bclk+Fclk 2000Mhz R5 5800x. Добавил фото и, для секты Intel :) . Aida чт.п 55252, за.п 31993, кп.п 52594, зд.п 65.7нс, Julia 113454, Fp64 9738. Stalker Anomaly (100GB занимает это чудо :) 57-61 fps. 3440x1440 165Hz, Gf 3800Ti 12Gb. Для, нормальной работы подсветки, запустите, Вашу программу, по управлению ею, пока не запустил Asus Armoury Crate, светило коряво или вообще отключалось, хотел уже нести назад.
Достоинства:
Комментарий:
Память на GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2. r7 5700x3d работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо.Упаковка заводская но пломб не было.Завелась с полпинка.Будк тестить в играх.Дополняю отзыв:По сравнению с прошлой памятью которая вышла из строя эта память намного лучше.Фпс в сталкер 2 вырос с 43 до стабильных 120.Удивительно.
Достоинства:
Комментарий:
Память завелась на 3600, подсветка светится (лампочка горит, дурачок радуется). Заказ пришёл в упаковке, которую уже вскрывали, на фото видно как переклеен скотч. В комплекте не хватает листовки с информацией по гарантии.
Достоинства:
Комментарий:
После установки памяти в новую материнскую плату, решил потереть их своей микро-фиброй....стою такой тру-тру...слышу что то на пол падает. Закончил протирать, отложил плашки в сторону, смотрю какая то серенькая хрень на полу валяется, поднимаю, а это СМД компонент от плашки отвалился)))))Первый раз в жизни такое происходит вообще с ПК комплектующими) Благо память работает и надеюсь будет все без перебоев, так как по гарантии я такое не верну( зачем им верить что он отвалился от простых касаний тряпки, если можно сказать что ее уронил вот он и отвалился, гуляй лесом. Короче впечатление от покупки и в целом компание испортилось чуть