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Память оперативная DDR3 Kingspec 8Gb 1600MHz (KS1600D3N13508G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR3 Kingspec 8Gb 1600MHz (KS1600D3N13508G)

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Память оперативная DDR3 Kingspec 8Gb 1600MHz (KS1600D3N13508G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3L
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Тайминги
11-11-11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540331
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Характеристики

Бренд
Kingspec
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3L
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная DDR3 Kingspec 8Gb 1600MHz (KS1600D3N13508G)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти отлично подходит для бюджетного апгрейда старого ПК или сборки недорогой системы для базовых задач. 8 гигабайт объема справятся с офисной работой, веб-серфингом с множеством вкладок, просмотром видео и даже некоторыми не слишком требовательными играми прошлых лет. Это решение для тех, кто хочет продлить жизнь компьютеру на платформе DDR3, не переплачивая за избыточную скорость или объем, но и не сталкиваясь с недостатком памяти в повседневном использовании.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует тип памяти DDR3, что сразу определяет его совместимость только с соответствующими слотами на материнских платах, выпущенных в эпоху процессоров Intel Core 2-4 поколений и ранних AMD Ryzen. Это форм-фактор DIMM для стандартных настольных компьютеров. Важно помнить, что память DDR3 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или более новых стандартов, поэтому установка в неподходящую плату невозможна.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что для платформы DDR3 является сбалансированным вариантом, закрывающим потребности большинства пользователей. Частота в 1600 МГц соответствует распространенному стандарту для этого поколения и обеспечивает достаточную пропускную способность для комфортной работы системы. В играх или приложениях, чувствительных к скорости памяти, этот показатель поможет избежать узких мест производительности, особенно при использовании в двухканальном режиме с парной планкой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля составляют CL11, что является типичным значением для DDR3-1600 и обеспечивает приемлемую латентность. Рабочее напряжение стандартно для этого поколения - 1.5 В. Данная планка памяти не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, она рассчитана на работу на номинальной частоте 1600 МГц, что упрощает установку и гарантирует совместимость даже на самых простых материнских платах.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными материнскими платами, имеющими слоты DIMM под память DDR3. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата использует именно это поколение памяти. Заявленная частота в 1600 МГц поддерживается большинством чипсетов той эпохи, но для гарантированной работы может потребоваться ручная установка частоты и таймингов в BIOS, если плата по умолчанию загружает память на более низкой скорости, например, 1333 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти выполнена в скромном дизайне без массивных радиаторов. Это снижает высоту планки и полностью исключает риск конфликта с крупными процессорными кулерами в компактных корпусах. Для работы на штатной частоте 1600 МГц активного охлаждения не требуется, поэтому отсутствие радиатора не является недостатком и даже упрощает установку в тесных сборках.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность, рекомендуется приобрести вторую идентичную планку и установить их в слоты одного цвета на материнской плате. При дальнейшем расширении объема памяти старайтесь использовать модули с максимально похожими характеристиками - частотой, таймингами и объемом - для избежания возможных проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - строгая привязка к устаревшей платформе DDR3, поэтому модуль не подойдет для современных систем. Убедитесь, что в вашей материнской плате есть свободный слот нужного типа. Для игр или работы с тяжелыми приложениями на этой платформе стоит рассмотреть комплект из двух модулей для двухканального режима. Этот модуль оптимален как бюджетное решение для увеличения объема ОЗУ в старом ПК, но для сборки новой системы с нуля логичнее выбирать современные стандарты DDR4 или DDR5.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR3 Kingspec 8Gb 1600MHz (KS1600D3N13508G)




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Характеристики
Бренд
Kingspec
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3L
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти отлично подходит для бюджетного апгрейда старого ПК или сборки недорогой системы для базовых задач. 8 гигабайт объема справятся с офисной работой, веб-серфингом с множеством вкладок, просмотром видео и даже некоторыми не слишком требовательными играми прошлых лет. Это решение для тех, кто хочет продлить жизнь компьютеру на платформе DDR3, не переплачивая за избыточную скорость или объем, но и не сталкиваясь с недостатком памяти в повседневном использовании.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует тип памяти DDR3, что сразу определяет его совместимость только с соответствующими слотами на материнских платах, выпущенных в эпоху процессоров Intel Core 2-4 поколений и ранних AMD Ryzen. Это форм-фактор DIMM для стандартных настольных компьютеров. Важно помнить, что память DDR3 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или более новых стандартов, поэтому установка в неподходящую плату невозможна.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что для платформы DDR3 является сбалансированным вариантом, закрывающим потребности большинства пользователей. Частота в 1600 МГц соответствует распространенному стандарту для этого поколения и обеспечивает достаточную пропускную способность для комфортной работы системы. В играх или приложениях, чувствительных к скорости памяти, этот показатель поможет избежать узких мест производительности, особенно при использовании в двухканальном режиме с парной планкой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля составляют CL11, что является типичным значением для DDR3-1600 и обеспечивает приемлемую латентность. Рабочее напряжение стандартно для этого поколения - 1.5 В. Данная планка памяти не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, она рассчитана на работу на номинальной частоте 1600 МГц, что упрощает установку и гарантирует совместимость даже на самых простых материнских платах.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными материнскими платами, имеющими слоты DIMM под память DDR3. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата использует именно это поколение памяти. Заявленная частота в 1600 МГц поддерживается большинством чипсетов той эпохи, но для гарантированной работы может потребоваться ручная установка частоты и таймингов в BIOS, если плата по умолчанию загружает память на более низкой скорости, например, 1333 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти выполнена в скромном дизайне без массивных радиаторов. Это снижает высоту планки и полностью исключает риск конфликта с крупными процессорными кулерами в компактных корпусах. Для работы на штатной частоте 1600 МГц активного охлаждения не требуется, поэтому отсутствие радиатора не является недостатком и даже упрощает установку в тесных сборках.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность, рекомендуется приобрести вторую идентичную планку и установить их в слоты одного цвета на материнской плате. При дальнейшем расширении объема памяти старайтесь использовать модули с максимально похожими характеристиками - частотой, таймингами и объемом - для избежания возможных проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - строгая привязка к устаревшей платформе DDR3, поэтому модуль не подойдет для современных систем. Убедитесь, что в вашей материнской плате есть свободный слот нужного типа. Для игр или работы с тяжелыми приложениями на этой платформе стоит рассмотреть комплект из двух модулей для двухканального режима. Этот модуль оптимален как бюджетное решение для увеличения объема ОЗУ в старом ПК, но для сборки новой системы с нуля логичнее выбирать современные стандарты DDR4 или DDR5.

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Память оперативная DDR3 Kingspec 8Gb 1600MHz (KS1600D3N13508G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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