Память оперативная DDR3L Kingspec 8Gb 1600MHz (KS1600D3P13508G)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR3L Kingspec 8Gb 1600MHz (KS1600D3P13508G)
Для кого и под какие задачи
Эта оперативная память подходит пользователям, которым необходимо провести недорогой и эффективный апгрейд старого ПК или ноутбука. Она станет отличным решением для офисной работы, веб-серфинга, использования базового программного обеспечения и легких игр, где объем в 8 ГБ уже заметно повысит отзывчивость системы по сравнению со стандартными 4 ГБ. Однако для современных требовательных игр, профессионального монтажа видео или работы с тяжелыми инженерными пакетами стоит рассмотреть более новые поколения памяти и больший суммарный объем.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к поколению DDR3L, что означает низковольтную версию стандарта DDR3, работающую при напряжении 1.35 В. Это важный момент совместимости: память совместима как со слотами, рассчитанными на стандартное напряжение DDR3 (1.5 В), так и со слотами, официально поддерживающими DDR3L, обратно совместимость не всегда гарантирована. Форм-фактор SO-DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для установки в ноутбуки, неттопы, моноблоки и компактные системы, но не подойдет для стандартных настольных материнских плат.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что для платформ на DDR3 часто является максимально разумным апгрейдом и позволяет комфортно работать с множеством приложений одновременно. Частота 1600 МГц является распространенной и сбалансированной для этого поколения, обеспечивая достаточную пропускную способность для процессоров того периода. В реальных сценариях такой связки объема и частоты хватит, чтобы избежать подтормаживаний при переключении между десятками вкладок браузера и фоновыми программами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данного модуля не указаны в названии, что характерно для памяти эконом-сегмента, и, как правило, соответствуют стандартным заводским значениям для частоты 1600 МГц, например, CL11. Рабочее напряжение 1.35 В является ключевым преимуществом DDR3L, обеспечивая меньший нагрев и энергопотребление, что критически важно для компактных ноутбучных систем. Профилей автоматического разгона вроде XMP здесь, скорее всего, нет, и память будет работать на своих номинальных характеристиках после установки.
Совместимость с платформой
Память совместима с ноутбуками и компактными ПК, оснащенными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR3 или DDR3L. Крайне важно перед покупкой проверить спецификации вашего устройства на предмет максимально поддерживаемого объема памяти на один слот и общего объема. Также стоит убедиться, что ваша система поддерживает низковольтные модули, хотя большинство современных для своего времени ноутбуков на Intel 4-го поколения Core и аналогичных платформах AMD с ней справятся.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль, судя по названию и позиционированию, не оснащен отдельным радиатором охлаждения. Это стандартная практика для ноутбучной памяти эконом-класса, так как рабочие частоты и напряжения не предполагают экстремального тепловыделения, а втиснуть радиатор в тонкий корпус ноутбука часто невозможно. Высота планки соответствует стандарту SO-DIMM и не вызовет проблем с установкой даже в очень тесных компактных корпусах.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль продается поштучно. Это дает гибкость при апгрейде: вы можете добавить одну планку к уже имеющейся для увеличения общего объема или установить две одинаковые для активации двухканального режима, который может повысить производительность встроенной графики и в некоторых задачах. Для двухканального режима крайне желательно использовать максимально идентичные модули по объему, частоте и таймингам, в идеале - из одной партии.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это устаревшее поколение DDR3/DDR3L, которое не совместимо с современными платформами на DDR4 и DDR5. Перед покупкой обязательно проверьте, какой тип памяти поддерживает ваш ноутбук. Поскольку память не имеет радиатора и не предназначена для разгона, не ожидайте от нее сверхвысокой производительности - это надежное решение для базового повышения комфорта работы на старом устройстве. Оптимально она подойдет владельцам ноутбуков 2012-2015 годов выпуска, которым не хватает оперативной памяти для сегодняшних задач.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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Для кого и под какие задачи
Эта оперативная память подходит пользователям, которым необходимо провести недорогой и эффективный апгрейд старого ПК или ноутбука. Она станет отличным решением для офисной работы, веб-серфинга, использования базового программного обеспечения и легких игр, где объем в 8 ГБ уже заметно повысит отзывчивость системы по сравнению со стандартными 4 ГБ. Однако для современных требовательных игр, профессионального монтажа видео или работы с тяжелыми инженерными пакетами стоит рассмотреть более новые поколения памяти и больший суммарный объем.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к поколению DDR3L, что означает низковольтную версию стандарта DDR3, работающую при напряжении 1.35 В. Это важный момент совместимости: память совместима как со слотами, рассчитанными на стандартное напряжение DDR3 (1.5 В), так и со слотами, официально поддерживающими DDR3L, обратно совместимость не всегда гарантирована. Форм-фактор SO-DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для установки в ноутбуки, неттопы, моноблоки и компактные системы, но не подойдет для стандартных настольных материнских плат.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что для платформ на DDR3 часто является максимально разумным апгрейдом и позволяет комфортно работать с множеством приложений одновременно. Частота 1600 МГц является распространенной и сбалансированной для этого поколения, обеспечивая достаточную пропускную способность для процессоров того периода. В реальных сценариях такой связки объема и частоты хватит, чтобы избежать подтормаживаний при переключении между десятками вкладок браузера и фоновыми программами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данного модуля не указаны в названии, что характерно для памяти эконом-сегмента, и, как правило, соответствуют стандартным заводским значениям для частоты 1600 МГц, например, CL11. Рабочее напряжение 1.35 В является ключевым преимуществом DDR3L, обеспечивая меньший нагрев и энергопотребление, что критически важно для компактных ноутбучных систем. Профилей автоматического разгона вроде XMP здесь, скорее всего, нет, и память будет работать на своих номинальных характеристиках после установки.
Совместимость с платформой
Память совместима с ноутбуками и компактными ПК, оснащенными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR3 или DDR3L. Крайне важно перед покупкой проверить спецификации вашего устройства на предмет максимально поддерживаемого объема памяти на один слот и общего объема. Также стоит убедиться, что ваша система поддерживает низковольтные модули, хотя большинство современных для своего времени ноутбуков на Intel 4-го поколения Core и аналогичных платформах AMD с ней справятся.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль, судя по названию и позиционированию, не оснащен отдельным радиатором охлаждения. Это стандартная практика для ноутбучной памяти эконом-класса, так как рабочие частоты и напряжения не предполагают экстремального тепловыделения, а втиснуть радиатор в тонкий корпус ноутбука часто невозможно. Высота планки соответствует стандарту SO-DIMM и не вызовет проблем с установкой даже в очень тесных компактных корпусах.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль продается поштучно. Это дает гибкость при апгрейде: вы можете добавить одну планку к уже имеющейся для увеличения общего объема или установить две одинаковые для активации двухканального режима, который может повысить производительность встроенной графики и в некоторых задачах. Для двухканального режима крайне желательно использовать максимально идентичные модули по объему, частоте и таймингам, в идеале - из одной партии.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это устаревшее поколение DDR3/DDR3L, которое не совместимо с современными платформами на DDR4 и DDR5. Перед покупкой обязательно проверьте, какой тип памяти поддерживает ваш ноутбук. Поскольку память не имеет радиатора и не предназначена для разгона, не ожидайте от нее сверхвысокой производительности - это надежное решение для базового повышения комфорта работы на старом устройстве. Оптимально она подойдет владельцам ноутбуков 2012-2015 годов выпуска, которым не хватает оперативной памяти для сегодняшних задач.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо, без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Самые дешевые модули 8гб. Работает и на этом спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
работает, компьютер стал побыстрей работать
Достоинства:
Комментарий:
Работает на 1600 MHz с пониженными таймингами без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Рабочие. хорошо упакованные, они DDR3L на 1.35v. Менял вместо DDR3 на 1.5в. работают. Частота 1600.
Достоинства:
Комментарий:
замечательно, запустилось сразу и без проблем! продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Память запустилась без проблем, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная озу Апгрейдил пк на 1155 с i5 3350 За свою цену отличный вариант Доставка 1 день
Достоинства:
Комментарий:
Китай, сколько проживет увидим
Достоинства:
Комментарий:
Работает , дальше по смотим .
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, подошла на мой древний комп!
Достоинства:
Комментарий:
Отличное соотношение цена /качество. Купил себе 4 планки по 8гб. Теперь оперативной памяти в компьютере по максимуму. Встала и запустилась с первого рпза и без проблем. Гарантия 3 года. Пока я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла быстро, исправна. Имейте ввиду что она 1.35v
Достоинства:
Комментарий:
плашка хорошо себя показала заказал еще одну
Достоинства:
Комментарий:
Установил, работает. Сегодня переустановлю windows на 64 разрядную, чтобы использовать всю память. Посмотрим как дальше будет работать, но за эту цену норм.
Достоинства:
Комментарий:
беру не первый раз. в этом раз по хорошей цене
Достоинства:
Комментарий:
память соответствует заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
память старого китайского бренда. есть гарантия ситилинка
Достоинства:
Комментарий:
работает уже как месяц и жалоб нету
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, проблем никаких, как раз всё что я искал, ибо материнка только такую память кушает, брендовая от Acer.
Достоинства:
Комментарий:
Работает нормально, замечаний по работе нет
Достоинства:
Комментарий:
отличная память соответствует заявленным параметрам.
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо, с первого раза запустилась
Достоинства:
Комментарий:
Память соответствует характеристикам.
Достоинства:
Комментарий:
Все очень хорошо. Планки системой определены, компьютер стал шустрее работать.
Достоинства:
Комментарий:
все заработало отличные планки
Достоинства:
Комментарий:
Отлично! Всё завелось без танцев с бубном
Достоинства:
Комментарий:
хорошая, качественная память, легко работает на 1833МГц, стабильно, рекомендую
Отзывы о товаре Память оперативная DDR3L Kingspec 8Gb 1600MHz (KS1600D3P13508G)
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо, без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Самые дешевые модули 8гб. Работает и на этом спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
работает, компьютер стал побыстрей работать
Достоинства:
Комментарий:
Работает на 1600 MHz с пониженными таймингами без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Рабочие. хорошо упакованные, они DDR3L на 1.35v. Менял вместо DDR3 на 1.5в. работают. Частота 1600.
Достоинства:
Комментарий:
замечательно, запустилось сразу и без проблем! продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Память запустилась без проблем, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная озу Апгрейдил пк на 1155 с i5 3350 За свою цену отличный вариант Доставка 1 день
Достоинства:
Комментарий:
Китай, сколько проживет увидим
Достоинства:
Комментарий:
Работает , дальше по смотим .
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, подошла на мой древний комп!
Достоинства:
Комментарий:
Отличное соотношение цена /качество. Купил себе 4 планки по 8гб. Теперь оперативной памяти в компьютере по максимуму. Встала и запустилась с первого рпза и без проблем. Гарантия 3 года. Пока я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла быстро, исправна. Имейте ввиду что она 1.35v
Достоинства:
Комментарий:
плашка хорошо себя показала заказал еще одну
Достоинства:
Комментарий:
Установил, работает. Сегодня переустановлю windows на 64 разрядную, чтобы использовать всю память. Посмотрим как дальше будет работать, но за эту цену норм.
Достоинства:
Комментарий:
беру не первый раз. в этом раз по хорошей цене
Достоинства:
Комментарий:
память соответствует заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
память старого китайского бренда. есть гарантия ситилинка
Достоинства:
Комментарий:
работает уже как месяц и жалоб нету
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, проблем никаких, как раз всё что я искал, ибо материнка только такую память кушает, брендовая от Acer.
Достоинства:
Комментарий:
Работает нормально, замечаний по работе нет
Достоинства:
Комментарий:
отличная память соответствует заявленным параметрам.
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо, с первого раза запустилась
Достоинства:
Комментарий:
Память соответствует характеристикам.
Достоинства:
Комментарий:
Все очень хорошо. Планки системой определены, компьютер стал шустрее работать.
Достоинства:
Комментарий:
все заработало отличные планки
Достоинства:
Комментарий:
Отлично! Всё завелось без танцев с бубном
Достоинства:
Комментарий:
хорошая, качественная память, легко работает на 1833МГц, стабильно, рекомендую