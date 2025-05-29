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Память оперативная DDR2 Kingston 2Gb 800MHz (KVR800D2N6/2G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR2 Kingston 2Gb 800MHz (KVR800D2N6/2G)

23 Отзывы
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Память оперативная DDR2 Kingston 2Gb 800MHz (KVR800D2N6/2G) - фото 1
Память оперативная DDR2 Kingston 2Gb 800MHz (KVR800D2N6/2G) - фото 2
Память оперативная DDR2 Kingston 2Gb 800MHz (KVR800D2N6/2G) - фото 3
Память оперативная DDR2 Kingston 2Gb 800MHz (KVR800D2N6/2G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR2
Объем одного модуля, Гб
2
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
800
Пропускная способность, Мб/с
6400
Подсветка
нет
  • Память оперативная DDR2 Kingston 2Gb 800MHz (KVR800D2N6/2G) - фото 1
  • Память оперативная DDR2 Kingston 2Gb 800MHz (KVR800D2N6/2G) - фото 2
  • Память оперативная DDR2 Kingston 2Gb 800MHz (KVR800D2N6/2G) - фото 3
  • Память оперативная DDR2 Kingston 2Gb 800MHz (KVR800D2N6/2G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 160 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 40809
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Память оперативная DDR2 Kingston 2Gb 800MHz (KVR800D2N6/2G)
2 160 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR2
Объем одного модуля, Гб
2
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
2
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
800
Пропускная способность, Мб/с
6400
CAS Latency (CL), тактов
6
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная DDR2 Kingston 2Gb 800MHz (KVR800D2N6/2G)

Оперативная память типа DDR2 Kingston ValueRAM [KVR800D2N6/2G] обладает высокой пропускной способностью, но не имеет поддержки ECC и буфера, что способствует увеличенной частоте приема данных при снижении энергопотребления и тепловыделения. Напряжение питания при работе составляет 1,8 В. Объем устройства равен 2 Гб, чего достаточно для активной работы со стандартными и продвинутыми программами, а также играми, не требующими высоких параметров мощности. Предусматривается двухсторонний форм-фактор DIMM, позволяющий использовать Kingston ValueRAM [KVR800D2N6/2G] для оснащения стационарных компьютеров. Тактовая частота равна 800 МГц, а пропускная способность составляет 6400 Мб/с, что гарантирует быструю и качественную передачу данных. В модуле имеется 16 чипов с двухсторонним расположением.



Теги товара: DIMM

Отзывы о товаре Память оперативная DDR2 Kingston 2Gb 800MHz (KVR800D2N6/2G)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё завелось на 775, упаковка хорошая, даже небольшой бонус в виде термопасты
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Надо будет проверить. Пять звёзд за доставку и отправку.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
борис С.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил на ПК 2007 г. выпуска. Работает исправно. Отличная упаковка.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
АЛЕКСАНДР Д.

Достоинства:


Комментарий:
Каротает комп старый но с ними тянет.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
Оперативка работает четко, цена хорошая, компьютер работает четко, беру уже не первый раз, спасибо большое продавцу
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Владимир Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Память доставлена в заводской упаковке. Всё работает. Спасибо продавцу за небольшой подарок в виде термопасты! Немного "оживил" офисного старичка.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая оператива, цена нормальная, комп стал заметно быстрее, спасибо большое продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел очень хорошо упакован. Всё цело, установили - всё работает. Очень довольны. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Андрей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
в отличном качестве. установил. работает
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочая хорошая но этот компьютер умер я зря её покупал но успел посмотреть что она отображается...
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Яна

Достоинства:


Комментарий:
отлично подошло, всё работает спасибо большое
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
павел т.

Достоинства:


Комментарий:
память рабочая - можно брать, определились обе
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Тамара Ш.

Достоинства:


Комментарий:
поставили-работает отлично-пока претензий нет
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Евгений Т.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично, всё в рабочем состоянии.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Эдуард Х.

Достоинства:


Комментарий:
объём памяти соответствует заявленному
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в свой старенький компьютер, модули рабочие, на вид новые, всё работает.... старичок ещё послужит Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Юрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Встала сразу. Заработала с полпинка. Работает нормально.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает ок! Соответствует описанию и фото.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Максим А.

Достоинства:


Комментарий:
комп старый поэтому искал целенаправленно теперь всё норм
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя, поменял вместо старых плашек, но почему то из за одной не хотел включаться компьютер, оставил одну старую, а вторую новую, пробовал менять не включается операционка, через какое то время поставил вторую новую плашку все заработало, не знаю причины, может что то не так сделал, но все пошло.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Денис Р.

Достоинства:


Комментарий:
Всё норм!!Было 2гб на старичке..Поставил и и стало 4гб..Как печатная машинка и видео плеер и в нет полазить поработает на даче
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Ольга Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло в срок. Соответствует описанию и характеристикам. Установили, работает отлично! Спасибо за качество!
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Федор П.

Достоинства:


Комментарий:
Привет Всем. Взял еще память DDR2 800? До этого уже брал то же самое. У меня стояла память с таймингом 8-8-8-15 4 GB (2 планки). Теперь стоит 4 планки по 2 gb с таймингом 8-8-8-16 ВСЕ работает, системная плата ASUS P5QL/EPU. Спасибо.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR2
Объем одного модуля, Гб
2
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
2
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
800
Пропускная способность, Мб/с
6400
CAS Latency (CL), тактов
6
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Развернуть
Напряжение питания
1
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память типа DDR2 Kingston ValueRAM [KVR800D2N6/2G] обладает высокой пропускной способностью, но не имеет поддержки ECC и буфера, что способствует увеличенной частоте приема данных при снижении энергопотребления и тепловыделения. Напряжение питания при работе составляет 1,8 В. Объем устройства равен 2 Гб, чего достаточно для активной работы со стандартными и продвинутыми программами, а также играми, не требующими высоких параметров мощности. Предусматривается двухсторонний форм-фактор DIMM, позволяющий использовать Kingston ValueRAM [KVR800D2N6/2G] для оснащения стационарных компьютеров. Тактовая частота равна 800 МГц, а пропускная способность составляет 6400 Мб/с, что гарантирует быструю и качественную передачу данных. В модуле имеется 16 чипов с двухсторонним расположением.


Теги товара: DIMM
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё завелось на 775, упаковка хорошая, даже небольшой бонус в виде термопасты
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Надо будет проверить. Пять звёзд за доставку и отправку.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
борис С.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил на ПК 2007 г. выпуска. Работает исправно. Отличная упаковка.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
АЛЕКСАНДР Д.

Достоинства:


Комментарий:
Каротает комп старый но с ними тянет.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
Оперативка работает четко, цена хорошая, компьютер работает четко, беру уже не первый раз, спасибо большое продавцу
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Владимир Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Память доставлена в заводской упаковке. Всё работает. Спасибо продавцу за небольшой подарок в виде термопасты! Немного "оживил" офисного старичка.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая оператива, цена нормальная, комп стал заметно быстрее, спасибо большое продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел очень хорошо упакован. Всё цело, установили - всё работает. Очень довольны. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Андрей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
в отличном качестве. установил. работает
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочая хорошая но этот компьютер умер я зря её покупал но успел посмотреть что она отображается...
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Яна

Достоинства:


Комментарий:
отлично подошло, всё работает спасибо большое
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
павел т.

Достоинства:


Комментарий:
память рабочая - можно брать, определились обе
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Тамара Ш.

Достоинства:


Комментарий:
поставили-работает отлично-пока претензий нет
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Евгений Т.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично, всё в рабочем состоянии.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Эдуард Х.

Достоинства:


Комментарий:
объём памяти соответствует заявленному
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в свой старенький компьютер, модули рабочие, на вид новые, всё работает.... старичок ещё послужит Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Юрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Встала сразу. Заработала с полпинка. Работает нормально.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает ок! Соответствует описанию и фото.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Максим А.

Достоинства:


Комментарий:
комп старый поэтому искал целенаправленно теперь всё норм
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя, поменял вместо старых плашек, но почему то из за одной не хотел включаться компьютер, оставил одну старую, а вторую новую, пробовал менять не включается операционка, через какое то время поставил вторую новую плашку все заработало, не знаю причины, может что то не так сделал, но все пошло.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Денис Р.

Достоинства:


Комментарий:
Всё норм!!Было 2гб на старичке..Поставил и и стало 4гб..Как печатная машинка и видео плеер и в нет полазить поработает на даче
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Ольга Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло в срок. Соответствует описанию и характеристикам. Установили, работает отлично! Спасибо за качество!
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Федор П.

Достоинства:


Комментарий:
Привет Всем. Взял еще память DDR2 800? До этого уже брал то же самое. У меня стояла память с таймингом 8-8-8-15 4 GB (2 планки). Теперь стоит 4 планки по 2 gb с таймингом 8-8-8-16 ВСЕ работает, системная плата ASUS P5QL/EPU. Спасибо.


Память оперативная DDR2 Kingston 2Gb 800MHz (KVR800D2N6/2G) - данный товар вы можете купить по цене 2160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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