Память оперативная DDR2 Kingston 2Gb 800MHz (KVR800D2N6/2G)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR2 Kingston 2Gb 800MHz (KVR800D2N6/2G)
Оперативная память типа DDR2 Kingston ValueRAM [KVR800D2N6/2G] обладает высокой пропускной способностью, но не имеет поддержки ECC и буфера, что способствует увеличенной частоте приема данных при снижении энергопотребления и тепловыделения. Напряжение питания при работе составляет 1,8 В. Объем устройства равен 2 Гб, чего достаточно для активной работы со стандартными и продвинутыми программами, а также играми, не требующими высоких параметров мощности. Предусматривается двухсторонний форм-фактор DIMM, позволяющий использовать Kingston ValueRAM [KVR800D2N6/2G] для оснащения стационарных компьютеров. Тактовая частота равна 800 МГц, а пропускная способность составляет 6400 Мб/с, что гарантирует быструю и качественную передачу данных. В модуле имеется 16 чипов с двухсторонним расположением.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб
Теги товара: DIMM
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 210 руб.553 руб. в СплитПамять оперативная DDR3 Digma 8Gb 1600MHz (DGMAD31600008D)
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитПамять оперативная DDR3 Digma 8Gb 1600MHz (DGMAS31600008D)
-
В наличииЦена 2 400 руб.600 руб. в СплитОперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 4GB 2666MHz (CD4-US04G2...
-
В наличииЦена 2 480 руб.620 руб. в СплитПамять оперативная DDR3 Kingston 4Gb 1600MHz (KVR16N11S8/4WP)
-
В наличииЦена 2 800 руб.700 руб. в СплитПамять оперативная DDR3 Qumo 8Gb 1600MHz (QUM3S-8G1600C11R)
-
В наличииЦена 2 840 руб.710 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 HPE 8Gb 2933MHz (P00918-B21)
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитОперативная память CBR DDR4 SODIMM 4GB 2666MHz (CD4-SS04G26M19-0...
-
В наличииЦена 2 890 руб.723 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac 4Gb 2666Mhz (NTBSD4N26SP-04)
-
В наличииЦена 2 930 руб.733 руб. в СплитПамять оперативная DDR3 Qumo 8Gb 1600MHz (QUM3U-8G1600C11L)
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитПамять DDR3 Patriot 2x4Gb Viper 3 (PV38G160C9K)
-
В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитПамять оперативная Netac Basic DDR4-2666 4G C19 (NTBSD4P26SP-04)
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитПамять оперативная DDR3 Netac 8Gb 1600Mhz (NTBSD3P16SP-08)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб
Теги товара: DIMM
Достоинства:
Комментарий:
Всё завелось на 775, упаковка хорошая, даже небольшой бонус в виде термопасты
Достоинства:
Комментарий:
Надо будет проверить. Пять звёзд за доставку и отправку.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил на ПК 2007 г. выпуска. Работает исправно. Отличная упаковка.
Достоинства:
Комментарий:
Каротает комп старый но с ними тянет.
Достоинства:
Комментарий:
Оперативка работает четко, цена хорошая, компьютер работает четко, беру уже не первый раз, спасибо большое продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Память доставлена в заводской упаковке. Всё работает. Спасибо продавцу за небольшой подарок в виде термопасты! Немного "оживил" офисного старичка.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая оператива, цена нормальная, комп стал заметно быстрее, спасибо большое продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел очень хорошо упакован. Всё цело, установили - всё работает. Очень довольны. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
в отличном качестве. установил. работает
Достоинства:
Комментарий:
Рабочая хорошая но этот компьютер умер я зря её покупал но успел посмотреть что она отображается...
Достоинства:
Комментарий:
отлично подошло, всё работает спасибо большое
Достоинства:
Комментарий:
память рабочая - можно брать, определились обе
Достоинства:
Комментарий:
поставили-работает отлично-пока претензий нет
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, всё в рабочем состоянии.
Достоинства:
Комментарий:
объём памяти соответствует заявленному
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в свой старенький компьютер, модули рабочие, на вид новые, всё работает.... старичок ещё послужит Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Встала сразу. Заработала с полпинка. Работает нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Работает ок! Соответствует описанию и фото.
Достоинства:
Комментарий:
комп старый поэтому искал целенаправленно теперь всё норм
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя, поменял вместо старых плашек, но почему то из за одной не хотел включаться компьютер, оставил одну старую, а вторую новую, пробовал менять не включается операционка, через какое то время поставил вторую новую плашку все заработало, не знаю причины, может что то не так сделал, но все пошло.
Достоинства:
Комментарий:
Всё норм!!Было 2гб на старичке..Поставил и и стало 4гб..Как печатная машинка и видео плеер и в нет полазить поработает на даче
Достоинства:
Комментарий:
Пришло в срок. Соответствует описанию и характеристикам. Установили, работает отлично! Спасибо за качество!
Достоинства:
Комментарий:
Привет Всем. Взял еще память DDR2 800? До этого уже брал то же самое. У меня стояла память с таймингом 8-8-8-15 4 GB (2 планки). Теперь стоит 4 планки по 2 gb с таймингом 8-8-8-16 ВСЕ работает, системная плата ASUS P5QL/EPU. Спасибо.
Отзывы о товаре Память оперативная DDR2 Kingston 2Gb 800MHz (KVR800D2N6/2G)
Достоинства:
Комментарий:
Всё завелось на 775, упаковка хорошая, даже небольшой бонус в виде термопасты
Достоинства:
Комментарий:
Надо будет проверить. Пять звёзд за доставку и отправку.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил на ПК 2007 г. выпуска. Работает исправно. Отличная упаковка.
Достоинства:
Комментарий:
Каротает комп старый но с ними тянет.
Достоинства:
Комментарий:
Оперативка работает четко, цена хорошая, компьютер работает четко, беру уже не первый раз, спасибо большое продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Память доставлена в заводской упаковке. Всё работает. Спасибо продавцу за небольшой подарок в виде термопасты! Немного "оживил" офисного старичка.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая оператива, цена нормальная, комп стал заметно быстрее, спасибо большое продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел очень хорошо упакован. Всё цело, установили - всё работает. Очень довольны. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
в отличном качестве. установил. работает
Достоинства:
Комментарий:
Рабочая хорошая но этот компьютер умер я зря её покупал но успел посмотреть что она отображается...
Достоинства:
Комментарий:
отлично подошло, всё работает спасибо большое
Достоинства:
Комментарий:
память рабочая - можно брать, определились обе
Достоинства:
Комментарий:
поставили-работает отлично-пока претензий нет
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, всё в рабочем состоянии.
Достоинства:
Комментарий:
объём памяти соответствует заявленному
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в свой старенький компьютер, модули рабочие, на вид новые, всё работает.... старичок ещё послужит Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Встала сразу. Заработала с полпинка. Работает нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Работает ок! Соответствует описанию и фото.
Достоинства:
Комментарий:
комп старый поэтому искал целенаправленно теперь всё норм
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя, поменял вместо старых плашек, но почему то из за одной не хотел включаться компьютер, оставил одну старую, а вторую новую, пробовал менять не включается операционка, через какое то время поставил вторую новую плашку все заработало, не знаю причины, может что то не так сделал, но все пошло.
Достоинства:
Комментарий:
Всё норм!!Было 2гб на старичке..Поставил и и стало 4гб..Как печатная машинка и видео плеер и в нет полазить поработает на даче
Достоинства:
Комментарий:
Пришло в срок. Соответствует описанию и характеристикам. Установили, работает отлично! Спасибо за качество!
Достоинства:
Комментарий:
Привет Всем. Взял еще память DDR2 800? До этого уже брал то же самое. У меня стояла память с таймингом 8-8-8-15 4 GB (2 планки). Теперь стоит 4 планки по 2 gb с таймингом 8-8-8-16 ВСЕ работает, системная плата ASUS P5QL/EPU. Спасибо.