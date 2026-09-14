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Память оперативная DDR3 Qumo 8Gb 1600MHz (QUM3S-8G1600C11L) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR3 Qumo 8Gb 1600MHz (QUM3S-8G1600C11L)

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Память оперативная DDR3 Qumo 8Gb 1600MHz (QUM3S-8G1600C11L) - фото 1
Память оперативная DDR3 Qumo 8Gb 1600MHz (QUM3S-8G1600C11L) - фото 2
Память оперативная DDR3 Qumo 8Gb 1600MHz (QUM3S-8G1600C11L) - фото 3
Память оперативная DDR3 Qumo 8Gb 1600MHz (QUM3S-8G1600C11L) - фото 4
Память оперативная DDR3 Qumo 8Gb 1600MHz (QUM3S-8G1600C11L) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
  • Память оперативная DDR3 Qumo 8Gb 1600MHz (QUM3S-8G1600C11L) - фото 1
  • Память оперативная DDR3 Qumo 8Gb 1600MHz (QUM3S-8G1600C11L) - фото 2
  • Память оперативная DDR3 Qumo 8Gb 1600MHz (QUM3S-8G1600C11L) - фото 3
  • Память оперативная DDR3 Qumo 8Gb 1600MHz (QUM3S-8G1600C11L) - фото 4
  • Память оперативная DDR3 Qumo 8Gb 1600MHz (QUM3S-8G1600C11L) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 479592
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Память оперативная DDR3 Qumo 8Gb 1600MHz (QUM3S-8G1600C11L)
2 860 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
20

Описание товара Память оперативная DDR3 Qumo 8Gb 1600MHz (QUM3S-8G1600C11L)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль DDR3 - оптимальное решение для апгрейда старого или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Объём в 8 ГБ позволит комфортно работать с офисными приложениями, сёрфить в интернете с множеством вкладок и даже запускать нетребовательные игры. Для современных игровых сборок или рабочих станций для монтажа видео лучше рассматривать актуальные поколения DDR4 или DDR5 с большим объёмом и скоростью.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR3, который использовался в платформах Intel и AMD, актуальных примерно с 2007 по 2015 год. Планка выполнена в форм-факторе DIMM для настольных компьютеров, поэтому её невозможно установить в ноутбук или материнскую плату со слотами для DDR4, DDR5 или более старых поколений. Совместимость определяется исключительно физическим слотом на материнской плате.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает объёмом 8 ГБ и работает на эффективной частоте 1600 МГц. Такой скорости для платформы DDR3 достаточно для плавной работы в повседневных задачах, она обеспечивает хорошую пропускную способность для двухканального режима. В играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, прирост от частоты 1600 МГц по сравнению с базовой 1333 МГц будет умеренным, но заметным, особенно в паре с процессором среднего уровня того времени.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Основной тайминг CAS Latency (CL) у данной модели составляет 11 тактов (CL11), что является типичным значением для памяти DDR3-1600. Рабочее напряжение стандартно для этого поколения - 1.5 В. Данный модуль не поддерживает технологию XMP для автоматического разгона, его заявленная частота 1600 МГц является номинальной и обычно достигается при установке в слот с поддержкой соответствующего профиля или при ручном выборе частоты в BIOS материнской платы.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными материнскими платами, имеющими слоты DIMM для памяти DDR3. Это могут быть платы на чипсетах Intel серий 6x, 7x, 8x, 9x (например, H61, B75, Z77) или AMD серий 700, 800, 900 (например, 970, 990FX). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает модули объёмом 8 ГБ каждый и частоту 1600 МГц, сверившись с её спецификацией.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти не оснащена радиатором и имеет простой низкопрофильный дизайн. Это снижает её стоимость и полностью исключает риск конфликта с установкой даже самых крупных процессорных кулеров. Для работы на заявленной частоте 1600 МГц дополнительное охлаждение не требуется, так как стандартное тепловыделение модулей DDR3 невелико.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность подсистемы памяти, необходимо установить две идентичные планки в правильные слоты на материнской плате (обычно окрашены в один цвет). Если вы докупаете эту планку к уже установленной, старайтесь выбирать модуль с максимально схожими характеристиками - той же частоты, таймингов и объёма.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это устаревший стандарт DDR3, который не совместим с современными платформами. Перед покупкой точно определите поколение памяти, поддерживаемое вашей материнской платой. Учитывайте, что для выхода на частоту 1600 МГц может потребоваться её ручной выбор в настройках BIOS, если плата по умолчанию устанавливает более консервативные значения. Этот модуль станет отличным и экономичным способом увеличить объём оперативной памяти до 8 или 16 ГБ (в двухканале) для старой, но ещё функциональной системы.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR3 Qumo 8Gb 1600MHz (QUM3S-8G1600C11L)




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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль DDR3 - оптимальное решение для апгрейда старого или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Объём в 8 ГБ позволит комфортно работать с офисными приложениями, сёрфить в интернете с множеством вкладок и даже запускать нетребовательные игры. Для современных игровых сборок или рабочих станций для монтажа видео лучше рассматривать актуальные поколения DDR4 или DDR5 с большим объёмом и скоростью.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR3, который использовался в платформах Intel и AMD, актуальных примерно с 2007 по 2015 год. Планка выполнена в форм-факторе DIMM для настольных компьютеров, поэтому её невозможно установить в ноутбук или материнскую плату со слотами для DDR4, DDR5 или более старых поколений. Совместимость определяется исключительно физическим слотом на материнской плате.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает объёмом 8 ГБ и работает на эффективной частоте 1600 МГц. Такой скорости для платформы DDR3 достаточно для плавной работы в повседневных задачах, она обеспечивает хорошую пропускную способность для двухканального режима. В играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, прирост от частоты 1600 МГц по сравнению с базовой 1333 МГц будет умеренным, но заметным, особенно в паре с процессором среднего уровня того времени.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Основной тайминг CAS Latency (CL) у данной модели составляет 11 тактов (CL11), что является типичным значением для памяти DDR3-1600. Рабочее напряжение стандартно для этого поколения - 1.5 В. Данный модуль не поддерживает технологию XMP для автоматического разгона, его заявленная частота 1600 МГц является номинальной и обычно достигается при установке в слот с поддержкой соответствующего профиля или при ручном выборе частоты в BIOS материнской платы.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными материнскими платами, имеющими слоты DIMM для памяти DDR3. Это могут быть платы на чипсетах Intel серий 6x, 7x, 8x, 9x (например, H61, B75, Z77) или AMD серий 700, 800, 900 (например, 970, 990FX). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает модули объёмом 8 ГБ каждый и частоту 1600 МГц, сверившись с её спецификацией.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти не оснащена радиатором и имеет простой низкопрофильный дизайн. Это снижает её стоимость и полностью исключает риск конфликта с установкой даже самых крупных процессорных кулеров. Для работы на заявленной частоте 1600 МГц дополнительное охлаждение не требуется, так как стандартное тепловыделение модулей DDR3 невелико.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность подсистемы памяти, необходимо установить две идентичные планки в правильные слоты на материнской плате (обычно окрашены в один цвет). Если вы докупаете эту планку к уже установленной, старайтесь выбирать модуль с максимально схожими характеристиками - той же частоты, таймингов и объёма.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это устаревший стандарт DDR3, который не совместим с современными платформами. Перед покупкой точно определите поколение памяти, поддерживаемое вашей материнской платой. Учитывайте, что для выхода на частоту 1600 МГц может потребоваться её ручной выбор в настройках BIOS, если плата по умолчанию устанавливает более консервативные значения. Этот модуль станет отличным и экономичным способом увеличить объём оперативной памяти до 8 или 16 ГБ (в двухканале) для старой, но ещё функциональной системы.

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Доставка
Отзывы


Купить Память оперативная DDR3 Qumo 8Gb 1600MHz (QUM3S-8G1600C11L) - по цене 2860 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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