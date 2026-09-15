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Оперативная память Indilinx DDR3 DIMM 8Gb 1600MHz (IND-ID3P16SP08X) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Indilinx DDR3 DIMM 8Gb 1600MHz (IND-ID3P16SP08X)

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Оперативная память Indilinx DDR3 DIMM 8Gb 1600MHz (IND-ID3P16SP08X) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
  • Оперативная память Indilinx DDR3 DIMM 8Gb 1600MHz (IND-ID3P16SP08X) - фото 1
  • Оперативная память Indilinx DDR3 DIMM 8Gb 1600MHz (IND-ID3P16SP08X) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 657152
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Оперативная память Indilinx DDR3 DIMM 8Gb 1600MHz (IND-ID3P16SP08X)
1 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Indilinx
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Напряжение питания
1, 5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память Indilinx DDR3 DIMM 8Gb 1600MHz (IND-ID3P16SP08X)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти является отличным решением для бюджетного апгрейда старого настольного ПК или сборки недорогой офисной или домашней системы. Он обеспечит достаточный для комфортной работы объём в 8 ГБ, справляясь с множеством вкладок в браузере, офисными приложениями, просмотром видео и нетребовательными играми. Для современных игровых сборок или рабочих станций для монтажа видео он может оказаться на пределе или недостаточным, но для повседневных задач и легкого продления жизни систем на платформах LGA 1150, 1151 или AM3+ его производительности будет вполне достаточно.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR3, что сразу определяет его совместимость только с соответствующими слотами на материнских платах, выпущенных примерно в период с 2007 по 2015 год. Поколение DDR3 сегодня считается устаревшим для новых сборок, но остается актуальным для обновления существующих компьютеров. Форм-фактор DIMM указывает на то, что это планка для настольного компьютера, которая физически не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где требуется меньший по размеру стандарт SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 8 ГБ, что для платформы DDR3 является солидным показателем, часто позволяющим обойтись одной планкой для базовых задач. Рабочая частота 1600 МГц является распространённым и сбалансированным значением для этого поколения, обеспечивая хорошую пропускную способность. В реальных сценариях такая связка объёма и скорости сделает систему заметно отзывчивее по сравнению с базовыми комплектами на 4 ГБ и 1333 МГц, особенно в многозадачности, хотя для серьёзных нагрузок предпочтительнее комплект из двух планок для активации двухканального режима.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги этой памяти, вероятно, соответствуют типовым значениям для частоты 1600 МГц, например, CL11, что обеспечивает приемлемую латентность для своего класса. Стандартное напряжение для DDR3 составляет 1.5 В, что важно учитывать при совместимости со старыми материнскими платами. Скорее всего, этот модуль не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, а работает на заявленных характеристиках по умолчанию (JEDEC), что делает его установку максимально простой и подходящей для самых стабильных конфигураций без ручных настроек в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel на чипсетах, поддерживающих DDR3 (например, H81, B85, H97, Z87, Z97) и с платформами AMD для процессоров Phenom II, FX и ранних серий A-серии на разъёмах AM3/AM3+/FM2. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DIMM для DDR3, а не для DDR4 или DDR2, так как поколения памяти физически и электрически несовместимы. Большинство плат без проблем поддерживают частоту 1600 МГц, часто это максимальный номинал для бюджетных чипсетов.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Судя по описанию, данный модуль, вероятно, выполнен в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это является преимуществом, так как планка гарантированно не будет конфликтовать с крупными процессорными кулерами в компактных корпусах. Для стандартной частоты 1600 МГц и напряжения 1.5 В активное охлаждение не является критически необходимым, поэтому простая конструкция способствует хорошей совместимости и надёжной работе в составе любой системы.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар, скорее всего, представляет собой одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для максимального быстродействия на совместимых платформах рекомендуется устанавливать парные модули в соответствующие слоты для активации двухканального режима, который может значительно повысить производительность встроенной графики и в некоторых приложениях. Если вы планируете расширение, стоит искать максимально схожий по характеристикам модуль, но идеальным вариантом изначально является покупка готового двухканального комплекта из двух планок.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это поколение DDR3, которое подходит только для старых платформ. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает именно этот тип памяти и объём 8 ГБ на один слот (это можно проверить на сайте производителя платы). Поскольку модуль, вероятно, не имеет XMP, он будет работать на частоте 1600 МГц только если её поддерживает процессор и материнская плата; в противном случае система может понизить частоту до 1333 МГц. Этот модуль оптимален для простого и недорогого увеличения оперативной памяти в уже работающем ПК, но для новой сборки однозначно следует рассматривать современные стандарты DDR4 или DDR5.



Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR3, 8 Гб DDR4

Отзывы о товаре Оперативная память Indilinx DDR3 DIMM 8Gb 1600MHz (IND-ID3P16SP08X)




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Характеристики
Бренд
Indilinx
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Напряжение питания
1, 5
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти является отличным решением для бюджетного апгрейда старого настольного ПК или сборки недорогой офисной или домашней системы. Он обеспечит достаточный для комфортной работы объём в 8 ГБ, справляясь с множеством вкладок в браузере, офисными приложениями, просмотром видео и нетребовательными играми. Для современных игровых сборок или рабочих станций для монтажа видео он может оказаться на пределе или недостаточным, но для повседневных задач и легкого продления жизни систем на платформах LGA 1150, 1151 или AM3+ его производительности будет вполне достаточно.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR3, что сразу определяет его совместимость только с соответствующими слотами на материнских платах, выпущенных примерно в период с 2007 по 2015 год. Поколение DDR3 сегодня считается устаревшим для новых сборок, но остается актуальным для обновления существующих компьютеров. Форм-фактор DIMM указывает на то, что это планка для настольного компьютера, которая физически не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где требуется меньший по размеру стандарт SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 8 ГБ, что для платформы DDR3 является солидным показателем, часто позволяющим обойтись одной планкой для базовых задач. Рабочая частота 1600 МГц является распространённым и сбалансированным значением для этого поколения, обеспечивая хорошую пропускную способность. В реальных сценариях такая связка объёма и скорости сделает систему заметно отзывчивее по сравнению с базовыми комплектами на 4 ГБ и 1333 МГц, особенно в многозадачности, хотя для серьёзных нагрузок предпочтительнее комплект из двух планок для активации двухканального режима.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги этой памяти, вероятно, соответствуют типовым значениям для частоты 1600 МГц, например, CL11, что обеспечивает приемлемую латентность для своего класса. Стандартное напряжение для DDR3 составляет 1.5 В, что важно учитывать при совместимости со старыми материнскими платами. Скорее всего, этот модуль не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, а работает на заявленных характеристиках по умолчанию (JEDEC), что делает его установку максимально простой и подходящей для самых стабильных конфигураций без ручных настроек в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel на чипсетах, поддерживающих DDR3 (например, H81, B85, H97, Z87, Z97) и с платформами AMD для процессоров Phenom II, FX и ранних серий A-серии на разъёмах AM3/AM3+/FM2. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DIMM для DDR3, а не для DDR4 или DDR2, так как поколения памяти физически и электрически несовместимы. Большинство плат без проблем поддерживают частоту 1600 МГц, часто это максимальный номинал для бюджетных чипсетов.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Судя по описанию, данный модуль, вероятно, выполнен в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это является преимуществом, так как планка гарантированно не будет конфликтовать с крупными процессорными кулерами в компактных корпусах. Для стандартной частоты 1600 МГц и напряжения 1.5 В активное охлаждение не является критически необходимым, поэтому простая конструкция способствует хорошей совместимости и надёжной работе в составе любой системы.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар, скорее всего, представляет собой одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для максимального быстродействия на совместимых платформах рекомендуется устанавливать парные модули в соответствующие слоты для активации двухканального режима, который может значительно повысить производительность встроенной графики и в некоторых приложениях. Если вы планируете расширение, стоит искать максимально схожий по характеристикам модуль, но идеальным вариантом изначально является покупка готового двухканального комплекта из двух планок.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это поколение DDR3, которое подходит только для старых платформ. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает именно этот тип памяти и объём 8 ГБ на один слот (это можно проверить на сайте производителя платы). Поскольку модуль, вероятно, не имеет XMP, он будет работать на частоте 1600 МГц только если её поддерживает процессор и материнская плата; в противном случае система может понизить частоту до 1333 МГц. Этот модуль оптимален для простого и недорогого увеличения оперативной памяти в уже работающем ПК, но для новой сборки однозначно следует рассматривать современные стандарты DDR4 или DDR5.



Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR3, 8 Гб DDR4
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Оперативная память Indilinx DDR3 DIMM 8Gb 1600MHz (IND-ID3P16SP08X) - стоимость товара 1910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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