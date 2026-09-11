Описание товара Память оперативная DDR4 AMD 4Gb 2666MHz pc-21300 (R744G2606U1S-U)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль DDR4 оптимально подходит для базового апгрейда или сборки недорогого офисного, мультимедийного или домашнего компьютера. Его объема в 4 ГБ достаточно для комфортной работы с документами, веб-серфинга с несколькими десятками вкладок и нетребовательных приложений. Для современных игр, профессионального монтажа видео или работы с тяжелыми проектами этого объема будет критически мало, поэтому модуль стоит рассматривать как минимальное решение или как компонент для увеличения общего объема памяти в паре с аналогичной планкой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует стандарт DDR4, который обеспечивает более высокую эффективную частоту и сниженное энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Данный тип памяти совместим только с материнскими платами, оснащенными слотами DIMM под DDR4. Это распространенный форм-фактор для настольных персональных компьютеров, и установить его в ноутбук или плату со слотами DDR3 физически невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Объем одного модуля составляет 4 гигабайта, что является точкой входа для систем на платформе DDR4. Частота 2666 МГц (PC-21300) предлагает хороший баланс для повседневных задач, обеспечивая достаточную пропускную способность для отзывчивости системы. Разница с более медленными модулями на 2133 или 2400 МГц в простых сценариях может быть неочевидной, но при работе с вкладками браузера или легкой многозадачности более высокая частота даст небольшой, но полезный прирост в плавности.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Рабочее напряжение модуля составляет стандартные для DDR4 1.2 В, что способствует низкому тепловыделению и энергоэффективности. Скорее всего, данный модуль работает с базовыми таймингами, заложенными в спецификацию JEDEC для частоты 2666 МГц, и не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP. Это означает, что для работы на заявленной частоте не потребуется ручных настроек в BIOS - плата автоматически определит и применит корректные параметры, что идеально для простых сборок без разгона.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными процессорами и платформами AMD и Intel, поддерживающими стандарт DDR4. Важно помнить, что максимальная поддерживаемая частота памяти зависит от контроллера памяти в самом процессоре и возможностей материнской платы. Большинство современных базовых чипсетов без проблем работают с частотой 2666 МГц. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность, рекомендуется установить две идентичные планки в правильные слоты на материнской плате.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в простом форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Это снижает общую высоту планки и гарантирует отсутствие конфликтов с любыми, даже самыми массивными процессорными кулерами. Отсутствие радиатора не является проблемой, так как на частоте 2666 МГц и напряжении 1.2 В модуль практически не нагревается даже под длительной нагрузкой. Подсветка также отсутствует, что соответствует его бюджетному позиционированию.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для достижения максимальной производительности настоятельно рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в слоты материнской платы, активируя двухканальный режим работы памяти. В двухканальном режиме пропускная способность удваивается, что делает систему заметно отзывчивее. Расширяя объем в будущем, старайтесь подбирать модуль с максимально близкими характеристиками по частоте, объему и таймингам, чтобы минимизировать риски нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - объем в 4 ГБ, которого сегодня недостаточно для комфортного использования Windows 10 или 11 вместе с несколькими приложениями. Рассматривайте эту планку либо как временное решение, либо сразу в паре для получения 8 ГБ в двухканале. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, а не для DDR3 или DDR5. Эта память - разумный выбор для строгого бюджета, офисной сборки или апгрейда старого ПК с DDR4, но для игр и творческих задач лучше начать с комплекта от 8 ГБ (2x4 ГБ) или сразу 16 ГБ.