Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 64Gb 3600Mhz (PVSR464G360C0K)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти объемом 64 ГБ предназначен для энтузиастов, профессионалов и опытных геймеров, которые работают с ресурсоемкими задачами. Он идеально подходит для сборки производительной рабочей станции для видеомонтажа, 3D-рендеринга, работы с виртуальными машинами или сложными инженерными проектами, где критически важен большой объем быстрой памяти. Для современных игр в разрешении 1440p и 4K такой объем станет отличным заделом на будущее, полностью исключая любые подтормаживания из-за нехватки ОЗУ, даже при параллельной стриминге и работе в фоне.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая является актуальным и оптимальным по соотношению цены и производительности поколением для большинства современных настольных платформ. Это значит, что модули совместимы с процессорами Intel Core 10-14-го поколений и AMD Ryzen серий 3000, 5000 и 7000 на сокетах AM4. Форм-фактор - DIMM для полноразмерных настольных компьютеров, поэтому они физически не подойдут для ноутбуков или компактных систем, где используются планки SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ - этого более чем достаточно для одновременной работы с десятками вкладок, тяжелыми приложениями Adobe, играми и сервисами без обращения к медленному файлу подкачки. Частота 3600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что для процессоров AMD Ryzen с архитектурой Zen 2, Zen 3 и Zen 4 является "золотым" стандартом, хорошо согласующимся с частотой контроллера памяти Infinity Fabric. На платформах Intel такая частота также даст заметный прирост в играх и приложениях, чувствительных к скорости подсистемы памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модули работают на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что говорит о хорошем энергоэффективном потенциале. Для достижения заявленной высокой частоты 3600 МГц поддерживается профиль Intel Extreme Memory Profile (XMP) версии 2.0. Это означает, что для активации максимальной скорости не требуется ручная настройка сложных таймингов в BIOS - достаточно выбрать соответствующий профиль XMP, и система автоматически примет нужные параметры, включая основные задержки.

Совместимость с платформой

Память совместима с большинством материнских плат на чипсетах Intel Z490, B560, Z590, Z690, Z790 и AMD B450, X470, B550, X570, а также с новыми платформами AM5 (требуются модули DDR5). Ключевой момент - необходимо убедиться, что ваша материнская плата официально поддерживает работу с модулями объемом 32 ГБ в каждом слоте и такую высокую частоту в двухканальном режиме. На некоторых старых платах с Ryzen 3000 для стабильной работы на 3600 МГц может потребоваться обновление BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами черного цвета, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти во время длительной нагрузки, способствуя стабильности работы на высоких частотах. Конструкция радиаторов не отличается чрезмерной высотой, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными или СЖК-кулерами процессора, обеспечивая совместимость с большинством корпусных сборок. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных и производительных систем без акцента на визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей по 32 ГБ, что из коробки позволяет задействовать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность процессора и итоговый FPS в играх. Для правильной активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, следуя инструкции к плате.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для памяти DDR4, так как они не совместимы физически и электрически со старыми DDR3 или новыми DDR5. Учитывайте, что для полного раскрытия потенциала частоты 3600 МГц нужна достаточно современная платформа; на бюджетных чипсетах или с некоторыми процессорами память может запуститься на меньшей, стандартной частоте (например, 2133 или 2666 МГц). Этот комплект - идеальный выбор для пользователей, которым необходим большой и быстрый объем ОЗУ для профессиональных задач или будущего апгрейда; для простого офисного ПК или базового игрового компьютера такой объем будет избыточным.