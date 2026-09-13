Память оперативная A-Data LANCER BLADE RGB DDR5 DIMM 6000MHz 2х16GB (AX5U6000C3616G-DTLABRWH)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная A-Data LANCER BLADE RGB DDR5 DIMM 6000MHz 2х16GB (AX5U6000C3616G-DTLABRWH)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 отлично подходит для сборки современного игрового ПК или мощной рабочей станции для монтажа видео и работы с графикой. Его объема в 32 ГБ достаточно для комфортного гейминга в 4K, работы с несколькими требовательными приложениями одновременно и обработки больших проектов в профессиональном софте. Частота 6000 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что будет заметно в играх нового поколения и тяжелых вычислительных задачах, делая этот комплект сбалансированным выбором для продвинутых пользователей.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули относятся к самому современному поколению DDR5, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR4. Форм-фактор DIMM указывает, что эти планки предназначены исключительно для настольных компьютеров и не подойдут для ноутбуков. Важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами под DDR4, поэтому проверьте, что ваша материнская плата рассчитана именно на это поколение.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Такой объем исключает нехватку памяти при многозадачности и работе с большими данными. Заявленная частота 6000 МГц значительно увеличивает скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на минимальный FPS и плавность в играх, а также сокращает время рендера и обработки файлов в профессиональных приложениях.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модулей, включая первичную задержку CL36, оптимизированы для работы на высокой частоте 6000 МГц, обеспечивая хороший баланс между низкой латентностью и высокой пропускной способностью. Для автоматического достижения этих параметров поддерживается технология Intel XMP 3.0, позволяющая активировать профиль разгона одной настройкой в BIOS материнской платы без сложных ручных манипуляций.
Совместимость с платформой
Память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии, поддерживающих стандарт DDR5. Однако для выхода на заявленные 6000 МГц необходима материнская плата с соответствующими возможностями, а для платформ AMD часто требуется обновление BIOS для стабильной работы высокочастотных модулей. Всегда проверяйте списки поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло при интенсивной работе на высоких частотах, поддерживая стабильность системы. Верхняя часть планок украшена адресуемой RGB-подсветкой, которую можно синхронизировать с экосистемами ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion и другими для создания единого светового оформления внутри корпуса.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в комплекте из двух идентичных модулей, что является оптимальным для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, значительно повышая общую производительность системы. Для правильной установки планки следует размещать в соответствующих слотах материнской платы, обычно это слоты A2 и B2.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DDR5 и официально поддерживает частоты около 6000 МГц. Высокие радиаторы на планках могут конфликтовать с крупными башенными кулерами для процессора, поэтому проверьте свободное пространство в корпусе. Для стабильной работы на заявленных частотах на платформах AMD часто требуется ручное включение профиля EXPO (аналог XMP) в BIOS и его последняя версия. Этот комплект является отличным выбором для сбалансированной сборки, но если ваши задачи ограничены офисной работой, можно рассмотреть более доступные варианты DDR5 с меньшей частотой.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 отлично подходит для сборки современного игрового ПК или мощной рабочей станции для монтажа видео и работы с графикой. Его объема в 32 ГБ достаточно для комфортного гейминга в 4K, работы с несколькими требовательными приложениями одновременно и обработки больших проектов в профессиональном софте. Частота 6000 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что будет заметно в играх нового поколения и тяжелых вычислительных задачах, делая этот комплект сбалансированным выбором для продвинутых пользователей.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули относятся к самому современному поколению DDR5, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR4. Форм-фактор DIMM указывает, что эти планки предназначены исключительно для настольных компьютеров и не подойдут для ноутбуков. Важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами под DDR4, поэтому проверьте, что ваша материнская плата рассчитана именно на это поколение.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Такой объем исключает нехватку памяти при многозадачности и работе с большими данными. Заявленная частота 6000 МГц значительно увеличивает скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на минимальный FPS и плавность в играх, а также сокращает время рендера и обработки файлов в профессиональных приложениях.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модулей, включая первичную задержку CL36, оптимизированы для работы на высокой частоте 6000 МГц, обеспечивая хороший баланс между низкой латентностью и высокой пропускной способностью. Для автоматического достижения этих параметров поддерживается технология Intel XMP 3.0, позволяющая активировать профиль разгона одной настройкой в BIOS материнской платы без сложных ручных манипуляций.
Совместимость с платформой
Память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии, поддерживающих стандарт DDR5. Однако для выхода на заявленные 6000 МГц необходима материнская плата с соответствующими возможностями, а для платформ AMD часто требуется обновление BIOS для стабильной работы высокочастотных модулей. Всегда проверяйте списки поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло при интенсивной работе на высоких частотах, поддерживая стабильность системы. Верхняя часть планок украшена адресуемой RGB-подсветкой, которую можно синхронизировать с экосистемами ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion и другими для создания единого светового оформления внутри корпуса.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в комплекте из двух идентичных модулей, что является оптимальным для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, значительно повышая общую производительность системы. Для правильной установки планки следует размещать в соответствующих слотах материнской платы, обычно это слоты A2 и B2.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DDR5 и официально поддерживает частоты около 6000 МГц. Высокие радиаторы на планках могут конфликтовать с крупными башенными кулерами для процессора, поэтому проверьте свободное пространство в корпусе. Для стабильной работы на заявленных частотах на платформах AMD часто требуется ручное включение профиля EXPO (аналог XMP) в BIOS и его последняя версия. Этот комплект является отличным выбором для сбалансированной сборки, но если ваши задачи ограничены офисной работой, можно рассмотреть более доступные варианты DDR5 с меньшей частотой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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