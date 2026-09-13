Описание товара Память оперативная A-Data LANCER BLADE RGB DDR5 DIMM 6000MHz 2х16GB (AX5U6000C3616G-DTLABRWH)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 отлично подходит для сборки современного игрового ПК или мощной рабочей станции для монтажа видео и работы с графикой. Его объема в 32 ГБ достаточно для комфортного гейминга в 4K, работы с несколькими требовательными приложениями одновременно и обработки больших проектов в профессиональном софте. Частота 6000 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что будет заметно в играх нового поколения и тяжелых вычислительных задачах, делая этот комплект сбалансированным выбором для продвинутых пользователей.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули относятся к самому современному поколению DDR5, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR4. Форм-фактор DIMM указывает, что эти планки предназначены исключительно для настольных компьютеров и не подойдут для ноутбуков. Важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами под DDR4, поэтому проверьте, что ваша материнская плата рассчитана именно на это поколение.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Такой объем исключает нехватку памяти при многозадачности и работе с большими данными. Заявленная частота 6000 МГц значительно увеличивает скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на минимальный FPS и плавность в играх, а также сокращает время рендера и обработки файлов в профессиональных приложениях.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модулей, включая первичную задержку CL36, оптимизированы для работы на высокой частоте 6000 МГц, обеспечивая хороший баланс между низкой латентностью и высокой пропускной способностью. Для автоматического достижения этих параметров поддерживается технология Intel XMP 3.0, позволяющая активировать профиль разгона одной настройкой в BIOS материнской платы без сложных ручных манипуляций.

Совместимость с платформой

Память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии, поддерживающих стандарт DDR5. Однако для выхода на заявленные 6000 МГц необходима материнская плата с соответствующими возможностями, а для платформ AMD часто требуется обновление BIOS для стабильной работы высокочастотных модулей. Всегда проверяйте списки поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло при интенсивной работе на высоких частотах, поддерживая стабильность системы. Верхняя часть планок украшена адресуемой RGB-подсветкой, которую можно синхронизировать с экосистемами ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion и другими для создания единого светового оформления внутри корпуса.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в комплекте из двух идентичных модулей, что является оптимальным для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, значительно повышая общую производительность системы. Для правильной установки планки следует размещать в соответствующих слотах материнской платы, обычно это слоты A2 и B2.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DDR5 и официально поддерживает частоты около 6000 МГц. Высокие радиаторы на планках могут конфликтовать с крупными башенными кулерами для процессора, поэтому проверьте свободное пространство в корпусе. Для стабильной работы на заявленных частотах на платформах AMD часто требуется ручное включение профиля EXPO (аналог XMP) в BIOS и его последняя версия. Этот комплект является отличным выбором для сбалансированной сборки, но если ваши задачи ограничены офисной работой, можно рассмотреть более доступные варианты DDR5 с меньшей частотой.