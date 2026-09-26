Описание товара Оперативная память ТМИ, DDR5, 16Gb (1x16 Gb), 4800 MHz, CL40, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Эта планка памяти DDR5 SO-DIMM станет отличным выбором для владельцев современных ноутбуков и мини-ПК, которым требуется надежный апгрейд или сборка системы с прицелом на хороший запас оперативной памяти. Её конфигурация в 16 ГБ на один модуль идеально подходит для многозадачной работы с десятками вкладок в браузере, офисными пакетами и даже некоторыми нетребовательными играми или программами для монтажа, где объём зачастую важнее экстремальной скорости. Она находится на ступень выше базовых комплектов для офисной работы, обеспечивая комфорт в повседневных нагрузках, но не предназначена для экстремального разгона или сборки топовых игровых систем, где критична высокая частота и двухканальный режим.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR5, новейшего поколения оперативной памяти для современных платформ, предлагающего повышенную пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Ключевой особенностью данного продукта является форм-фактор SO-DIMM - компактный размер, разработанный специально для установки в ноутбуки, неттопы, моноблоки и другие системы с ограниченным внутренним пространством. Крайне важно понимать, что этот модуль физически и электрически несовместим со слотами для настольной памяти DIMM и предназначен исключительно для устройств с соответствующими слотами SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 16 ГБ, что для большинства пользователей ноутбуков является оптимальным и достаточным уровнем для комфортной работы. Базовая частота работы этого модуля равна 4800 МГц, что является стандартной для начального уровня DDR5 и обеспечивает значительный прирост в пропускной способности данных по сравнению с типичными скоростями DDR4. В реальных сценариях такая частота позитивно скажется на общей отзывчивости системы, скорости загрузки приложений и плавности работы в графических интерфейсах, однако для специализированных задач, сильно зависящих от скорости памяти (например, некоторые профессиональные рендеры или вычисления), могут быть предпочтительны комплекты с более высокой частотой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Латентность памяти, описываемая таймингами, у данной модели составляет CL40, что типично для модулей DDR5 начального уровня на частоте 4800 МГц. Рабочее напряжение соответствует стандарту для этого поколения. Стоит отметить, что в компактных системах, таких как ноутбуки, поддержка профилей автоматического разгона вроде XMP или EXPO встречается реже, и память чаще всего работает на базовых частотах, заложенных производителем ноутбука. Поэтому этот модуль стоит рассматривать прежде всего как надежное решение для работы на стандартных параметрах без сложных настроек в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными ноутбуками и компактными системами, оснащенными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт оперативной памяти DDR5. В первую очередь это платформы на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen серии 6000 и новее для мобильных устройств. Перед покупкой критически важно проверить технические характеристики вашего ноутбука или материнской платы мини-ПК на предмет поддержки именно стандарта DDR5 и максимально поддерживаемого объёма на один слот, так как обратной совместимости с DDR4 нет.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является стандартом для большинства модулей SO-DIMM. Это обусловлено строгими ограничениями по свободному пространству внутри корпусов ноутбуков. Отсутствие радиатора не является недостатком для работы на стандартной частоте 4800 МГц, так как тепловыделение в таком режиме находится на приемлемом уровне. Скромный внешний вид гарантирует беспроблемную установку в любой ноутбук, рассчитанный на использование планок стандартной высоты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде одного модуля объёмом 16 ГБ. Для достижения максимальной производительности в системах, поддерживающих двухканальный режим работы памяти, рекомендуется приобрести и установить два идентичных модуля. Это позволит значительно увеличить пропускную способность подсистемы памяти. Если вы планируете расширять объём в будущем, крайне желательно докупать максимально похожий модуль по частоте, таймингам и объёму, а лучше точно такой же, чтобы минимизировать риск нестабильной работы системы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая привязка к ноутбучным системам с поддержкой DDR5. Убедитесь, что ваша платформа соответствует этим требованиям. Поскольку это одиночный модуль, его установка активирует одноканальный режим работы памяти, что не раскрывает весь потенциал производительности современных процессоров. Для сбалансированной сборки или апгрейда рекомендуется изначально рассматривать комплект из двух планок. Данный модуль оптимально подойдет пользователям, которым в первую очередь важен большой объём памяти для работы, а не экстремальная скорость, или тем, кто хочет постепенно наращивать конфигурацию, докупив второй модуль позже.