Описание товара Оперативная память A-Data DDR5 DIMM 6400MHz CL32 - 32Gb (2x16Gb) AX5U6400C3216G-DTLABWH

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти идеально подходит для сборки современного игрового ПК или производительной рабочей станции. Объём 32 ГБ с высокой эффективной частотой позволяет комфортно работать с тяжелыми играми на максимальных настройках, одновременно запуская стриминг, браузер с десятками вкладок и фоновые приложения. Для задач монтажа видео, 3D-рендеринга и работы с большими базами данных этот объём является отличным балансом между стоимостью и производительностью, закрывая потребности большинства продвинутых пользователей и энтузиастов.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули используют стандарт DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению оперативной памяти для настольных компьютеров. Это поколение обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что планки предназначены для установки в стандартные слоты материнских плат настольных ПК и не подойдут для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Частота 6400 МГц является отличным показателем для DDR5, обеспечивая высокую скорость передачи данных между памятью и процессором. В играх это может выражаться в увеличении минимального FPS и снижении задержек, а в рабочих приложениях - в ускорении процессов загрузки, сохранения и обработки файлов, делая систему в целом более отзывчивой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL32, что указывает на хорошую латентность для такой высокой частоты. Рабочее напряжение, как правило, составляет 1.25 - 1.35 В, что является стандартом для DDR5. Для простой активации заявленной скорости комплект поддерживает профиль Intel XMP 3.0, который автоматически применяет оптимальные настройки частоты, таймингов и напряжения в BIOS совместимой материнской платы, избавляя пользователя от ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии и новее, которые имеют контроллер памяти, поддерживающий стандарт DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, так как они несовместимы с DDR4. Для стабильной работы на заявленной частоте 6400 МГц рекомендуется использовать материнские платы среднего и высокого класса.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти при высокой нагрузке, способствуя стабильности работы. Конструкция радиаторов относительно компактна, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка RGB позволяет настроить цветовое оформление сборки и синхронизировать его с другими компонентами через ПО материнской платы или бренда A-Data.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты, рекомендованные руководством к материнской плате, обычно это слоты A2 и B2.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - абсолютная несовместимость с платформами, рассчитанными на DDR4 или более старые стандарты. Перед покупкой обязательно проверьте спецификации вашей материнской платы на поддержку частоты 6400 МГц, так как на некоторых бюджетных моделях память может работать на меньшей, стандартной для процессора частоте. При планировании дальнейшего апгрейда до 64 ГБ стоит приобретать идентичный комплект для максимальной совместимости, хотя смешивание модулей от разных партий иногда может привести к необходимости ручной настройки параметров.