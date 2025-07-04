Память оперативная A-Data 32GB DDR5 6000 DIMM XPG Lancer RGB (AX5U6000C3016G-DCLABK)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная A-Data 32GB DDR5 6000 DIMM XPG Lancer RGB (AX5U6000C3016G-DCLABK)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 создан для геймеров и энтузиастов, которые стремятся получить максимальную производительность в современных играх и требовательных приложениях. Общий объем в 32 ГБ с высокой эффективной частотой идеально справляется с одновременной работой игрового клиента, стриминга, мессенджеров и множества вкладок браузера, не оставляя системе шансов на подтормаживания. Для профессиональных задач, таких как работа с видео в разрешении 4K или сложное 3D-моделирование, этот объем является отличным стартом, хотя для особо ресурсоемких проектов может потребоваться дальнейшее расширение.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая представляет собой новейшее поколение для настольных компьютеров, предлагающее значительно возросшую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для стандартных системных плат стационарных ПК. Крайне важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для предыдущих поколений DDR4 или DDR3, поэтому их установка возможна только в материнские платы, имеющие специально предназначенные для этого слоты.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ высокоскоростной памяти. Рабочая частота 6000 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при многозадачности и общую плавность работы. В играх, особенно тех, что чувствительны к скорости памяти (например, онлайн-шутеры и стратегии), вы ощутите прирост частоты кадров и снижение задержек, а приложения для обработки фото и видео будут быстрее откликаться на операции с большими файлами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой тайминг CAS Latency (CL) для данной модели составляет 30, что в связке с частотой 6000 МГц указывает на низкую латентность и сбалансированную производительность. Модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, что означает наличие предустановленного и протестированного профиля разгона. Для выхода на заявленные параметры достаточно активировать один профиль в BIOS/UEFI вашей материнской платы, что избавляет от сложной ручной настройки частоты, таймингов и напряжения.
Совместимость с платформой
Память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh) и AMD Ryzen серии 7000 (на архитектуре Zen 4), использующих чипсеты с поддержкой DDR5. Для полной гарантии работы на частоте 6000 МГц необходимо убедиться, что ваша конкретная модель материнской платы официально поддерживает такие частоты, а также рекомендуется использовать актуальную версию BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами, которые не только эффективно рассеивают тепло при высоких нагрузках, но и являются частью концепции оформления сборки. Верхняя часть планки оборудована адресуемой RGB-подсветкой, которая может быть синхронизирована с подсветкой других компонентов через ПО материнских плат ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light и другие популярные экосистемы, позволяя создать целостный визуальный образ.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что сразу позволяет активировать двухканальный режим работы, удваивающий эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным. Для корректной активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета, обычно это слоты A2 и B2, согласно руководству к вашей материнской плате. Если вы планируете в будущем увеличить объем до 64 ГБ, лучше всего приобрести аналогичный комплект, так как смешивание модулей от разных партий иногда может приводить к нестабильной работе на высоких частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главное, на что стоит обратить внимание - это обязательное наличие материнской платы с поддержкой стандарта DDR5, поскольку установить эти планки в плату для DDR4 физически невозможно. Перед покупкой проверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на частоте 6000 МГц. Если ваша основная задача - офисная работа и веб-серфинг, то столь высокоскоростная память может оказаться избыточной, и вы можете рассмотреть более доступные варианты DDR4 или DDR5 с меньшей частотой. Данный комплект является оптимальным выбором для тех, кто строит сбалансированную игровую или рабочую систему на самой современной платформе и ценит не только высокую скорость, но и эстетику своей сборки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 создан для геймеров и энтузиастов, которые стремятся получить максимальную производительность в современных играх и требовательных приложениях. Общий объем в 32 ГБ с высокой эффективной частотой идеально справляется с одновременной работой игрового клиента, стриминга, мессенджеров и множества вкладок браузера, не оставляя системе шансов на подтормаживания. Для профессиональных задач, таких как работа с видео в разрешении 4K или сложное 3D-моделирование, этот объем является отличным стартом, хотя для особо ресурсоемких проектов может потребоваться дальнейшее расширение.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая представляет собой новейшее поколение для настольных компьютеров, предлагающее значительно возросшую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для стандартных системных плат стационарных ПК. Крайне важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для предыдущих поколений DDR4 или DDR3, поэтому их установка возможна только в материнские платы, имеющие специально предназначенные для этого слоты.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ высокоскоростной памяти. Рабочая частота 6000 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при многозадачности и общую плавность работы. В играх, особенно тех, что чувствительны к скорости памяти (например, онлайн-шутеры и стратегии), вы ощутите прирост частоты кадров и снижение задержек, а приложения для обработки фото и видео будут быстрее откликаться на операции с большими файлами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой тайминг CAS Latency (CL) для данной модели составляет 30, что в связке с частотой 6000 МГц указывает на низкую латентность и сбалансированную производительность. Модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, что означает наличие предустановленного и протестированного профиля разгона. Для выхода на заявленные параметры достаточно активировать один профиль в BIOS/UEFI вашей материнской платы, что избавляет от сложной ручной настройки частоты, таймингов и напряжения.
Совместимость с платформой
Память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh) и AMD Ryzen серии 7000 (на архитектуре Zen 4), использующих чипсеты с поддержкой DDR5. Для полной гарантии работы на частоте 6000 МГц необходимо убедиться, что ваша конкретная модель материнской платы официально поддерживает такие частоты, а также рекомендуется использовать актуальную версию BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами, которые не только эффективно рассеивают тепло при высоких нагрузках, но и являются частью концепции оформления сборки. Верхняя часть планки оборудована адресуемой RGB-подсветкой, которая может быть синхронизирована с подсветкой других компонентов через ПО материнских плат ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light и другие популярные экосистемы, позволяя создать целостный визуальный образ.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что сразу позволяет активировать двухканальный режим работы, удваивающий эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным. Для корректной активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета, обычно это слоты A2 и B2, согласно руководству к вашей материнской плате. Если вы планируете в будущем увеличить объем до 64 ГБ, лучше всего приобрести аналогичный комплект, так как смешивание модулей от разных партий иногда может приводить к нестабильной работе на высоких частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главное, на что стоит обратить внимание - это обязательное наличие материнской платы с поддержкой стандарта DDR5, поскольку установить эти планки в плату для DDR4 физически невозможно. Перед покупкой проверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на частоте 6000 МГц. Если ваша основная задача - офисная работа и веб-серфинг, то столь высокоскоростная память может оказаться избыточной, и вы можете рассмотреть более доступные варианты DDR4 или DDR5 с меньшей частотой. Данный комплект является оптимальным выбором для тех, кто строит сбалансированную игровую или рабочую систему на самой современной платформе и ценит не только высокую скорость, но и эстетику своей сборки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR5, 16 Гб, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, A-DATA XPG, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Достоинства:
Комментарий:
7600x\nb650\n7800xt\nтесты АИДА64 и ОССТ
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая память ! Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
6000 на экспо держит уверенно
Достоинства:
Комментарий:
Оперативная память хорошая ,работает,на первый взгляд и тайминги и частота хорошая,протестить как следует пока не удалось.
Достоинства:
Комментарий:
как бы то все ничего, но если бы не было чего то было-бы ничего
Отзывы о товаре Память оперативная A-Data 32GB DDR5 6000 DIMM XPG Lancer RGB (AX5U6000C3016G-DCLABK)
Достоинства:
Комментарий:
7600x\nb650\n7800xt\nтесты АИДА64 и ОССТ
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая память ! Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
6000 на экспо держит уверенно
Достоинства:
Комментарий:
Оперативная память хорошая ,работает,на первый взгляд и тайминги и частота хорошая,протестить как следует пока не удалось.
Достоинства:
Комментарий:
как бы то все ничего, но если бы не было чего то было-бы ничего