Оперативная память ТМИ ЦРМП.467526.011-01, DDR5, 16Gb (1x16 Gb), 4800 MHz, CL40
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Характеристики
Описание товара Оперативная память ТМИ ЦРМП.467526.011-01, DDR5, 16Gb (1x16 Gb), 4800 MHz, CL40
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR5 предназначен для пользователей, выполняющих переход на современные платформы Intel Alder Lake, Raptor Lake или AMD Ryzen 7000 и нуждающихся в надёжном и совместимом комплектующем для базовой сборки или апгрейда. Он отлично подойдёт для сборки офисного ПК, домашнего мультимедийного центра или рабочей станции начального уровня, где важна стабильность и соответствие спецификациям. Для игровых систем или рабочих станций, занимающихся рендерингом и монтажом видео, стоит рассмотреть комплекты с более высокой частотой и двухканальной конфигурацией для максимальной производительности.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, последнего на данный момент поколения, которое пришло на смену DDR4. Ключевые отличия включают более высокую базовую частоту, повышенную пропускную способность и новую архитектуру управления питанием. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для установки исключительно в настольные компьютеры, в соответствующие слоты на материнской плате. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами под DDR4 или более старые поколения.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль обладает объёмом 16 ГБ, что является хорошим стартовым показателем для современных систем, позволяя комфортно работать с множеством приложений, браузерных вкладок и нетребовательных игр. Базовая частота 4800 МГц является стандартной для DDR5 и обеспечивает существенный прирост пропускной способности по сравнению с типичными DDR4-решениями, положительно влияя на общую отзывчивость системы и скорость обработки данных. Однако для раскрытия полного потенциала в ресурсоёмких задачах рекомендуется использовать два таких модуля в двухканальном режиме.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL40, что является типичным значением латентности для модулей DDR5 начального уровня на частоте 4800 МГц. Сочетание такой частоты и таймингов обеспечивает сбалансированную производительность. Рабочее напряжение, как правило, составляет 1.1 В для стандартных режимов DDR5. Данный модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить профиль с заявленными частотами и таймингами в совместимой материнской плате, избавляя пользователя от ручной настройки в BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с платформами, поддерживающими стандарт DDR5: это сокеты Intel LGA 1700 (процессоры 12-го, 13-го и 14-го поколений) и AMD AM5 (процессоры Ryzen 7000 и новее). Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, а не под DDR4. Перед покупкой также рекомендуется проверить список поддержки памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы, чтобы удостовериться в гарантированной работе на заявленной частоте, особенно при использовании всех четырёх слотов.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в лаконичном дизайне без массивного радиатора. Такой подход снижает высоту планки, исключая потенциальные конфликты с крупными процессорными кулерами воздушного типа, что особенно важно для компактных сборок. Отсутствие активного охлаждения приемлемо для модулей с умеренным тепловыделением на стандартных частотах. Подсветка или декоративные элементы здесь не предусмотрены, что делает память практичным выбором для тех, кто ценит функциональность и надёжность без лишних изысков.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для достижения максимальной производительности в настольных системах рекомендуется устанавливать память парами, что активирует двухканальный режим работы. Он позволяет увеличить пропускную способность вдвое по сравнению с одноканальным, что напрямую сказывается на скорости в играх и профессиональных приложениях. Поэтому оптимальным решением будет покупка двух таких идентичных модулей для установки в правильные слоты на материнской плате (обычно слоты A2 и B2).
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с использованием одного модуля, что не раскрывает потенциал современных платформ, работающих эффективнее в двухканальном режиме. Также убедитесь, что ваша система поддерживает именно DDR5. Заявленная частота 4800 МГц гарантированно достигается только при активации профиля XMP в BIOS/UEFI материнской платы. При выборе ориентируйтесь на поколение памяти под вашу платформу, необходимый объём для задач (16 ГБ – хороший старт, но для игр и монтажа лучше 32 ГБ) и возможность докупить второй такой же модуль для двухканального режима.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR5 предназначен для пользователей, выполняющих переход на современные платформы Intel Alder Lake, Raptor Lake или AMD Ryzen 7000 и нуждающихся в надёжном и совместимом комплектующем для базовой сборки или апгрейда. Он отлично подойдёт для сборки офисного ПК, домашнего мультимедийного центра или рабочей станции начального уровня, где важна стабильность и соответствие спецификациям. Для игровых систем или рабочих станций, занимающихся рендерингом и монтажом видео, стоит рассмотреть комплекты с более высокой частотой и двухканальной конфигурацией для максимальной производительности.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, последнего на данный момент поколения, которое пришло на смену DDR4. Ключевые отличия включают более высокую базовую частоту, повышенную пропускную способность и новую архитектуру управления питанием. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для установки исключительно в настольные компьютеры, в соответствующие слоты на материнской плате. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами под DDR4 или более старые поколения.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль обладает объёмом 16 ГБ, что является хорошим стартовым показателем для современных систем, позволяя комфортно работать с множеством приложений, браузерных вкладок и нетребовательных игр. Базовая частота 4800 МГц является стандартной для DDR5 и обеспечивает существенный прирост пропускной способности по сравнению с типичными DDR4-решениями, положительно влияя на общую отзывчивость системы и скорость обработки данных. Однако для раскрытия полного потенциала в ресурсоёмких задачах рекомендуется использовать два таких модуля в двухканальном режиме.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL40, что является типичным значением латентности для модулей DDR5 начального уровня на частоте 4800 МГц. Сочетание такой частоты и таймингов обеспечивает сбалансированную производительность. Рабочее напряжение, как правило, составляет 1.1 В для стандартных режимов DDR5. Данный модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить профиль с заявленными частотами и таймингами в совместимой материнской плате, избавляя пользователя от ручной настройки в BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с платформами, поддерживающими стандарт DDR5: это сокеты Intel LGA 1700 (процессоры 12-го, 13-го и 14-го поколений) и AMD AM5 (процессоры Ryzen 7000 и новее). Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, а не под DDR4. Перед покупкой также рекомендуется проверить список поддержки памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы, чтобы удостовериться в гарантированной работе на заявленной частоте, особенно при использовании всех четырёх слотов.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в лаконичном дизайне без массивного радиатора. Такой подход снижает высоту планки, исключая потенциальные конфликты с крупными процессорными кулерами воздушного типа, что особенно важно для компактных сборок. Отсутствие активного охлаждения приемлемо для модулей с умеренным тепловыделением на стандартных частотах. Подсветка или декоративные элементы здесь не предусмотрены, что делает память практичным выбором для тех, кто ценит функциональность и надёжность без лишних изысков.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для достижения максимальной производительности в настольных системах рекомендуется устанавливать память парами, что активирует двухканальный режим работы. Он позволяет увеличить пропускную способность вдвое по сравнению с одноканальным, что напрямую сказывается на скорости в играх и профессиональных приложениях. Поэтому оптимальным решением будет покупка двух таких идентичных модулей для установки в правильные слоты на материнской плате (обычно слоты A2 и B2).
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с использованием одного модуля, что не раскрывает потенциал современных платформ, работающих эффективнее в двухканальном режиме. Также убедитесь, что ваша система поддерживает именно DDR5. Заявленная частота 4800 МГц гарантированно достигается только при активации профиля XMP в BIOS/UEFI материнской платы. При выборе ориентируйтесь на поколение памяти под вашу платформу, необходимый объём для задач (16 ГБ – хороший старт, но для игр и монтажа лучше 32 ГБ) и возможность докупить второй такой же модуль для двухканального режима.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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