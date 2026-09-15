Память оперативная Kingston 32GB 3600MHz DDR4 (KF436C16RB2K4/32)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston 32GB 3600MHz DDR4 (KF436C16RB2K4/32)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект из двух модулей по 16 ГБ идеально сбалансирован для сборки мощного игрового компьютера или производительной рабочей станции для монтажа видео и работы с графикой. Объёма в 32 ГБ хватит с запасом для одновременной работы в требовательных приложениях, игр на высоких настройках с открытым стримингом и работы с десятками вкладок в браузере. Для стандартных офисных задач он является избыточным, а для профессионального рендеринга очень сложных сцен может потребоваться ещё больший объём, но в большинстве сценариев этот комплект закрывает потребности продвинутого пользователя.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют современный стандарт DDR4, который обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что слоты для памяти DDR4 физически несовместимы с планками DDR3 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно этот тип оперативной памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Суммарный объём комплекта составляет 32 ГБ, что является отличным выбором для игр и ресурсоёмких задач. Рабочая частота 3600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх и общей отзывчивости системы под нагрузкой. В сочетании с двухканальным режимом такая скорость делает работу в профессиональных пакетах для монтажа и 3D-моделирования более плавной, сокращая время ожидания при обработке операций.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги комплекта составляют CL16, что в паре с частотой 3600 МГц даёт хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой задержкой. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.35 В. Для автоматического разгона до заявленных характеристик модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, который позволяет активировать настройки частоты и таймингов одним кликом в BIOS/UEFI материнской платы, избавляя от необходимости ручной тонкой настройки.
Совместимость с платформой
Память совместима с настольными платформами Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающими стандарт DDR4. Для гарантированной работы на частоте 3600 МГц рекомендуется использовать материнские платы среднего и высокого уровня (чипсеты Intel Z-серии или B-серии, AMD B550, X570 и новее) с последними обновлениями BIOS. На некоторых базовых платформах память может запуститься на меньшей, стандартной для процессора частоте, например, 2133 или 3200 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло при длительной высокой нагрузке, способствуя стабильной работе на заявленной частоте. Высота планок является стандартной, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных, функциональных сборок, где во главе угла стоит производительность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Такая комплектация предназначена для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для правильной работы устанавливайте планки в слоты одного цвета на материнской плате, следуя руководству пользователя. Докупать отдельные модули к этому комплекту не рекомендуется во избежание проблем с совместимостью и стабильностью работы системы.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты типа DIMM для стандарта DDR4, так как модули других поколений физически не установятся. Для раскрытия полного потенциала на частоте 3600 МГц необходима соответствующая поддержка со стороны процессора и материнской платы. Этот комплект станет отличным выбором для пользователей, собирающих сбалансированный ПК для игр, стриминга и творческих задач, ценящих надёжность и производительность без излишней подсветки. Если ваш бюджет ограничен, а задачи сводятся к веб-сёрфингу и офисной работе, можно рассмотреть более доступные комплекты меньшего объёма и частоты.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект из двух модулей по 16 ГБ идеально сбалансирован для сборки мощного игрового компьютера или производительной рабочей станции для монтажа видео и работы с графикой. Объёма в 32 ГБ хватит с запасом для одновременной работы в требовательных приложениях, игр на высоких настройках с открытым стримингом и работы с десятками вкладок в браузере. Для стандартных офисных задач он является избыточным, а для профессионального рендеринга очень сложных сцен может потребоваться ещё больший объём, но в большинстве сценариев этот комплект закрывает потребности продвинутого пользователя.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют современный стандарт DDR4, который обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что слоты для памяти DDR4 физически несовместимы с планками DDR3 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно этот тип оперативной памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Суммарный объём комплекта составляет 32 ГБ, что является отличным выбором для игр и ресурсоёмких задач. Рабочая частота 3600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх и общей отзывчивости системы под нагрузкой. В сочетании с двухканальным режимом такая скорость делает работу в профессиональных пакетах для монтажа и 3D-моделирования более плавной, сокращая время ожидания при обработке операций.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги комплекта составляют CL16, что в паре с частотой 3600 МГц даёт хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой задержкой. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.35 В. Для автоматического разгона до заявленных характеристик модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, который позволяет активировать настройки частоты и таймингов одним кликом в BIOS/UEFI материнской платы, избавляя от необходимости ручной тонкой настройки.
Совместимость с платформой
Память совместима с настольными платформами Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающими стандарт DDR4. Для гарантированной работы на частоте 3600 МГц рекомендуется использовать материнские платы среднего и высокого уровня (чипсеты Intel Z-серии или B-серии, AMD B550, X570 и новее) с последними обновлениями BIOS. На некоторых базовых платформах память может запуститься на меньшей, стандартной для процессора частоте, например, 2133 или 3200 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло при длительной высокой нагрузке, способствуя стабильной работе на заявленной частоте. Высота планок является стандартной, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных, функциональных сборок, где во главе угла стоит производительность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Такая комплектация предназначена для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для правильной работы устанавливайте планки в слоты одного цвета на материнской плате, следуя руководству пользователя. Докупать отдельные модули к этому комплекту не рекомендуется во избежание проблем с совместимостью и стабильностью работы системы.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты типа DIMM для стандарта DDR4, так как модули других поколений физически не установятся. Для раскрытия полного потенциала на частоте 3600 МГц необходима соответствующая поддержка со стороны процессора и материнской платы. Этот комплект станет отличным выбором для пользователей, собирающих сбалансированный ПК для игр, стриминга и творческих задач, ценящих надёжность и производительность без излишней подсветки. Если ваш бюджет ограничен, а задачи сводятся к веб-сёрфингу и офисной работе, можно рассмотреть более доступные комплекты меньшего объёма и частоты.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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