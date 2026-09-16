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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738957
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Описание товара Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-8000 VXA532G8038K PATRIOT
Комплекты памяти серии Aurum состоят из двух модулей в золотой отделке, с отобранными чипами, протестированными вручную, для обеспечения высокой производительности и стабильности работы. Поддержка XMP предусматривает разгон платформы. Встроенная система энергосбережения PMIC на основе микросхемы контролирует пределы напряжения и температуры, предоставляя возможность для вычислительного разгона.
Используйте возможности Viper Xtreme 5 Aurum для игр, творческих задач и взаимодействия с ИИ. Усовершенствованная конструкция радиатора обеспечивает стабильную работу при максимальных нагрузках, предохраняя память от перегрева.
Чипы, отобранные вручную, и 10-слойная печатная плата обеспечивают превосходную стабильность и производительность. Функция On-Die ECC гарантирует целостность данных при работе в многоядерных системах.
Комплекты памяти серии Aurum состоят из двух модулей в золотой отделке, с отобранными чипами, протестированными вручную, для обеспечения высокой производительности и стабильности работы. Поддержка XMP предусматривает разгон платформы. Встроенная система энергосбережения PMIC на основе микросхемы контролирует пределы напряжения и температуры, предоставляя возможность для вычислительного разгона.
Используйте возможности Viper Xtreme 5 Aurum для игр, творческих задач и взаимодействия с ИИ. Усовершенствованная конструкция радиатора обеспечивает стабильную работу при максимальных нагрузках, предохраняя память от перегрева.
Чипы, отобранные вручную, и 10-слойная печатная плата обеспечивают превосходную стабильность и производительность. Функция On-Die ECC гарантирует целостность данных при работе в многоядерных системах.
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-8000 VXA532G8038K PATRIOT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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