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Характеристики
Пропускная способность, Мб/с
48000
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738958
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Описание товара Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT
Оперативная память PATRIOT DDR5 создана для тех, кто ценит мощность и стиль. Общий объём комплекта — внушительные 32 Гб — позволяет забыть о тормозах даже в самых тяжёлых задачах, будь то игры или профессиональная работа. Каждый модуль на 16 Гб с частотой 6000 МГц: высокая скорость и мгновенный отклик в любых сценариях. Пропускная способность 48000 МБайт/с обеспечивает быструю работу приложений и комфорт при многозадачности. Современный форм-фактор DIMM подходит для мощных систем. Эффективный радиатор охлаждения поддерживает стабильную работу, а стильная подсветка придаёт особый характер вашему ПК. Напряжение питания 1.4 В и задержка CAS Latency 28 делают этот комплект отличным выбором для требовательных пользователей и геймеров.
Оперативная память PATRIOT DDR5 создана для тех, кто ценит мощность и стиль. Общий объём комплекта — внушительные 32 Гб — позволяет забыть о тормозах даже в самых тяжёлых задачах, будь то игры или профессиональная работа. Каждый модуль на 16 Гб с частотой 6000 МГц: высокая скорость и мгновенный отклик в любых сценариях. Пропускная способность 48000 МБайт/с обеспечивает быструю работу приложений и комфорт при многозадачности. Современный форм-фактор DIMM подходит для мощных систем. Эффективный радиатор охлаждения поддерживает стабильную работу, а стильная подсветка придаёт особый характер вашему ПК. Напряжение питания 1.4 В и задержка CAS Latency 28 делают этот комплект отличным выбором для требовательных пользователей и геймеров.
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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