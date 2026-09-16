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Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT

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Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT - фото 1
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT - фото 2
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT - фото 3
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT - фото 4
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT - фото 5
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT - фото 6
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT - фото 7
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT - фото 8
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT - фото 9
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT - фото 10
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT - фото 11
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT - фото 12
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Пропускная способность, Мб/с
48000
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT - фото 1
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT - фото 2
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT - фото 3
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT - фото 4
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT - фото 5
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT - фото 6
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT - фото 7
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT - фото 8
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT - фото 9
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT - фото 10
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT - фото 11
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT - фото 12
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738958
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
28
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х5
Вес, г.
100

Описание товара Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT

Оперативная память PATRIOT DDR5 создана для тех, кто ценит мощность и стиль. Общий объём комплекта — внушительные 32 Гб — позволяет забыть о тормозах даже в самых тяжёлых задачах, будь то игры или профессиональная работа. Каждый модуль на 16 Гб с частотой 6000 МГц: высокая скорость и мгновенный отклик в любых сценариях. Пропускная способность 48000 МБайт/с обеспечивает быструю работу приложений и комфорт при многозадачности. Современный форм-фактор DIMM подходит для мощных систем. Эффективный радиатор охлаждения поддерживает стабильную работу, а стильная подсветка придаёт особый характер вашему ПК. Напряжение питания 1.4 В и задержка CAS Latency 28 делают этот комплект отличным выбором для требовательных пользователей и геймеров.

Отзывы о товаре Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
28
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память PATRIOT DDR5 создана для тех, кто ценит мощность и стиль. Общий объём комплекта — внушительные 32 Гб — позволяет забыть о тормозах даже в самых тяжёлых задачах, будь то игры или профессиональная работа. Каждый модуль на 16 Гб с частотой 6000 МГц: высокая скорость и мгновенный отклик в любых сценариях. Пропускная способность 48000 МБайт/с обеспечивает быструю работу приложений и комфорт при многозадачности. Современный форм-фактор DIMM подходит для мощных систем. Эффективный радиатор охлаждения поддерживает стабильную работу, а стильная подсветка придаёт особый характер вашему ПК. Напряжение питания 1.4 В и задержка CAS Latency 28 делают этот комплект отличным выбором для требовательных пользователей и геймеров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Модуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PATRIOT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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