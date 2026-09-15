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Память оперативная DDR4 Samsung 32GB PC25600 (M391A4G43BB1-CWE) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR4 Samsung 32GB PC25600 (M391A4G43BB1-CWE)

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Память оперативная DDR4 Samsung 32GB PC25600 (M391A4G43BB1-CWE) - фото 1
Память оперативная DDR4 Samsung 32GB PC25600 (M391A4G43BB1-CWE) - фото 2
Память оперативная DDR4 Samsung 32GB PC25600 (M391A4G43BB1-CWE) - фото 3
Память оперативная DDR4 Samsung 32GB PC25600 (M391A4G43BB1-CWE) - фото 4
Память оперативная DDR4 Samsung 32GB PC25600 (M391A4G43BB1-CWE) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
22-22-22
Подсветка
нет
  • Память оперативная DDR4 Samsung 32GB PC25600 (M391A4G43BB1-CWE) - фото 1
  • Память оперативная DDR4 Samsung 32GB PC25600 (M391A4G43BB1-CWE) - фото 2
  • Память оперативная DDR4 Samsung 32GB PC25600 (M391A4G43BB1-CWE) - фото 3
  • Память оперативная DDR4 Samsung 32GB PC25600 (M391A4G43BB1-CWE) - фото 4
  • Память оперативная DDR4 Samsung 32GB PC25600 (M391A4G43BB1-CWE) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 580 руб. 
Начислим 1258 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 554801
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Память оперативная DDR4 Samsung 32GB PC25600 (M391A4G43BB1-CWE)
78 580 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22-22-22
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
80

Описание товара Память оперативная DDR4 Samsung 32GB PC25600 (M391A4G43BB1-CWE)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти ориентирован на пользователей, которым критически важен большой объем ОЗУ для профессиональных задач и серьезной многозадачности. Он идеально подойдет для рабочих станций, занимающихся 3D-моделированием, рендерингом, обработкой видео в высоком разрешении и работой с виртуальными машинами, где 32 ГБ на одной планке станут надежным фундаментом. Для игровых ПК он также представляет интерес при сборке систем с перспективой дальнейшего расширения до 64 или 128 ГБ, однако для чисто игровых целей чаще предпочтительны комплекты из двух планок для активации двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR4, который является доминирующим для современных платформ, предлагая баланс производительности, энергоэффективности и доступности. Это означает, что планка подойдет только для материнских плат и процессоров, поддерживающих именно DDR4, и физически не совместима со слотами под более старые DDR3 или новые DDR5. Форм-фактор SO-DIMM четко указывает на предназначение для ноутбуков, компактных ПК (NUC) и некоторых мини-ITX материнских плат, поэтому устанавливать его в стандартный десктопный слот DIMM нельзя.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает значительный объем в 32 ГБ, что позволяет комфортно работать с ресурсоемкими приложениями, не опасаясь нехватки памяти. Рабочая частота 3200 МГц (PC25600) обеспечивает высокую пропускную способность, заметно ускоряя обмен данными между процессором и памятью. В реальных сценариях это выражается в сокращении времени рендеринга, более плавной работе с огромными наборами данных и отзывчивости системы при одновременном запуске множества тяжелых программ.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля, вероятно, соответствуют стандартным значениям для памяти этого класса от Samsung. Важно понимать, что латентность (задержки) в сочетании с частотой 3200 МГц дает отличный баланс для стабильной работы без экстремального разгона. Напряжение, характерное для DDR4, как правило, составляет 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и тепловыделению. Данная планка, скорее всего, не поддерживает профили XMP/EXPO в их классическом виде, так как ориентирована на работу на штатных частотах в ноутбуках и предварительно собранных системах, где разгон часто ограничен.

Совместимость с платформой

Ключевой момент – модуль предназначен исключительно для ноутбучных платформ и компактных систем с поддержкой DDR4 и слотом SO-DIMM. Перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваш ноутбук или материнская плата мини-ПК поддерживают объем 32 ГБ на одном слоте и частоту 3200 МГц, что часто зависит от процессора и чипсета. На многих ноутбуках память работает на максимальной частоте, которую официально поддерживает установленный процессор, что может быть ниже 3200 МГц, и в этом случае планка автоматически снизит свою скорость.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль, как типичный для ноутбучного форм-фактора, не оснащен отдельными радиаторами, поскольку пространство внутри корпуса ноутбука ограничено, а тепловыделение при штатном напряжении 1.2 В невелико. Это делает планку низкопрофильной и гарантирует совместимость с любым корпусом ноутбука без риска конфликта с системами охлаждения. Подсветка также отсутствует, что полностью соответствует его прикладному, а не декоративному назначению в закрытых системах.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается одним модулем. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность встроенной графики и в ряде профессиональных задач, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот, если он предусмотрен конструкцией ноутбука. При дальнейшем расширении объема крайне рекомендуется использовать максимально похожие по характеристикам модули, а в идеале – точно такую же модель, чтобы минимизировать риски нестабильности из-за различий в таймингах и рангах памяти.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это форм-фактор SO-DIMM, делающий модуль непригодным для обычных настольных ПК. Также стоит помнить, что многие ноутбуки имеют несъемную, распаянную на плате память, и в таком случае добавить этот модуль будет невозможно. Перед покупкой обязательно проверьте спецификации вашего устройства на предмет максимально поддерживаемого объема на слот, количества свободных слотов и официально заявленной частоты памяти для вашего процессора. Этот модуль – отличный выбор для апгрейда мощного ноутбука или сборки компактной рабочей станции, где нужен большой объем ОЗУ без излишеств, но для игровых десктопов лучше рассматривать комплекты DIMM из двух планок.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Samsung 32GB PC25600 (M391A4G43BB1-CWE)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22-22-22
Подсветка
нет
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти ориентирован на пользователей, которым критически важен большой объем ОЗУ для профессиональных задач и серьезной многозадачности. Он идеально подойдет для рабочих станций, занимающихся 3D-моделированием, рендерингом, обработкой видео в высоком разрешении и работой с виртуальными машинами, где 32 ГБ на одной планке станут надежным фундаментом. Для игровых ПК он также представляет интерес при сборке систем с перспективой дальнейшего расширения до 64 или 128 ГБ, однако для чисто игровых целей чаще предпочтительны комплекты из двух планок для активации двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR4, который является доминирующим для современных платформ, предлагая баланс производительности, энергоэффективности и доступности. Это означает, что планка подойдет только для материнских плат и процессоров, поддерживающих именно DDR4, и физически не совместима со слотами под более старые DDR3 или новые DDR5. Форм-фактор SO-DIMM четко указывает на предназначение для ноутбуков, компактных ПК (NUC) и некоторых мини-ITX материнских плат, поэтому устанавливать его в стандартный десктопный слот DIMM нельзя.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает значительный объем в 32 ГБ, что позволяет комфортно работать с ресурсоемкими приложениями, не опасаясь нехватки памяти. Рабочая частота 3200 МГц (PC25600) обеспечивает высокую пропускную способность, заметно ускоряя обмен данными между процессором и памятью. В реальных сценариях это выражается в сокращении времени рендеринга, более плавной работе с огромными наборами данных и отзывчивости системы при одновременном запуске множества тяжелых программ.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля, вероятно, соответствуют стандартным значениям для памяти этого класса от Samsung. Важно понимать, что латентность (задержки) в сочетании с частотой 3200 МГц дает отличный баланс для стабильной работы без экстремального разгона. Напряжение, характерное для DDR4, как правило, составляет 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и тепловыделению. Данная планка, скорее всего, не поддерживает профили XMP/EXPO в их классическом виде, так как ориентирована на работу на штатных частотах в ноутбуках и предварительно собранных системах, где разгон часто ограничен.

Совместимость с платформой

Ключевой момент – модуль предназначен исключительно для ноутбучных платформ и компактных систем с поддержкой DDR4 и слотом SO-DIMM. Перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваш ноутбук или материнская плата мини-ПК поддерживают объем 32 ГБ на одном слоте и частоту 3200 МГц, что часто зависит от процессора и чипсета. На многих ноутбуках память работает на максимальной частоте, которую официально поддерживает установленный процессор, что может быть ниже 3200 МГц, и в этом случае планка автоматически снизит свою скорость.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль, как типичный для ноутбучного форм-фактора, не оснащен отдельными радиаторами, поскольку пространство внутри корпуса ноутбука ограничено, а тепловыделение при штатном напряжении 1.2 В невелико. Это делает планку низкопрофильной и гарантирует совместимость с любым корпусом ноутбука без риска конфликта с системами охлаждения. Подсветка также отсутствует, что полностью соответствует его прикладному, а не декоративному назначению в закрытых системах.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается одним модулем. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность встроенной графики и в ряде профессиональных задач, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот, если он предусмотрен конструкцией ноутбука. При дальнейшем расширении объема крайне рекомендуется использовать максимально похожие по характеристикам модули, а в идеале – точно такую же модель, чтобы минимизировать риски нестабильности из-за различий в таймингах и рангах памяти.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это форм-фактор SO-DIMM, делающий модуль непригодным для обычных настольных ПК. Также стоит помнить, что многие ноутбуки имеют несъемную, распаянную на плате память, и в таком случае добавить этот модуль будет невозможно. Перед покупкой обязательно проверьте спецификации вашего устройства на предмет максимально поддерживаемого объема на слот, количества свободных слотов и официально заявленной частоты памяти для вашего процессора. Этот модуль – отличный выбор для апгрейда мощного ноутбука или сборки компактной рабочей станции, где нужен большой объем ОЗУ без излишеств, но для игровых десктопов лучше рассматривать комплекты DIMM из двух планок.

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Купить Память оперативная DDR4 Samsung 32GB PC25600 (M391A4G43BB1-CWE) - по цене 78580 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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