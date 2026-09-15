Память оперативная DDR4 Samsung 32GB PC25600 (M391A4G43BB1-CWE)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Samsung 32GB PC25600 (M391A4G43BB1-CWE)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти ориентирован на пользователей, которым критически важен большой объем ОЗУ для профессиональных задач и серьезной многозадачности. Он идеально подойдет для рабочих станций, занимающихся 3D-моделированием, рендерингом, обработкой видео в высоком разрешении и работой с виртуальными машинами, где 32 ГБ на одной планке станут надежным фундаментом. Для игровых ПК он также представляет интерес при сборке систем с перспективой дальнейшего расширения до 64 или 128 ГБ, однако для чисто игровых целей чаще предпочтительны комплекты из двух планок для активации двухканального режима.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR4, который является доминирующим для современных платформ, предлагая баланс производительности, энергоэффективности и доступности. Это означает, что планка подойдет только для материнских плат и процессоров, поддерживающих именно DDR4, и физически не совместима со слотами под более старые DDR3 или новые DDR5. Форм-фактор SO-DIMM четко указывает на предназначение для ноутбуков, компактных ПК (NUC) и некоторых мини-ITX материнских плат, поэтому устанавливать его в стандартный десктопный слот DIMM нельзя.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает значительный объем в 32 ГБ, что позволяет комфортно работать с ресурсоемкими приложениями, не опасаясь нехватки памяти. Рабочая частота 3200 МГц (PC25600) обеспечивает высокую пропускную способность, заметно ускоряя обмен данными между процессором и памятью. В реальных сценариях это выражается в сокращении времени рендеринга, более плавной работе с огромными наборами данных и отзывчивости системы при одновременном запуске множества тяжелых программ.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля, вероятно, соответствуют стандартным значениям для памяти этого класса от Samsung. Важно понимать, что латентность (задержки) в сочетании с частотой 3200 МГц дает отличный баланс для стабильной работы без экстремального разгона. Напряжение, характерное для DDR4, как правило, составляет 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и тепловыделению. Данная планка, скорее всего, не поддерживает профили XMP/EXPO в их классическом виде, так как ориентирована на работу на штатных частотах в ноутбуках и предварительно собранных системах, где разгон часто ограничен.
Совместимость с платформой
Ключевой момент – модуль предназначен исключительно для ноутбучных платформ и компактных систем с поддержкой DDR4 и слотом SO-DIMM. Перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваш ноутбук или материнская плата мини-ПК поддерживают объем 32 ГБ на одном слоте и частоту 3200 МГц, что часто зависит от процессора и чипсета. На многих ноутбуках память работает на максимальной частоте, которую официально поддерживает установленный процессор, что может быть ниже 3200 МГц, и в этом случае планка автоматически снизит свою скорость.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль, как типичный для ноутбучного форм-фактора, не оснащен отдельными радиаторами, поскольку пространство внутри корпуса ноутбука ограничено, а тепловыделение при штатном напряжении 1.2 В невелико. Это делает планку низкопрофильной и гарантирует совместимость с любым корпусом ноутбука без риска конфликта с системами охлаждения. Подсветка также отсутствует, что полностью соответствует его прикладному, а не декоративному назначению в закрытых системах.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается одним модулем. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность встроенной графики и в ряде профессиональных задач, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот, если он предусмотрен конструкцией ноутбука. При дальнейшем расширении объема крайне рекомендуется использовать максимально похожие по характеристикам модули, а в идеале – точно такую же модель, чтобы минимизировать риски нестабильности из-за различий в таймингах и рангах памяти.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это форм-фактор SO-DIMM, делающий модуль непригодным для обычных настольных ПК. Также стоит помнить, что многие ноутбуки имеют несъемную, распаянную на плате память, и в таком случае добавить этот модуль будет невозможно. Перед покупкой обязательно проверьте спецификации вашего устройства на предмет максимально поддерживаемого объема на слот, количества свободных слотов и официально заявленной частоты памяти для вашего процессора. Этот модуль – отличный выбор для апгрейда мощного ноутбука или сборки компактной рабочей станции, где нужен большой объем ОЗУ без излишеств, но для игровых десктопов лучше рассматривать комплекты DIMM из двух планок.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти ориентирован на пользователей, которым критически важен большой объем ОЗУ для профессиональных задач и серьезной многозадачности. Он идеально подойдет для рабочих станций, занимающихся 3D-моделированием, рендерингом, обработкой видео в высоком разрешении и работой с виртуальными машинами, где 32 ГБ на одной планке станут надежным фундаментом. Для игровых ПК он также представляет интерес при сборке систем с перспективой дальнейшего расширения до 64 или 128 ГБ, однако для чисто игровых целей чаще предпочтительны комплекты из двух планок для активации двухканального режима.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR4, который является доминирующим для современных платформ, предлагая баланс производительности, энергоэффективности и доступности. Это означает, что планка подойдет только для материнских плат и процессоров, поддерживающих именно DDR4, и физически не совместима со слотами под более старые DDR3 или новые DDR5. Форм-фактор SO-DIMM четко указывает на предназначение для ноутбуков, компактных ПК (NUC) и некоторых мини-ITX материнских плат, поэтому устанавливать его в стандартный десктопный слот DIMM нельзя.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает значительный объем в 32 ГБ, что позволяет комфортно работать с ресурсоемкими приложениями, не опасаясь нехватки памяти. Рабочая частота 3200 МГц (PC25600) обеспечивает высокую пропускную способность, заметно ускоряя обмен данными между процессором и памятью. В реальных сценариях это выражается в сокращении времени рендеринга, более плавной работе с огромными наборами данных и отзывчивости системы при одновременном запуске множества тяжелых программ.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля, вероятно, соответствуют стандартным значениям для памяти этого класса от Samsung. Важно понимать, что латентность (задержки) в сочетании с частотой 3200 МГц дает отличный баланс для стабильной работы без экстремального разгона. Напряжение, характерное для DDR4, как правило, составляет 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и тепловыделению. Данная планка, скорее всего, не поддерживает профили XMP/EXPO в их классическом виде, так как ориентирована на работу на штатных частотах в ноутбуках и предварительно собранных системах, где разгон часто ограничен.
Совместимость с платформой
Ключевой момент – модуль предназначен исключительно для ноутбучных платформ и компактных систем с поддержкой DDR4 и слотом SO-DIMM. Перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваш ноутбук или материнская плата мини-ПК поддерживают объем 32 ГБ на одном слоте и частоту 3200 МГц, что часто зависит от процессора и чипсета. На многих ноутбуках память работает на максимальной частоте, которую официально поддерживает установленный процессор, что может быть ниже 3200 МГц, и в этом случае планка автоматически снизит свою скорость.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль, как типичный для ноутбучного форм-фактора, не оснащен отдельными радиаторами, поскольку пространство внутри корпуса ноутбука ограничено, а тепловыделение при штатном напряжении 1.2 В невелико. Это делает планку низкопрофильной и гарантирует совместимость с любым корпусом ноутбука без риска конфликта с системами охлаждения. Подсветка также отсутствует, что полностью соответствует его прикладному, а не декоративному назначению в закрытых системах.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается одним модулем. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность встроенной графики и в ряде профессиональных задач, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот, если он предусмотрен конструкцией ноутбука. При дальнейшем расширении объема крайне рекомендуется использовать максимально похожие по характеристикам модули, а в идеале – точно такую же модель, чтобы минимизировать риски нестабильности из-за различий в таймингах и рангах памяти.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это форм-фактор SO-DIMM, делающий модуль непригодным для обычных настольных ПК. Также стоит помнить, что многие ноутбуки имеют несъемную, распаянную на плате память, и в таком случае добавить этот модуль будет невозможно. Перед покупкой обязательно проверьте спецификации вашего устройства на предмет максимально поддерживаемого объема на слот, количества свободных слотов и официально заявленной частоты памяти для вашего процессора. Этот модуль – отличный выбор для апгрейда мощного ноутбука или сборки компактной рабочей станции, где нужен большой объем ОЗУ без излишеств, но для игровых десктопов лучше рассматривать комплекты DIMM из двух планок.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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