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Оперативная память произведена с учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность и надежность. Модуль относится к классу DDR3L, обладает емкостью 4 ГБ и 240-контактным модулем DIMM.?Предельная частота работы устройства достигает 1600 МГц, а пропускная способность – 12800 Мб/с.

Оперативная память Foxline 4GB DDR3 DIMM (FL1600D3U11SL-4G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.