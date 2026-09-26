Описание товара Оперативная память NETAC Basic, DDR4, 4GB (1x4GB), 2666MHz, CL19, DIMM

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти - идеальное бюджетное решение для базового апгрейда или сборки недорогого компьютера для повседневных задач. Она отлично подойдет для офисных систем, домашних ПК для интернета, работы с документами и просмотра контента, где не требуется высокая производительность в играх или тяжелых приложениях. Ее объема и скорости достаточно, чтобы оживить старый системный блок или собрать простую машину, но для современных игр или профессиональных задач рендеринга потребуется более емкий и быстрый комплект.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который пришел на смену DDR3 и предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокую пропускную способность. Данное поколение использует ключ-прорезь, физически несовместимую со слотами DDR3, поэтому установить ее в старую плату невозможно. Форм-фактор DIMM четко указывает, что это планка для настольного компьютера, и она не подойдет для ноутбуков или мини-ПК, где требуются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объем 4 ГБ, что является отправной точкой для современных систем, но для комфортной работы Windows 10 или 11 рекомендуется начинать минимум с 8 ГБ (двух таких планок). Частота 2666 МГц - это стандартная, некритичная для базовых задач скорость для платформы DDR4. В сценариях вроде работы с десятком вкладок в браузере и офисными программами вы не ощутите разницы с более быстрой памятью, но для интегрированной графики или легких игр более высокая частота могла бы дать небольшой прирост.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминг CL19 является достаточно высоким, что типично для недорогой памяти начального уровня и говорит о не самой низкой латентности. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В. Данный модуль не имеет предустановленных профилей разгона, таких как XMP, и работает на заявленной частоте 2666 МГц в режиме по умолчанию (JEDEC). Он не предназначен для ручного разгона и стабильно работает на своих базовых настройках.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными материнскими платами, имеющими слоты DDR4, и поддерживающими данную частоту процессорами Intel и AMD. Важно помнить, что многие современные процессоры, особенно из линеек AMD Ryzen, официально поддерживают более высокие частоты, и планка на 2666 МГц будет работать, но не раскроет их потенциал. Для стабильной работы всегда проверяйте список поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в минималистичном дизайне без радиаторов охлаждения, что вполне допустимо для его невысокой рабочей частоты и напряжения. Отсутствие массивного теплорассеивателя делает планку низкопрофильной, что гарантирует отсутствие конфликтов с установкой даже самых крупных башенных процессорных кулеров. Это строгий и практичный вариант для сборок, где внешний вид компонентов не имеет значения.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль объемом 4 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает пропускную способность памяти, необходимо установить две или четыре идентичные планки в соответствующие слоты на материнской плате (обычно они помечены одним цветом). Поэтому для получения 8 ГБ в двухканале потребуется купить второй точно такой же модуль. Смешивать эту память с планками других брендов или таймингов не рекомендуется во избежание проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это одиночный объем в 4 ГБ, которого сегодня часто недостаточно даже для простых задач. Для современной системы рассматривайте минимальную конфигурацию из двух планок, то есть 8 ГБ. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты DDR4 и что вы не пытаетесь установить эту память в ноутбук. Этот модуль оптимален для тех, кто ищет максимально бюджетную деталь для ремонта, апгрейда старого ПК или сборки самого простого компьютера, где каждый рубль на счету. Для игровых или рабочих систем лучше сразу выбрать комплект из двух планок большего объема и с более высокой частотой.