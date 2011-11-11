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Оперативная память Qumo, DDR3L, 8GB (1x8GB), DIMM, 1600MHz, CL11 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Qumo, DDR3L, 8GB (1x8GB), DIMM, 1600MHz, CL11

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Оперативная память Qumo, DDR3L, 8GB (1x8GB), DIMM, 1600MHz, CL11 - фото 1
Оперативная память Qumo, DDR3L, 8GB (1x8GB), DIMM, 1600MHz, CL11 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3L
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Тайминги
11-11-11
Подсветка
нет
  • Оперативная память Qumo, DDR3L, 8GB (1x8GB), DIMM, 1600MHz, CL11 - фото 1
  • Оперативная память Qumo, DDR3L, 8GB (1x8GB), DIMM, 1600MHz, CL11 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740408
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Характеристики

Бренд
Qumo
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3L
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х5х1
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память Qumo, DDR3L, 8GB (1x8GB), DIMM, 1600MHz, CL11

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти идеально подходит для бюджетного апгрейда старых, но ещё вполне работоспособных настольных систем. Он позволит дать вторую жизнь компьютерам на платформах Intel 3-го/4-го поколения Core или AMD AM3+, ощутимо повысив отзывчивость при работе с десятками вкладок в браузере, офисными пакетами и нетребовательными играми. Восьми гигабайт хватит для комфортной повседневной многозадачности, однако для профессионального монтажа видео или современных игровых проектов стоит рассмотреть более объёмные и скоростные решения более новых поколений.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль DDR3L стандарта DIMM для настольных компьютеров. Буква "L" в обозначении указывает на пониженное рабочее напряжение 1.35 В, что делает память более энергоэффективной по сравнению с классической DDR3. Важно понимать, что этот тип памяти совместим только с материнскими платами, имеющими слоты под DDR3 или DDR3L, и физически не подходит для современных плат с разъёмами DDR4 или DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль объёмом 8 ГБ предоставляет достаточный ресурс для решения большинства задач на устаревающих, но актуальных платформах. Рабочая частота 1600 МГц является типичной и хорошо сбалансированной для DDR3, обеспечивая стабильную пропускную способность. В играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, этот параметр напрямую влияет на минимальный FPS и общую плавность работы системы, хотя разница с более высокочастотными комплектами DDR3 может быть не столь радикальной.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля составляют CL11, что для частоты 1600 МГц является стандартным показателем, обеспечивающим приемлемую латентность. Рабочее напряжение 1.35 В позволяет модулю стабильно работать в широком спектре систем, включая те, которые изначально рассчитаны на стандартное напряжение DDR3. Данная память не позиционируется как оверклокерская и, как правило, не имеет предустановленных профилей разгона вроде XMP, поэтому её заявленные характеристики являются гарантированными только при работе в штатном режиме на поддерживаемой частоте.

Совместимость с платформой

Ключевое условие совместимости – наличие на материнской плате слотов именно под DDR3. Модуль DDR3L является обратносовместимым и будет работать в большинстве систем, рассчитанных на DDR3, автоматически понижая напряжение. Однако для гарантированной стабильности всегда стоит свериться со списком поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы. Особенно это актуально для старых систем, где поддержка низковольтных модулей могла быть реализована не полностью.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль памяти выполнен в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Это объясняется невысоким тепловыделением при штатных частотах и напряжении, а также позволяет избежать потенциальных конфликтов с крупными процессорными кулерами при установке в ближайший к процессору слот. Визуально это простая и лаконичная планка, предназначенная для функционального апгрейда без излишеств.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль поставляется в виде одной планки объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который может значительно повысить производительность встроенной графики и в некоторых приложениях, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить её в правильный слот на материнской плате, согласно руководству. Если вы планируете расширение в будущем, настоятельно рекомендуется использовать модули с максимально близкими характеристиками, а в идеале – точно такие же, чтобы избежать проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это устаревающий стандарт DDR3/L, который подходит только для апгрейда существующих систем, но не для сборки нового компьютера. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет соответствующие слоты. Учитывайте, что для полноценного раскрытия потенциала многозадачности на такой платформе лучше сразу использовать две планки для двухканального режима. Этот модуль – разумный выбор для тех, кто хочет недорого и эффективно продлить жизнь старому ПК, но для современных сборок нужна память поколений DDR4 или DDR5.



Теги товара: DIMM, 8 Гб, 8 Гб DDR4

Отзывы о товаре Оперативная память Qumo, DDR3L, 8GB (1x8GB), DIMM, 1600MHz, CL11




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Характеристики
Бренд
Qumo
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3L
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11
Подсветка
нет
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти идеально подходит для бюджетного апгрейда старых, но ещё вполне работоспособных настольных систем. Он позволит дать вторую жизнь компьютерам на платформах Intel 3-го/4-го поколения Core или AMD AM3+, ощутимо повысив отзывчивость при работе с десятками вкладок в браузере, офисными пакетами и нетребовательными играми. Восьми гигабайт хватит для комфортной повседневной многозадачности, однако для профессионального монтажа видео или современных игровых проектов стоит рассмотреть более объёмные и скоростные решения более новых поколений.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль DDR3L стандарта DIMM для настольных компьютеров. Буква "L" в обозначении указывает на пониженное рабочее напряжение 1.35 В, что делает память более энергоэффективной по сравнению с классической DDR3. Важно понимать, что этот тип памяти совместим только с материнскими платами, имеющими слоты под DDR3 или DDR3L, и физически не подходит для современных плат с разъёмами DDR4 или DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль объёмом 8 ГБ предоставляет достаточный ресурс для решения большинства задач на устаревающих, но актуальных платформах. Рабочая частота 1600 МГц является типичной и хорошо сбалансированной для DDR3, обеспечивая стабильную пропускную способность. В играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, этот параметр напрямую влияет на минимальный FPS и общую плавность работы системы, хотя разница с более высокочастотными комплектами DDR3 может быть не столь радикальной.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля составляют CL11, что для частоты 1600 МГц является стандартным показателем, обеспечивающим приемлемую латентность. Рабочее напряжение 1.35 В позволяет модулю стабильно работать в широком спектре систем, включая те, которые изначально рассчитаны на стандартное напряжение DDR3. Данная память не позиционируется как оверклокерская и, как правило, не имеет предустановленных профилей разгона вроде XMP, поэтому её заявленные характеристики являются гарантированными только при работе в штатном режиме на поддерживаемой частоте.

Совместимость с платформой

Ключевое условие совместимости – наличие на материнской плате слотов именно под DDR3. Модуль DDR3L является обратносовместимым и будет работать в большинстве систем, рассчитанных на DDR3, автоматически понижая напряжение. Однако для гарантированной стабильности всегда стоит свериться со списком поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы. Особенно это актуально для старых систем, где поддержка низковольтных модулей могла быть реализована не полностью.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль памяти выполнен в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Это объясняется невысоким тепловыделением при штатных частотах и напряжении, а также позволяет избежать потенциальных конфликтов с крупными процессорными кулерами при установке в ближайший к процессору слот. Визуально это простая и лаконичная планка, предназначенная для функционального апгрейда без излишеств.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль поставляется в виде одной планки объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который может значительно повысить производительность встроенной графики и в некоторых приложениях, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить её в правильный слот на материнской плате, согласно руководству. Если вы планируете расширение в будущем, настоятельно рекомендуется использовать модули с максимально близкими характеристиками, а в идеале – точно такие же, чтобы избежать проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это устаревающий стандарт DDR3/L, который подходит только для апгрейда существующих систем, но не для сборки нового компьютера. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет соответствующие слоты. Учитывайте, что для полноценного раскрытия потенциала многозадачности на такой платформе лучше сразу использовать две планки для двухканального режима. Этот модуль – разумный выбор для тех, кто хочет недорого и эффективно продлить жизнь старому ПК, но для современных сборок нужна память поколений DDR4 или DDR5.



Теги товара: DIMM, 8 Гб, 8 Гб DDR4
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Отзывы


Оперативная память Qumo, DDR3L, 8GB (1x8GB), DIMM, 1600MHz, CL11 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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