Описание товара Оперативная память Patriot, DDR3, 8GB, (1x8 GB,), 1333 MHz, CL9, DIMM

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти подходит для владельцев старых систем на базе процессоров Intel Core i3/i5/i7 или AMD FX/Phenom, которые хотят увеличить производительность или устранить нехватку оперативки без полной замены платформы. Она закроет базовые задачи: уверенную работу офисных пакетов, веб-серфинг с десятками вкладок и запуск не самых требовательных игр прошлых лет. Для модернизации старых ПК, домашних медиацентров или простых рабочих станций этот объем в 8 ГБ является хорошим шагом вперед по сравнению со стандартными 4 ГБ.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль поколения DDR3, который подходит только для материнских плат со слотами именно под этот стандарт. Совместимость между разными поколениями отсутствует, поэтому ключевое значение имеет проверка вашей текущей или планируемой материнской платы. Форм-фактор DIMM указывает на то, что это планка для настольного компьютера, и она не подойдет для ноутбуков, где используются более компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объем одного модуля составляет 8 ГБ, что для многих старых систем является разумным максимумом, который можно установить в один слот. Частота 1333 МГц была стандартом для массовых платформ времен DDR3 и обеспечивает достаточную пропускную способность для комфортной многозадачности. В играх или профессиональных приложениях той эпохи прирост от увеличения объема с 4 до 8 ГБ будет заметно больше, чем от небольшого повышения частоты.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL9, что для частоты 1333 МГц является сбалансированным показателем латентности, типичным для модулей этого класса. Рабочее напряжение стандартно для DDR3 и составляет 1.5 В. Специализированных профилей автоматического разгона вроде XMP здесь, как правило, нет, поскольку память работает на стандартной для платформы частоте, и настройка в BIOS обычно не требуется.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с подавляющим большинством системных плат на чипсетах Intel 6/7/8/9 серий и AMD 900-й серии и старше, поддерживающих DDR3. Критически важно проверить спецификацию вашей материнской платы на предмет поддержки именно одноранговых модулей объемом 8 ГБ, так как некоторые старые платы с ними не работают. Максимально поддерживаемая частота также зависит от возможностей чипсета и процессора.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивного радиатора. Это является преимуществом при установке в компактные корпуса или системы с крупными процессорными кулерами, так как планка не будет с ними конфликтовать. Отсутствие подсветки делает модуль нейтральным и ориентированным на функциональность, а не на визуальное оформление сборки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который может дать прирост производительности в некоторых задачах, потребуется приобрести вторую абсолютно идентичную планку и установить её в правильный слот на материнской плате, обычно обозначенный одним цветом с первым. Если вы планируете в будущем расширять объем, лучше сразу покупать парный комплект, чтобы избежать возможных проблем совместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение – это принадлежность к устаревшему стандарту DDR3, который не совместим с современными платформами на DDR4 или DDR5. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает модули объемом 8 ГБ на канал и частоту 1333 МГц. Этот модуль оптимально подойдет для недорогого и быстрого апгрейда старого ПК, но для сборки новой системы следует выбирать актуальные поколения памяти. Если в вашей системе уже есть планки памяти, старайтесь подбирать новые с максимально близкими по значению частотой и таймингами.