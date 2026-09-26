Описание товара Оперативная память Samsung 8Gb DDR3, 1333 MHz, 8GB (1x8 GB), CL9, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти DDR3 – оптимальное решение для апгрейда старых ноутбуков и компактных настольных систем. Она подойдет пользователям, которым необходимо улучшить отзывчивость системы при работе с офисными приложениями, веб-браузером с множеством вкладок или нетребовательными к ресурсам программами. Одного модуля объемом 8 ГБ достаточно для комфортной повседневной работы, однако для современных игр или профессиональных задач с тяжелым софтом лучше рассмотреть более быстрые и объемные комплекты памяти более новых поколений.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти третьего поколения – DDR3. Это устаревший, но всё ещё распространенный стандарт, который использовался в ноутбуках и ПК эпохи процессоров Intel Core 2-4 поколений и AMD первых Ryzen. Ключевой момент – форм-фактор SO-DIMM, означающий компактный размер для установки исключительно в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и некоторые материнские платы формата Mini-ITX. Важно помнить, что модули DDR3 физически несовместимы со слотами для DDR4 или DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что для платформы DDR3 является солидным показателем. Частота работы – 1333 МГц (или PC3-10600), что является стандартной для многих систем того времени. В реальных сценариях такой памяти достаточно для устранения "тормозов", вызванных нехваткой ОЗУ, и позволяет системе комфортнее работать в многозадачном режиме. Однако сама по себе частота DDR3-1333 не обеспечит значительного прироста в скорости обработки данных по сравнению с более современными стандартами – её основная ценность заключается в увеличении доступного объёма для уже существующей системы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти указаны как CL9, что является типичным значением латентности для модулей DDR3 на частоте 1333 МГц. Рабочее напряжение стандартно для этого поколения – 1.5 В. Данный модуль не поддерживает профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, что характерно для большинства планок этого класса. Он предназначен для работы на заявленных заводских характеристиках "из коробки", что делает его установку максимально простой и надежной для неопытных пользователей.

Совместимость с платформой

Модуль совместим только с ноутбуками и системами, оснащенными слотами SO-DIMM под память DDR3. Перед покупкой критически важно проверить спецификации вашего устройства: максимально поддерживаемый объём на слот и общий объём, а также список официально поддерживаемых частот. Установка модуля большей частоты, чем поддерживает чипсет, обычно приводит к его работе на максимальной для системы частоте, например, 1066 МГц. Для старых ноутбуков также рекомендуется обновить BIOS до последней версии для обеспечения лучшей совместимости.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль памяти Samsung выполнен в классическом компактном форм-факторе SO-DIMM без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для ноутбучной памяти, так как в компактных корпусах обычно организовано общее охлаждение, а сами модули DDR3 не отличаются высоким тепловыделением при штатных частотах. Отсутствие радиатора делает планку максимально низкопрофильной и гарантирует отсутствие каких-либо конфликтов с другими компонентами даже в самом тесном корпусе ноутбука.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который может дать прирост производительности в некоторых задачах, необходима пара идентичных планок, установленных в соответствующие слоты на материнской плате ноутбука. Если в вашей системе два слота и один из них свободен, вы можете приобрести аналогичный модуль для получения 16 ГБ в двухканале. Однако при добавлении памяти крайне желательно, чтобы характеристики второго модуля (частота, тайминги, объём и даже производитель чипов) максимально совпадали с уже установленным для избежания нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это принадлежность к устаревшему поколению DDR3, которое не подходит для современных платформ. Убедитесь, что ваш ноутбук имеет именно слоты SO-DIMM DDR3, а не DDR4. Данная память – решение строго для апгрейда, а не для новых сборок. При выборе ориентируйтесь на текущий недостаток оперативной памяти в вашей системе: если при нагрузках загрузка ОЗУ постоянно близка к 100%, добавление 8 ГБ решит проблему. Если же вам нужна высокая производительность в играх или профессиональных приложениях, стоит задуматься о переходе на более современную систему с памятью DDR4 или DDR5.