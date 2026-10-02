Память оперативная AMD Radeon 4GB DDR4 3200 SO DIMM R9 Gamers Series Black (R944G3206S1S-U)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная AMD Radeon 4GB DDR4 3200 SO DIMM R9 Gamers Series Black (R944G3206S1S-U)
Для кого и под какие задачи
Эта оперативная память создана для апгрейда игровых ноутбуков и компактных настольных систем (NUC, мини-ПК), где важен прирост производительности в играх и приложениях без замены всей платформы. Комплект из двух модулей по 4 ГБ обеспечивает достаточный объем для комфортного гейминга в паре с дискретной видеокартой, работы в требовательном софте и многозадачности с множеством вкладок браузера. Для профессиональных задач вроде монтажа видео или 3D-рендеринга стоит рассмотреть комплекты с большим суммарным объемом, но для своей ниши эта память предлагает отличный баланс скорости и цены.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти формата DDR4, что означает принадлежность к современному, но уже хорошо освоенному поколению, предлагающему высокую пропускную способность при энергоэффективности. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, предназначенный исключительно для установки в ноутбуки, компактные ПК и некоторые материнские платы Mini-ITX. Это важно помнить: такой модуль физически не подойдет для стандартных слотов DIMM в обычных настольных компьютерах.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух планок по 4 ГБ каждая, что в сумме дает 8 ГБ оперативной памяти - оптимальный минимум для современных игр и работы. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на частоту кадров в играх, особенно при использовании встроенной графики AMD Vega или Radeon, и на общую отзывчивость системы. Такой частоты достаточно, чтобы раскрыть потенциал современных мобильных процессоров, не создавая избыточного тепловыделения или нестабильности.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Память работает с таймингами CL22, что для частоты 3200 МГц является стандартным и сбалансированным значением, обеспечивающим стабильную работу в ноутбуках. Рабочее напряжение 1.2 В соответствует стандарту JEDEC для DDR4, что гарантирует совместимость и энергоэффективность. Данный модуль поддерживает профили автоматической настройки (AMD часто использует собственные оптимизированные пресеты), позволяя системе автоматически выйти на заявленные 3200 МГц без ручных манипуляций в BIOS, что критически важно для пользователей ноутбуков.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами на платформе AMD, оснащенными процессорами Ryzen мобильной серии и соответствующими слотами SO-DIMM DDR4. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша конкретная модель ноутбука поддерживает именно память DDR4 и частоту 3200 МГц, так как старые модели могут работать на более низких частотах. Для активации двухканального режима и полной производительности необходимо установить оба модуля из комплекта.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная память выполнена в низкопрофильном дизайне с тонким алюминиевым радиатором черного цвета из серии R9 Gamers Series. Радиатор эффективно рассеивает тепло при длительных игровых сессиях, поддерживая стабильность работы. Отсутствие RGB-подсветки делает этот комплект идеальным для скрытой установки в корпус ноутбука, где важен не внешний вид, а надежность и эффективное охлаждение в стесненных условиях.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается комплектом из двух абсолютно идентичных модулей по 4 ГБ. Это оптимальное решение для немедленной активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным и дает заметный прирост производительности в играх и приложениях. Для дальнейшего расширения объема важно проверять спецификации ноутбука на предмет общего числа слотов и максимально поддерживаемого объема памяти.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который несовместим с обычными настольными материнскими платами. Также имейте в виду, что для достижения заявленной частоты 3200 МГц требуется поддержка со стороны процессора и чипсета вашего ноутбука; система может автоматически понизить частоту до стандартных значений, например, 2666 МГц. Этот комплект оптимально подойдет владельцам ноутбуков на AMD Ryzen, желающих быстро и недорого повысить отзывчивость системы в играх и работе, но для задач, требующих более 16 ГБ ОЗУ, стоит изначально рассматривать модули большего объема.
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Для кого и под какие задачи
Эта оперативная память создана для апгрейда игровых ноутбуков и компактных настольных систем (NUC, мини-ПК), где важен прирост производительности в играх и приложениях без замены всей платформы. Комплект из двух модулей по 4 ГБ обеспечивает достаточный объем для комфортного гейминга в паре с дискретной видеокартой, работы в требовательном софте и многозадачности с множеством вкладок браузера. Для профессиональных задач вроде монтажа видео или 3D-рендеринга стоит рассмотреть комплекты с большим суммарным объемом, но для своей ниши эта память предлагает отличный баланс скорости и цены.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти формата DDR4, что означает принадлежность к современному, но уже хорошо освоенному поколению, предлагающему высокую пропускную способность при энергоэффективности. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, предназначенный исключительно для установки в ноутбуки, компактные ПК и некоторые материнские платы Mini-ITX. Это важно помнить: такой модуль физически не подойдет для стандартных слотов DIMM в обычных настольных компьютерах.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух планок по 4 ГБ каждая, что в сумме дает 8 ГБ оперативной памяти - оптимальный минимум для современных игр и работы. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на частоту кадров в играх, особенно при использовании встроенной графики AMD Vega или Radeon, и на общую отзывчивость системы. Такой частоты достаточно, чтобы раскрыть потенциал современных мобильных процессоров, не создавая избыточного тепловыделения или нестабильности.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Память работает с таймингами CL22, что для частоты 3200 МГц является стандартным и сбалансированным значением, обеспечивающим стабильную работу в ноутбуках. Рабочее напряжение 1.2 В соответствует стандарту JEDEC для DDR4, что гарантирует совместимость и энергоэффективность. Данный модуль поддерживает профили автоматической настройки (AMD часто использует собственные оптимизированные пресеты), позволяя системе автоматически выйти на заявленные 3200 МГц без ручных манипуляций в BIOS, что критически важно для пользователей ноутбуков.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами на платформе AMD, оснащенными процессорами Ryzen мобильной серии и соответствующими слотами SO-DIMM DDR4. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша конкретная модель ноутбука поддерживает именно память DDR4 и частоту 3200 МГц, так как старые модели могут работать на более низких частотах. Для активации двухканального режима и полной производительности необходимо установить оба модуля из комплекта.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная память выполнена в низкопрофильном дизайне с тонким алюминиевым радиатором черного цвета из серии R9 Gamers Series. Радиатор эффективно рассеивает тепло при длительных игровых сессиях, поддерживая стабильность работы. Отсутствие RGB-подсветки делает этот комплект идеальным для скрытой установки в корпус ноутбука, где важен не внешний вид, а надежность и эффективное охлаждение в стесненных условиях.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается комплектом из двух абсолютно идентичных модулей по 4 ГБ. Это оптимальное решение для немедленной активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным и дает заметный прирост производительности в играх и приложениях. Для дальнейшего расширения объема важно проверять спецификации ноутбука на предмет общего числа слотов и максимально поддерживаемого объема памяти.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который несовместим с обычными настольными материнскими платами. Также имейте в виду, что для достижения заявленной частоты 3200 МГц требуется поддержка со стороны процессора и чипсета вашего ноутбука; система может автоматически понизить частоту до стандартных значений, например, 2666 МГц. Этот комплект оптимально подойдет владельцам ноутбуков на AMD Ryzen, желающих быстро и недорого повысить отзывчивость системы в играх и работе, но для задач, требующих более 16 ГБ ОЗУ, стоит изначально рассматривать модули большего объема.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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