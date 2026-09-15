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Память оперативная CBR 16GB CD4-SS16G26M19-01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная CBR 16GB CD4-SS16G26M19-01

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Память оперативная CBR 16GB CD4-SS16G26M19-01 - фото 1
Память оперативная CBR 16GB CD4-SS16G26M19-01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Тайминги
19-19-19-43
Подсветка
нет
  • Память оперативная CBR 16GB CD4-SS16G26M19-01 - фото 1
  • Память оперативная CBR 16GB CD4-SS16G26M19-01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 200 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625282
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Память оперативная CBR 16GB CD4-SS16G26M19-01
9 200 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CBR
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
40

Описание товара Память оперативная CBR 16GB CD4-SS16G26M19-01

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для пользователей, которые хотят недорого и эффективно улучшить базовую производительность своего настольного компьютера. Он оптимально подходит для офисных задач, работы с документами, интернет-сёрфинга с множеством вкладок и лёгкого медиаконтента. Комплект из 16 ГБ позволит комфортно работать в многозадачном режиме, не сталкиваясь с подтормаживаниями системы, однако для современных требовательных игр или профессиональных задач вроде видеомонтажа и 3D-рендеринга стоит рассматривать более быстрые и объёмные решения.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное поколение DDR4, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению со старым DDR3. Это означает, что планка подходит только для материнских плат со слотами под DDR4. Форм-фактор DIMM чётко указывает на предназначение для стандартных настольных систем, в компактные ПК или ноутбуки с SO-DIMM слотами она физически не установится.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предлагает суммарный объём 16 ГБ, что является отличным выбором для большинства повседневных и рабочих сценариев. Частота в 2666 МГц относится к среднему диапазону для DDR4 и обеспечивает хорошую отзывчивость системы, достаточную для комфортной работы в операционной системе и приложениях. Переход с базовых 2133 или 2400 МГц на эту частоту может дать небольшой, но заметный прирост плавности в играх и сократить время загрузки тяжёлых проектов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги CL19 при частоте 2666 МГц указывают на стандартные настройки, обеспечивающие стабильную работу без тонкой оптимизации. Рабочее напряжение 1.2 В является типичным для DDR4 и гарантирует низкое тепловыделение. Данный модуль не поддерживает технологии автоматического разгона вроде XMP, поэтому его частота 2666 МГц является максимальной номинальной и будет гарантированно работать на совместимых платформах без необходимости настройки в BIOS.

Совместимость с платформой

Память совместима с широким спектром процессоров Intel и AMD, которые поддерживают стандарт DDR4, а также с соответствующими материнскими платами. Важно помнить, что для работы на заявленной частоте 2666 МГц процессор должен её поддерживать, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 или 2400 МГц. Перед покупкой обязательно сверьте поколение DDR4 с маркировкой на самой материнской плате.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в классическом низкопрофильном форм-факторе без декоративных радиаторов. Такое решение минимизирует высоту планки, исключая любые возможные конфликты с массивными процессорными кулерами, что особенно важно для компактных и готовых системных блоков. Отсутствие радиатора не является проблемой для данной частоты и напряжения, так как тепловыделение остаётся на низком уровне даже под длительной нагрузкой.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой комплект из двух модулей по 8 ГБ каждый. Такая конфигурация позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы памяти при установке в правильные слоты на материнской плате, что существенно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для расширения объёма в будущем рекомендуется устанавливать идентичные по характеристикам модули, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это отсутствие профиля XMP, что делает модуль неинтересным для энтузиастов разгона, но максимально простым в установке для обычного пользователя. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR4, так как память физически и электрически несовместима с поколениями DDR3 или DDR5. Для сборки игрового ПК начального уровня или офисной машины этот комплект является отличным балансом объёма, скорости и цены, но для сложных профессиональных задач стоит обратить внимание на модули с более высокой частотой и меньшими таймингами.

Отзывы о товаре Память оперативная CBR 16GB CD4-SS16G26M19-01




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CBR
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Подсветка
нет
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для пользователей, которые хотят недорого и эффективно улучшить базовую производительность своего настольного компьютера. Он оптимально подходит для офисных задач, работы с документами, интернет-сёрфинга с множеством вкладок и лёгкого медиаконтента. Комплект из 16 ГБ позволит комфортно работать в многозадачном режиме, не сталкиваясь с подтормаживаниями системы, однако для современных требовательных игр или профессиональных задач вроде видеомонтажа и 3D-рендеринга стоит рассматривать более быстрые и объёмные решения.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное поколение DDR4, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению со старым DDR3. Это означает, что планка подходит только для материнских плат со слотами под DDR4. Форм-фактор DIMM чётко указывает на предназначение для стандартных настольных систем, в компактные ПК или ноутбуки с SO-DIMM слотами она физически не установится.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предлагает суммарный объём 16 ГБ, что является отличным выбором для большинства повседневных и рабочих сценариев. Частота в 2666 МГц относится к среднему диапазону для DDR4 и обеспечивает хорошую отзывчивость системы, достаточную для комфортной работы в операционной системе и приложениях. Переход с базовых 2133 или 2400 МГц на эту частоту может дать небольшой, но заметный прирост плавности в играх и сократить время загрузки тяжёлых проектов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги CL19 при частоте 2666 МГц указывают на стандартные настройки, обеспечивающие стабильную работу без тонкой оптимизации. Рабочее напряжение 1.2 В является типичным для DDR4 и гарантирует низкое тепловыделение. Данный модуль не поддерживает технологии автоматического разгона вроде XMP, поэтому его частота 2666 МГц является максимальной номинальной и будет гарантированно работать на совместимых платформах без необходимости настройки в BIOS.

Совместимость с платформой

Память совместима с широким спектром процессоров Intel и AMD, которые поддерживают стандарт DDR4, а также с соответствующими материнскими платами. Важно помнить, что для работы на заявленной частоте 2666 МГц процессор должен её поддерживать, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 или 2400 МГц. Перед покупкой обязательно сверьте поколение DDR4 с маркировкой на самой материнской плате.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в классическом низкопрофильном форм-факторе без декоративных радиаторов. Такое решение минимизирует высоту планки, исключая любые возможные конфликты с массивными процессорными кулерами, что особенно важно для компактных и готовых системных блоков. Отсутствие радиатора не является проблемой для данной частоты и напряжения, так как тепловыделение остаётся на низком уровне даже под длительной нагрузкой.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой комплект из двух модулей по 8 ГБ каждый. Такая конфигурация позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы памяти при установке в правильные слоты на материнской плате, что существенно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для расширения объёма в будущем рекомендуется устанавливать идентичные по характеристикам модули, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это отсутствие профиля XMP, что делает модуль неинтересным для энтузиастов разгона, но максимально простым в установке для обычного пользователя. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR4, так как память физически и электрически несовместима с поколениями DDR3 или DDR5. Для сборки игрового ПК начального уровня или офисной машины этот комплект является отличным балансом объёма, скорости и цены, но для сложных профессиональных задач стоит обратить внимание на модули с более высокой частотой и меньшими таймингами.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Память оперативная CBR 16GB CD4-SS16G26M19-01 - по цене 9200 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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