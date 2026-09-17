Описание товара Оперативная память Exegate Value 16GB 3200МГц (EX295579RUS)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти является оптимальным выбором для сборки или апгрейда универсального домашнего или игрового ПК начального и среднего уровня. Объема в 16 гигабайт достаточно для комфортной многозадачности: вы сможете играть в современные проекты, держать открытыми десятки вкладок браузера и работать в офисных приложениях без ощутимых подтормаживаний. Для профессиональных задач вроде монтажа видео или 3D-рендеринга этого объема может быть маловато, но для большинства пользователей он станет надежным и сбалансированным решением.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR4, который на момент написания текста остается массовым и востребованным решением для множества платформ. Это значит, что память совместима с процессорами Intel Core 10-го, 11-го, 12-го, 13-го и 14-го поколений, а также с линейками AMD Ryzen от Zen (1000 серия) до Zen 3 (5000 серия). Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров, поэтому устанавливать такие планки в ноутбук или компактный ПК невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 гигабайт оперативной памяти. Рабочая частота 3200 МГц является отличным балансом между производительностью и ценой для платформы DDR4. Такая скорость обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на минимальном FPS и общей плавности в играх, особенно при использовании интегрированной графики или в паре с современными процессорами, чья производительность сильно зависит от скорости ОЗУ.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Для работы на номинальной частоте 3200 МГц модули используют стандартное для DDR4 напряжение 1.2 В и поддерживают технологию автоматического разгона Intel XMP 2.0. Это означает, что для получения заявленной скорости вам не потребуется вручную настраивать параметры в BIOS - достаточно просто активировать соответствующий профиль XMP. Конкретные значения таймингов (например, CL) не указаны в названии модели, что характерно для памяти эконом-сегмента, ориентированной на стабильную работу на номинале без тонкой настройки.

Совместимость с платформой

Ключевое условие совместимости - наличие на материнской плате слотов именно для памяти DDR4, так как физически модули DDR3, DDR4 и DDR5 не взаимозаменяемы. Заявленная частота 3200 МГц поддерживается большинством современных чипсетов (Intel B560, H570, Z590 и выше; AMD B450, X470, B550, X570 и выше), но для ее активации почти всегда требуется включить XMP в BIOS. На старых или очень бюджетных платах (например, Intel H410) память может запуститься только на стандартной частоте 2133 или 2400 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули серии Value не оснащены массивными радиаторами охлаждения, что является осознанным решением для снижения конечной стоимости. На частоте 3200 МГц при стандартном напряжении 1.2 В нагрев планок не является критичным даже под длительной нагрузкой, поэтому отсутствие радиаторов не влияет на стабильность работы. Компактная высота гарантирует, что планки не будут конфликтовать с установкой крупных процессорных кулеров в корпусе любого размера.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что является наиболее правильным подходом для сборки нового ПК. Установка двух планок в соответствующие слоты на материнской плате (обычно обозначенные одним цветом или через один слот) автоматически активирует двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность памяти по сравнению с одноканальным, что напрямую повышает производительность системы в играх и ресурсоемких приложениях.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с отсутствием радиаторов: эти модули не предназначены для энтузиастов, планирующих агрессивный ручной разгон напряжения и частоты. Их сильная сторона - стабильная работа на заявленных параметрах с активированным XMP. При выборе убедитесь, что ваша материнская плата имеет поддержку DDR4 и желательно четыре слота, чтобы в будущем можно было добавить еще один аналогичный комплект для расширения до 32 ГБ. Этот набор идеально подойдет для бюджетной игровой или домашней сборки, где важны надежность и оптимальное соотношение цены, объема и скорости. Если же вам нужна память для тонкой настройки таймингов или экстремального разгона, лучше рассмотреть модели из игровых серий с радиаторами.